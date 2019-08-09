 Беспилотник наблюдателей обстреляли в районе оккупированной Новоселовки, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"7 августа, находясь примерно в 3,5 км к северу от н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-западу от Луганска) и осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 350 м к юго-западу. По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший приблизительно в 200 м к югу от их местонахождения. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - говорится в отчете.

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