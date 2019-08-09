EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  561  15
Материалы по теме:
Все про:Безсмертный (305) Донбасс (19112) нормандская четверка (604) Трехсторонняя контактная группа (130)

 Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе, - Безсмертный

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный.

При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до выборов в России осенних".

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - добавил переговорщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гибель четверых украинских военных может привести к обострению на Донбассе, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3142074
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пукин этого и добивается, чтобы рассказывать о нежелании Украины учавствовать в переговорном процессе....нужна ответка серьезная по стрелявшему подразделению... Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1960
 показать весь комментарий
 
Переговори бувають різними, Мінські, Нормандські, ще можуть бути будь які. Ми ведемо Мінські переговори вже 5 років, успіху вони не дали, тому потрібно прикривати цей формат, такий вигідний путіну. А що там скажуть нам байдуже, ми не будемо боятись що скажуть путінські євробабки на єврозавалінках!
 показать весь комментарий
 
 
это понимают все здравомыслящие кроме зе и его последователей
 показать весь комментарий
 
 
Вообще не вижу смысла в минских переговорах. За 5 лет ети переговоры что то Украине помогли? Даже освобождение пленных и обмены которые реально освободили проводилось не в минске а в ручном режиме и через нужных людей.
 показать весь комментарий
 
"Шаурмен"и клоун не Главнокомандующий а "гавнокомандующий"...
 показать весь комментарий
 
 
У клоуна кишка тонка, він тільки швидко своєму хазяїну в кремлі поплакався !
 показать весь комментарий
 
 
Він не має часу на такі "дурниці". Бо вирішує питання екології Кривого Рогу з Арселор Міттал.
 показать весь комментарий
 
Ху№ло понимает только тогда когда в ответ дауют ему по зубам как делал президент Украины Порошенко а не клоун Зеля пуская слюни и сопли прося на коленях милости от *************** лилипута.
 показать весь комментарий
 
Недоумок!! Дурень з дурнів! Мінськ актізувати,а не ховатися, гинуть люди!Використовувати всі шанси, навіть найменші...
 показать весь комментарий
 
Я тоже так считаю. Никаких переговоров с Московией, до тех пор пока не увидим первых шагов с их стороны.
 показать весь комментарий
 
Минск мертв! Но какая еще может быть альтернатива Минску? Силовым путем Киев Донбасс не вернет а добровольно Донбасс не захочет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх