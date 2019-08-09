 Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе, - Безсмертный

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный.

При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до выборов в России осенних".

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - добавил переговорщик.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.

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