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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2424) Кривой Рог (629) Арселор (24)

 Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

"Арселор" обязуется в течение 5 лет уменьшить вредные выбросы на 50-55%. Кроме того, предприятие будет финансировать онкологическую больницу.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"30 июля в Офисе президента состоялась встреча, организованная на высшем дипломатическом уровне - президент Зеленский и руководство "Арселора". Повод для встречи - уголовное дело СБУ по экоциду и бурная реакция иностранных дипломатов, вставших на защиту "Арселора". Это одно из самых показательных для иностранных инвесторов дел. И это огромная надежда для жителей Кривого Рога, которые дышат выбросами и страдают связанными с этим заболеваниями", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды

"Итак, согласно соглашению сторон, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ, "Арселор" обязуется:

1. Завершить свою инвестиционную программу за пять лет и вложить еще 1,8 миллиарда долларов инвестиций, что позволит уменьшить вредные выбросы на 50-55%. А в ближайшее время предприятие обязалось сократить вредные выбросы на 10-15%. То есть быстрых радикальных решений не будет - быстрым может быть только закрытие предприятия. "Арселор" признает, что они делают 2/3 вредных выбросов в Кривом Роге (и намекает тем самым, что еще треть добавляют предприятия Ахметова).

2. Выделять по 100 миллионов гривен в год (в какие сроки не указано) для финансирования онкологической больницы.

3. Выплатить 50 миллионов гривен в течение двух лет на финансирование стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

4. Выделить отходы металлургии для проекта строительства новых бетонных дорог в Украине", - детализировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мингарелли: Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным

"Индусы написали в тексте: "чтобы страна двигалась вперед, необходима эффективная система власти с одинаковыми, честными для всех участников процесса правилами и подходами". То есть прямым текстом намекнули Офису президента - для доверия инвесторов такие же суровые расследования должны пройти и по всем другим загрязнителям окружающей среды. А в топ-10 вместе с "Арселором" - предприятия Ахметова, подарившего по просьбе президента скорые помощи. Интересно, кто теперь и как зафиксирует сокращение выбросов на 10-15% - надо бы это продемонстрировать обществу", - резюмировал журналист.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Источник: https://censor.net.ua/n3142068
 
   
 Топ комментарии
 
финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург"...

Ну и чем клоун отличается от простого рэкетира? Пришел, наехал, пользуясь своим положением.. в нормальной стране его бы нахрен послали с его стадионом... Петя себе такое не позволял даже думать... Избрали мудака на свою голову...
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Это - слив Украины... Зеля, прекрати..! Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
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-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
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-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
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Я так розумію, що ми з вами стаємо глядачами театру одного актора. Тепер навіть жителі віддаленого карпатського села будуть звертатися до преЗЕдента з наболілим питанням засипання ями на дорозі. Якого милого потрібно стільки служб і стільки держслужбовців, якщо рядові питання, які повинен вирішувати Фонд держмайна, екологічна інспекція, міська рада вирішує президент? Одне з двох, або президент вже вирішив на роки вперед всі проблемні питання з обороноздатністю, зовнішніми справами і на волонтерських засадах взявся допомагати іншим держслужбовцям у вирішенні питань їх компетентності, або ці, інші просто нездатні робити щось корисне взагалі. Хоча, насправді тут інше - гра на публіку. ПреЗЕдент не може з якихось причин демонструвати досягнення у вирішенні своїх безпосередніх обов'язків, тому робить те, що може - тішить електорат черговим шоу. Тобто грає роль пуцина і Лукашенки одночасно. Мені цікаво, коли Зєлєнскій буде демонструвати успіхи, чи хоча б роботу у своїй сфері відповідальності і коли держслужбовці менших калібрів перестануть брати поганий приклад з найвищого держслужбовця і будуть робити те, за що їм платять громадяни немалі гроші.
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предприятие будет финансировать онкологическую больницу. Источник: https://censor.net.ua/n3142068
убийца поможет вам не так быстро сдохнуть..
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Это - слив Украины... Зеля, прекрати..! Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
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И инвесторы в очереди, просто к тебе может прийти СБУ арестовать счета и что то попросить, не трогая при этом Мариуполь, Запорожье там же экология просто курорт
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на эхе москвы эсть такой персонаж, который в любое время суток в коментах к любой новости кричит: "где старуха данко?", тролль пригожинский на ставке. на цензоре теперь есть свой. куда не зайди, везде полудурок с криками "хотим как при мародере!"
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Бутусов опять летает в облаках мало решительного ответа от зе чтобы понять верить можно только делам слова пыль
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Следующий Мариуполь верно же? 50 млн в стадион в городе где нет команды, хм.
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Стадион или ситуация с криворожсталью?
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беня знову заведе - при нинішніх зебілах у владі в нього бабло зявиться.
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финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург"...

Ну и чем клоун отличается от простого рэкетира? Пришел, наехал, пользуясь своим положением.. в нормальной стране его бы нахрен послали с его стадионом... Петя себе такое не позволял даже думать... Избрали мудака на свою голову...
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ПЭТЯ только для себя отжимал. А тут придумал, на больницу, на стадион, еще бы придумал на пенсии.Петя себе такое не позволял даже думать...
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Петя Охмадит за средства Рошена достроил, а не отжимал деньги у инвесторов иностранных. Чувствуешь разницу, Зебил? Никопольский феросплавный что спонсировать будет?
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Кажеш "только для себя отжимал"?
Давай пруфи, ссилі. Тільки не шарієвські, попереджаю; бо я постараюсь, щоб розповсюджувачів його висерів, брехні - банили тут.
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Кому ты обьяснять собрался, они офшор 5год ищут, но точно знают что он где то есть и там триллионы лежат
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50 миллионов на стадион , а в человеческий капитал как не было от Зели ничего , так и нет . Может в школи в первою очередь дать для детей эти 50 миллионов, а потом на стадион ? Все на показуху ? А в школы будут родители давать по 1 000 гривен?
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Это при том что футбольный клуб в 2013 расформирован и нихрена там не проводится, ну фирме брата Юзика отдадут реконструкцию и денежки в семью
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В мае 2017 года городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении создать муниципальный футбольный клуб «Металлург»[1]. При этом чиновник заявил, что комплектоваться новый клуб будет из выпускников детской футбольной школы «Металлург» (Запорожье)[1]. 31 мая 2017 на сессии Запорожского городского совета было принято решение о создании и финансировании КП «Городской футбольный клуб "Металлург"»[2]. В начале августа 2017 «муниципалы» провели свой первый матч, в котором со счетом 19:0 обыграли «Легион»[3]. В ноябре 2017 стало известно о планах руководства клуба пройти аттестацию для участия команды во Второй лиге чемпионата Украины сезона 2018/19 годов[4]. В начале апреля 2018 у клуба появился новый спонсор - компания «Вельтум», которая занимается утилизацией твердых бытовых отходов[5], а в июле команда начала выступления на профессиональном уровне.
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Капец какая интересная история, только у нас тут про Кривой Рог, это как бы не просто разные города, это даже области разные. 😀
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цей стадіон знаходиться на відстані 1,5 км від заводу. Коли вітер з півдня, то стадіон скоріш нагадує газову камеру.
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А ферросплавы Игоря Валерьевича ничего профинансировать не хотят, ведь им одним в стране предоставили льготные тарифы на электроэнергию?
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Вони пофарбують двоє дверей на стадіоні.
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При условии, если Игорь Валерьевич выиграет тендер не только на литерные авиаперевозки первых лиц страны, но и наземные
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Беня сказал ...что может два киоска покрасить....и не более...
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совковое авторитарное убожество продолжается - президент договорился. "Договариваться" должна экологическая прокуратура (или как оно там называется) в ответ на требование городских властей и общественности. А задача Зеленского сделать так, чтобы это работало и после него. Но проще понтоваться.
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ПрЮзЮдент бандитствует, быдло рукоплещет. Happy End!
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А інвестори шикуються в чергу.Звісно,тільки в уяві зебілів.
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Раньше так и было.Предприятия строили больницы, санатории, детские оздоровительные лагеря и даже бесплатные квартиры рабочим. Радуют позитивные изменения в Украине.
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А еще предприятия строили детские садики и ясли для своих работников и предоставляли путевки для оздоровления.На вредных работах давали молоко и увеличенный отпуск.
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Коли пол страни в лагерях сиділо -можна набудувати безоплатно шо хоч
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Раньше было в убытки . Не могут предприятия строить и ещё налог платить. В конце эти предприятия не конкурентноспособной и банкрот . Вы этого хотите ?
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Сравните стоимость продукции тогда и сейчас, вот куда разница девается?
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Вы уже сравнили , сколько стояло вложений в развитие предприятия чтобы оно было конкурентноспособной тогда и сейчас? Сколько надо постоянно в него инвестировать ?
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А вот Ахметка травит заводами людей правильно , потому что попутчик революциии .
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Коломойскому льготы на электроэнергию, а с другими договаривается как рекет, вот и весь цинизм еврея зеленского
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Сколько простых людей поправляет здоровье на стадионе? Стадионы нужны дельцам большого спорта, шоу-бизнесу и политикам. Для своих оно старается, не для людей.
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треба встановити онлайн-камери на вулиці Криворіжсталі, щоб вся країна (і президент у тому числі) мали можливість бачити "скорочення викидів" та чисте повітря, яким дихає 700-тисячне місто.
Мешканці Кривого Рогу сприймають ці заяви як черговий договорняк.
Чомусь за кордоном металургійні підприємства Арселора працюють з дотриманням екологічних норм.
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Междупланєтний медичний конхресс і іжо многа всево разнава паабещал всево і нє запомнишь
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А Беня, завод которого травит жителей Кривого Рога наравне с Арселором, что сделает для города и его жителей?
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бєня є співвласником ПАТ "КЗРК", але там шахти, немає ніякого заводу))
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Хіба?
А люди пишуть таке:

