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Все про:США (15199) Чалый (435) ядерная энергетика (111)

 Украина и США начали совместный ядерный проект

Сотрудничество касается образования и исследований в сфере современной ядерной науки и инженерии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - сказано в сообщении.

Чалый подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Посольство Украины в США также представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". С ней можно ознакомиться в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.

Украина и США начали совместный ядерный проект 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142077
 
   
 Топ комментарии
 
а зеленый тут причем? Украина и США начали совместный ядерный проект - Цензор.НЕТ 4526читай статью,там чалый,которого зеля хочет сместить,как порошенковского
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- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
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И не только ядерную. Украинская наука критически нуждается в финансировании. Снятие с Украины коррупционного бремени барыжного дерибана высвободит нужные для науки средства.
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Початок відновлення ядерної зброї в Україні!
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- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
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Ну так и я за шо.
Русня анексировала Крым.
Шестой год держит людей в заложниках.
Шестой год ведет против Украины войну,каждый день погибают граждане Украина.
А нам ядерную науку разрешили развивать.
Вот это хитрый план.
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И не только ядерную. Украинская наука критически нуждается в финансировании. Снятие с Украины коррупционного бремени барыжного дерибана высвободит нужные для науки средства.
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Уже больше 100 дней Украина без "коррупционного бремени барыжного дерибана", а кроме как упрекнуть папередников во всех бедах и сказать больше нечего?

У федоровских фейсбучных ботов одна задача - прикрывать отсутствие результатов Зекоманды плохими папередниками.

Чуваки, вам фейсбук не поможет, как не помог Януковичу телевизер - не будет обещаннного - вас вперед ногами с Украины вынесут.
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Не надо завираться.
Пока шурует и дерибанит правительство Гройсмана и на 90% расставленные Порохлом людишки, включая Югика-генпвакувора.
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Тут и отвечать нечего: все, что я уже написал, на 200% подходит и под этот Ваш высер.

Единственное, что добавлю, Вы этим только лишний раз подчеркиваете, что ни ВАЗеленский, ни его команда абсолютно ничего не сделал для того, что б изменить такую ситуацию.
От слова СОВСЕМ.
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Так окрім Зеленського всі інші призначенці мародера Порошенка залишаються на своїх посадах. Рада ж не працює .
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можливо. а швидше всього США не дуже хочуть цього, тому й контролюють
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Сотрудничество не прекращалось. Я еще лет 10 назад с лос-аламовскими хлопцами по уфти возюкался...
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Швидше по ядерному паливу для АЕС... Може локалізацію виробництва ТВЕЛів Вестінгаузу чи щось таке...
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Надо просить США рзместить своё ЯО на территории Украины. Предлагаю под это за символическую 1 гривну в год свои 10 соток. Конечно, в этом случае кремлевский карлик перенацелит свои ракеты на мою дачу. Но это будет единственная гарантия моего выживания.
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Навіщо? Достатньо потратити усіх москалів на лугандоні. А ядерну зброю )(.йло застосує лише у випадку захоплення Варонєжа ЗСУ. Та й то - по Варонєжу.
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Сегодня 74 года,как америкосы сбросили атамную бомбу на Нагасаки.
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Первая страница Устав ООН Глава VII
Глава VII
ГЛАВА VII: ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ

Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.

Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.
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От! Это есть настоящий слив Украины }{уйлу... Зеля, прекрати. Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
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а зеленый тут причем? Украина и США начали совместный ядерный проект - Цензор.НЕТ 4526читай статью,там чалый,которого зеля хочет сместить,как порошенковского
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Идиотик, а что, Чалый какие-то проекты осуществляет? Он может только рассказать о них, будет другой посол, так же рассказывать будет.
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чесночный,а ты чего хамишь?оперился шоле Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 5558.
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Я просто удивился, что у тебя, оказывается, Чалый руководит межгосударственной ядерной программой, и удивился количеству идиотов, лайкнувших этот бред. Поэтому иных слов, кроме ругательных, не нашлось.
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так баран всегда на новые ворота удивляется Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 9581.где ты ,чесночное про руководить прочитало?там пишется,в статье,про конференцию и про выставку
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Та не, их лично зеленский осуществляет. Ускоряет атомы голыми руками.
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Я там выше оставил комментарий о лос-аламовских спецах, которые еще при кучме сюда тропку протоптали и активизировались при Вите мямле. Так что не выставляй себя на показ зебилом
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Зебил это договоренности на старых дрожжях
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Это все задумано и согласовано при Порошенко и выполняется Чалым, пока клоун окончательно не слился под *****
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Так вы, свиновата, хоть здесь договоритесь, а то у вас и Кучма, и Витя, и Порошенко, и Чалый этот проект начали. Скажите, а вы знаете, какие функции выполняет посол, и какое он имеет отношение к ядерной программе?
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Расскажи, порохоскот! Как вещали твои будущие сокамерники, "за всё, что происходит при новом президенте, отвечает именно новый президент"! Меняй метод.материалы, что ли..!
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Уже слился.
"Эхо Москвы" открывает своё вещание в Киеве.
Криворожская банда быстро сливает Украину.
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Цукро-вата сої-не репетуйте!
Цензор-це Україна!
А ваше місце у петраші!
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дурня якась, США допомагає в ядерній енергетиці давно, також багато коштів виділяло на дослідницький реактор в ІЯД.
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Скоро у нас появиться совершенно новая бимба.
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Проффесор падлюка віддав ядерний уран, а взамін отримав дулю.
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Заголовок обрадовал, а на деле амеровская безядерная жвачка
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У нас нет ядерного оружия, но если надо, мьі его применим.(С) Десь так.
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Хорошая весть. + для энергетики и военной сферы.
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Евреев у нас много, но на Израиль мы нифига не похожи((
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Да, в коМАНДЕ зеленых депутатов их аж 87%.
Ну не Верховна Рада, а прямо кнессет. Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 2476
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Да, ядреная бимба нам бы не помешала.
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У вас вже є бимба пеці-на ній і сидите!
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Лучше б сотрудничали в области военного атома
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Спільний проект - розміщення американських та європейський ядерних відходів на території України. Та вивчення впливу забруднення на жителів. Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 2752
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Чалый уже не посол - Зе его отстранил, за хорошую работу.
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Свиновата пишет, что еще посол, и руководит этой ядерной программой.
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Посол руководит ядерной программой?
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Украине нужно своё ЯО, а не контроль США над ядерными исследованиями Украины.
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типо у нас её нет ,но она есть Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 1796... это очень хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 1796
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нужно то всего два десятка ядерных зарядов даже небольшой мощности на разных типах носителей у которых одна единственная цель-москва.кремль и если настанет момент,когда терять нам будет нечего то...терять нам будет нечего
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Кремль не є центром керування Рашою. Є багато інших центрів. Як і в Москві, так і за межами. Треба, щоб росіяни самі знесли свою владу.
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совместный "проект" по...выкачиванию украинских "мозгов" - не более!
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Представляете, какая там радиация будет? Баканову раздолье!
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Украина и США начали совместный ядерный проект



кароче укрфизики подумали такие,

все все деребанят - укрземлю-лесы-газы---ваенный бюджеты

а мы шо хуже??

оппп и ррешили продать УСе шо получила укрфизика за последние 100500 лет в омеригу.

один такой данецкий продал остатки укрядерного топлива 5 лет назад, а енти будут гнать усе, шо осталось.

...да и зачем украите ядерная физика??

куриные окорока-рапс-....сало - вот ваше место.

ахахаха






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Чалый подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов. Как это слово перевести на нормальный язык? О чём вообще, этот ядерный проект. Ничего не понятно.Источник: https://censor.net.ua/n3142077
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скорее речь идет о твелах для атомных станций. Интересно Украина их до сих пор покупает в Параше?
Америкосовские там вроде просто так не вставишь. Возможно хотят налидить какое то совместное производство.
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Походу, да.
"Минэнергоугля хочет возобновить совместное с российским "ТВЭЛ" строительство завода по производству ядерного топлива" https://interfax.com.ua/news/economic/517136.html
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Наши научат США делать чернобыльские реакторы
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Чернобыльские реакторы были спроектированы в Москве (главным конструктором был НИКИЭТ).
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хе-хе, мы заметили. Читаем новости из Северодвинска Молодцы!
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Теперь США будут контролировать, что бы мы не разрабатывали ядерное оружие.
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