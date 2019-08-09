 Украина и США начали совместный ядерный проект

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.
"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - сказано в сообщении.
Чалый подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Посольство Украины в США также представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". С ней можно ознакомиться в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.
Русня анексировала Крым.
Шестой год держит людей в заложниках.
Шестой год ведет против Украины войну,каждый день погибают граждане Украина.
А нам ядерную науку разрешили развивать.
Вот это хитрый план.
У федоровских фейсбучных ботов одна задача - прикрывать отсутствие результатов Зекоманды плохими папередниками.
Чуваки, вам фейсбук не поможет, как не помог Януковичу телевизер - не будет обещаннного - вас вперед ногами с Украины вынесут.
Пока шурует и дерибанит правительство Гройсмана и на 90% расставленные Порохлом людишки, включая Югика-генпвакувора.
Единственное, что добавлю, Вы этим только лишний раз подчеркиваете, что ни ВАЗеленский, ни его команда абсолютно ничего не сделал для того, что б изменить такую ситуацию.
От слова СОВСЕМ.
Языки
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Поиск на веб-сайте ООН
Указатель
Main menu
Первая страница Устав ООН Глава VII
Глава VII
ГЛАВА VII: ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.
Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.
Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.
"Эхо Москвы" открывает своё вещание в Киеве.
Криворожская банда быстро сливает Украину.
Цензор-це Україна!
А ваше місце у петраші!
Ну не Верховна Рада, а прямо кнессет.
кароче укрфизики подумали такие,
все все деребанят - укрземлю-лесы-газы---ваенный бюджеты
а мы шо хуже??
оппп и ррешили продать УСе шо получила укрфизика за последние 100500 лет в омеригу.
один такой данецкий продал остатки укрядерного топлива 5 лет назад, а енти будут гнать усе, шо осталось.
...да и зачем украите ядерная физика??
куриные окорока-рапс-....сало - вот ваше место.
ахахаха
Америкосовские там вроде просто так не вставишь. Возможно хотят налидить какое то совместное производство.
"Минэнергоугля хочет возобновить совместное с российским "ТВЭЛ" строительство завода по производству ядерного топлива" https://interfax.com.ua/news/economic/517136.html
Теперь США будут контролировать, что бы мы не разрабатывали ядерное оружие.