"АрселорМіттал" (Індія) та "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50% належить Evraz(русня), 50% Коломойський) разом дають 93% всіх забруднень повітря в Кр. Р. згідно даних 1кв. 2019р.

СБУ відкрила кримінальну справу по "АрселорМіттал".
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які "люди"? Не треба плутати мухи та котлети.
Арселор - це 100% власність Лакшмі Міттала.
В ПАТ "Південний ГЗК" є частка компаній Бєні, але це, по-перше, не завод, а, по-друге, 80% викидів у Кривбасі створює саме Арселор. Хоча, я вважаю, повинні відповідати всі, у тому числі й аєметка, й бєня та у першу чергу - індуси.
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В наведеному мною коментарі згадується звіт за перший квартал 2019 року.
Цікаво би було його почитати. Напевно, ці звіти готуються регулярно.
Вам він не зустрічався?
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Онкобольницы топ лицемерие. Поставьте фильтры лучше.
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А нащо там фінансувати стадіон, якщо футбольну команду Кривбас Бєня угробив ще в 2013 році?? Коломойський просто припинив спонсорство Кривбасу і клуб загнувся...
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А з якого це щастя пріЗєрватів Вофка так озаботілся питаннями викидів в атмосферу, ремонтом онколікарні та стадіону? Хоча, з останнім я ще можу цього сцикуна зрозуміти - о сєбє радімий турбується де йому аналізи на наркоту здавати та сольні концерти на роялі де зєбілів показувати..
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян скептично оцінив заяви президента Володимира Зеленського про інфраструктуру на бізнес-форумі у Стамбулі
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Президентом обіцяно "збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян.
Він вказує, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.

Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9075
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ПреЗЕдент вместо того, что бы заниматься войной, как главнокомандующий щимит иностранных инвесторов.
Почему онкодиспансер должен содержать иностранный гражданин, у нас не хватает средств в бюджете Украины?
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@Зеленский и руководство "Арселора" договорились@

ну то есть, всем бизнесменам теперь надо договариваться с Зеленским ?
В очередь....
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Порохоботы!
Все как один станем на защиту "Арселора"!
Все на борьбу с зелёной жабой!
Предлагаю написать петицию и разрешить травить Кривой Рог в два раза больше!
Инвестор это святое!
Индусы правы! Раз все травят жителей Кривого Рога значит и им можно и нужно! Чем индусы хуже Ахметова! Индусы лучше Ахметова!
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Я предлагаю вместо того , чтобы давать 50 миллионов на стадион, дать эти деньги на школы для детей . Например , учителям на зарплату, ремонт школы или детям компьютеры купить .
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Так це був наїзд з метою шантажа ? А як пан редактор прокоментує таку ситуацію:

