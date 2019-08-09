EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  333  11
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3719) обстрел (8109) Донбасс (19112) наемники РФ (906)

 Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Новоселовки, - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что беспилотный летательный аппарат миссии был обстрелян над оккупированной наемниками РФ частью Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"7 августа, находясь примерно в 3,5 км к северу от н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-западу от Луганска) и осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 350 м к юго-западу. По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший приблизительно в 200 м к югу от их местонахождения. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 7 августа около 96 взрывов в зоне проведения ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3142076
 
 
 Топ комментарии
 
Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район" Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Новоселовки, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7432 Тоесть дали деру? А как же вы хотите мост ремонтировать и выборы проводить на окупированных территориях? При первом же выстреле все опять разбегутся а дальше будут козломордые командовать парадом и говорить что выборы прошли успешно, а если не согласитесь мы еще что нибудь в Европе взорвем и вы согласитесь что выборы законные.
 показать весь комментарий
 
а может послышалось что стреляли все таки перемирие
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Порошенко такого не было!
Метать, порохоботы!
 показать весь комментарий
 
 
Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район" Тоесть дали деру? А как же вы хотите мост ремонтировать и выборы проводить на окупированных территориях? При первом же выстреле все опять разбегутся а дальше будут козломордые командовать парадом и говорить что выборы прошли успешно, а если не согласитесь мы еще что нибудь в Европе взорвем и вы согласитесь что выборы законные.
 показать весь комментарий
 
 
а может послышалось что стреляли все таки перемирие
 показать весь комментарий
 
 
За Зеленским идет Мертвечук. Хотите Мертвечука в президенты?
 показать весь комментарий
 
 
Мертвечук іде в еротичну подорож. Знов вибори.
 показать весь комментарий
 
 
А этот обстрел - это "нарушение перемирия", или нет? Или ОБСЕ перемирие не подписывало?
 показать весь комментарий
 
 
Не брешіть. Зараз перемиріє і всьо тихо-мирно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх