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 Обвинителя по делу политзаключенного Бекирова подозревают в госизмене, - прокуратура АРК

Обвинителя по делу крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова, прокурора Диляру Аметову, подозревают в государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым в своем Telegram

"Оккупационный "Верховный суд Республики Крым" продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года. Сторону обвинения в этом деле представляла Диляра Аметова. К сведению, прокуратура АР Крым подозревает Диляру Аметову в совершении государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса Украины), и ее участие в незаконном преследовании Эдема Бекирова - дополнительное этому подтверждение", - говорится в сообщении.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

Вчера, 8 августа, суд в оккупированном Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Эдема Бекирова до 11 октября.

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Обвинителя по делу политзаключенного Бекирова подозревают в госизмене, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142079
 
 
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"Сашок", "Прежде, чем что-то, сказать", нужно убедиться, что твой язык соединён с мозгом, а не с задницей...". В госизмене прокурорский орган Генеральной прокуратуры Украины, обвиняет прокурора, представителя стороны обвинения, перешедшего на сторону оккупантов, а не Бекирова... Того, российские оккупационные власти, обвиняют в пособничестве терроризму...
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вона - була громадянкою України, а тепер - козлостану. Скоріш за все, так сліж сприймати інфу.
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Всё правильно... Сначала пламенные борцы за народ, под суд отдают "врагов", а потом туда же отправляют и "отдававших под суд"... Вспомните Робеспьера, Ежова, Ягоду...
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А ты только "заголовки" читаешь? Предъявляй претензии не мне, а админу...
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