"Криворожанин Валерий Завертайло обратился в Службу безопасности Украины с требованием открыть уголовное дело по статье "Экоцид". Криворожский отдел СБУ не пожелал заниматься расследованием в отношении еще одного загрязнителя всеукраинского масштаба. Тогда криворожанин обратился с суд.
Как стало известно Информатору, еще 18 июля в Криворожский отдел Службы безопасности Украины было подано заявление о преступлении, предусмотренное ч.1 ст. 441 УК Украины в отношении еще одного крупнейшего загрязнителя города, а именно ЧАО СевГОК, которое входит в горно-металлургическую монополию "Метинвест" Рината Ахметова. Прецедентом послужило дело, открытое СБУ по такой же статье, в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог".
Соотвествующее заявление в отношении должностных лиц Северного ГОКа подал Валерий Завертайло. Он уже сталкивался с произволом руководства предприятия и даже был вынужден отстаивать справедливость в суде.
В своем заявлении Валерий Завертайло пояснил, что руководство предприятия нарушает экологическое законодательство и препятствует доступу экологической инспекции, не выполняет предписаний на устранение нарушений, игнорирует вызовы. Несмотря на обращение экологов в правоохранительные органы, должностные лица предприятия продолжают свою противоправную деятельность нанося непоправимый вред окружающей среде и здоровью как работников так и жителей города.
Заявление активиста о преступлении Криворожский отдел Службы безопасности Украины отказался внести в ЕРДР, а по истечении 24 часов отказался предоставить информацию о выполнении данной нормы закона, сообщив заявителю о том, что информация ему будет предоставлена в течение десяти дней.
Понимая, что затягивание ответа приведет к пропуску срока обжалования, Валерий обратился в суд с жалобой на бездействие Криворожского отдела СБУ. Несмотря на то, что в ведомстве предоставили письмо, в котором сообщили, что повода для открытия уголовного дела по статье "Экоцид" нет, суд снова оказался на стороне активного криворожанина."
https://www.ukrrudprom.ua/news/SBU_zastavili_otkrit_ugolovnoe_proizvodstvo_po_state_Ekotsid_v_o.html
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Від когось онколікарня і стадіон, а комусь тарифи на е/е зменшити. Ось так зе продовжував боротися з олігархами...
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Плоха!
Вот если бы вместо всех заводов Зеленский сделал зеленые луга и кисельные берега на молочных реках - тады было бы норм. Еще и по 4000 у.е. зарплаты никому не дают.
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По аналогии Ахметов начнёт спонсировать Мариуполь на аналогичные суммы?
Или я наивный.....
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Это так Зе уничтожает олигархат - договаривается о подачках.
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Зелепут, а слабо тоже самое в Мариуполе провернуть с ахметовскими активами?
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Для захисників інвесторів: Згідно з даними виконавчого комітету Криворізької міської ради, за дев'ять місяців 2017 року викиди в повітря забруднюючих речовин становлять майже 250 тис. т https://zik.ua/news/2017/12/31/arselormittal_kryvyy_rig_otruyuie_zhyttya_meshkantsiv_kryvogo_rogu_1236915

Руді хмари і нічні вогні коксохіму. Екологи міста продовжують спроби привернути якомога більше уваги до компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг". Моніториинг міських еко-станцій показав - шкідливі викиди з підприємтсва в атмосферу перевищують допустиму норму в декілька разів. https://rudana.com.ua/videos/arselormittal-kryvyy-rig-ne-pustyv-dlya-perevirky-predstavnykiv-derzhavnoyi-ekologichnoyi
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слуги народа Коломойского между собой договорились, Пинчука ублажили и СБУ больше не трясёт "Арселор" .Дело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог"/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Супер Зеленський і керівництво "Арселору" домовилися про зменшення шкідливих викидів, фінансування онколікарні і стадіону "Металург", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7854 Соседский карлик еще круче. Он собак дарит и туалеты строит. Какой позор азиатский. Не зря зеля перед ****** на корпоративах на пианно лабал. Зеленський і керівництво "Арселору" домовилися про зменшення шкідливих викидів, фінансування онколікарні і стадіону "Металург", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4740 Жрите, раки африканские.
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