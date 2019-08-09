 Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"30 июля в Офисе президента состоялась встреча, организованная на высшем дипломатическом уровне - президент Зеленский и руководство "Арселора". Повод для встречи - уголовное дело СБУ по экоциду и бурная реакция иностранных дипломатов, вставших на защиту "Арселора". Это одно из самых показательных для иностранных инвесторов дел. И это огромная надежда для жителей Кривого Рога, которые дышат выбросами и страдают связанными с этим заболеваниями", - написал он.
"Итак, согласно соглашению сторон, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ, "Арселор" обязуется:
1. Завершить свою инвестиционную программу за пять лет и вложить еще 1,8 миллиарда долларов инвестиций, что позволит уменьшить вредные выбросы на 50-55%. А в ближайшее время предприятие обязалось сократить вредные выбросы на 10-15%. То есть быстрых радикальных решений не будет - быстрым может быть только закрытие предприятия. "Арселор" признает, что они делают 2/3 вредных выбросов в Кривом Роге (и намекает тем самым, что еще треть добавляют предприятия Ахметова).
2. Выделять по 100 миллионов гривен в год (в какие сроки не указано) для финансирования онкологической больницы.
3. Выплатить 50 миллионов гривен в течение двух лет на финансирование стадиона "Металлург" в Кривом Роге.
4. Выделить отходы металлургии для проекта строительства новых бетонных дорог в Украине", - детализировал Бутусов.
"Индусы написали в тексте: "чтобы страна двигалась вперед, необходима эффективная система власти с одинаковыми, честными для всех участников процесса правилами и подходами". То есть прямым текстом намекнули Офису президента - для доверия инвесторов такие же суровые расследования должны пройти и по всем другим загрязнителям окружающей среды. А в топ-10 вместе с "Арселором" - предприятия Ахметова, подарившего по просьбе президента скорые помощи. Интересно, кто теперь и как зафиксирует сокращение выбросов на 10-15% - надо бы это продемонстрировать обществу", - резюмировал журналист.
Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
убийца поможет вам не так быстро сдохнуть..
Ну и чем клоун отличается от простого рэкетира? Пришел, наехал, пользуясь своим положением.. в нормальной стране его бы нахрен послали с его стадионом... Петя себе такое не позволял даже думать... Избрали мудака на свою голову...
Давай пруфи, ссилі. Тільки не шарієвські, попереджаю; бо я постараюсь, щоб розповсюджувачів його висерів, брехні - банили тут.
Мешканці Кривого Рогу сприймають ці заяви як черговий договорняк.
Чомусь за кордоном металургійні підприємства Арселора працюють з дотриманням екологічних норм.
А люди пишуть таке:
"АрселорМіттал" (Індія) та "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50% належить Evraz(русня), 50% Коломойський) разом дають 93% всіх забруднень повітря в Кр. Р. згідно даних 1кв. 2019р.
СБУ відкрила кримінальну справу по "АрселорМіттал".
Арселор - це 100% власність Лакшмі Міттала.
В ПАТ "Південний ГЗК" є частка компаній Бєні, але це, по-перше, не завод, а, по-друге, 80% викидів у Кривбасі створює саме Арселор. Хоча, я вважаю, повинні відповідати всі, у тому числі й аєметка, й бєня та у першу чергу - індуси.
Цікаво би було його почитати. Напевно, ці звіти готуються регулярно.
Вам він не зустрічався?
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Президентом обіцяно "збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян.
Він вказує, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.
Почему онкодиспансер должен содержать иностранный гражданин, у нас не хватает средств в бюджете Украины?
ну то есть, всем бизнесменам теперь надо договариваться с Зеленским ?
В очередь....
Все как один станем на защиту "Арселора"!
Все на борьбу с зелёной жабой!
Предлагаю написать петицию и разрешить травить Кривой Рог в два раза больше!
Инвестор это святое!
Индусы правы! Раз все травят жителей Кривого Рога значит и им можно и нужно! Чем индусы хуже Ахметова! Индусы лучше Ахметова!
"Криворожанин Валерий Завертайло обратился в Службу безопасности Украины с требованием открыть уголовное дело по статье "Экоцид". Криворожский отдел СБУ не пожелал заниматься расследованием в отношении еще одного загрязнителя всеукраинского масштаба. Тогда криворожанин обратился с суд.
Как стало известно Информатору, еще 18 июля в Криворожский отдел Службы безопасности Украины было подано заявление о преступлении, предусмотренное ч.1 ст. 441 УК Украины в отношении еще одного крупнейшего загрязнителя города, а именно ЧАО СевГОК, которое входит в горно-металлургическую монополию "Метинвест" Рината Ахметова. Прецедентом послужило дело, открытое СБУ по такой же статье, в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог".
Соотвествующее заявление в отношении должностных лиц Северного ГОКа подал Валерий Завертайло. Он уже сталкивался с произволом руководства предприятия и даже был вынужден отстаивать справедливость в суде.
В своем заявлении Валерий Завертайло пояснил, что руководство предприятия нарушает экологическое законодательство и препятствует доступу экологической инспекции, не выполняет предписаний на устранение нарушений, игнорирует вызовы. Несмотря на обращение экологов в правоохранительные органы, должностные лица предприятия продолжают свою противоправную деятельность нанося непоправимый вред окружающей среде и здоровью как работников так и жителей города.
Заявление активиста о преступлении Криворожский отдел Службы безопасности Украины отказался внести в ЕРДР, а по истечении 24 часов отказался предоставить информацию о выполнении данной нормы закона, сообщив заявителю о том, что информация ему будет предоставлена в течение десяти дней.
Понимая, что затягивание ответа приведет к пропуску срока обжалования, Валерий обратился в суд с жалобой на бездействие Криворожского отдела СБУ. Несмотря на то, что в ведомстве предоставили письмо, в котором сообщили, что повода для открытия уголовного дела по статье "Экоцид" нет, суд снова оказался на стороне активного криворожанина."
https://www.ukrrudprom.ua/news/SBU_zastavili_otkrit_ugolovnoe_proizvodstvo_po_state_Ekotsid_v_o.html
Вот если бы вместо всех заводов Зеленский сделал зеленые луга и кисельные берега на молочных реках - тады было бы норм. Еще и по 4000 у.е. зарплаты никому не дают.
Или я наивный.....
Руді хмари і нічні вогні коксохіму. Екологи міста продовжують спроби привернути якомога більше уваги до компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг". Моніториинг міських еко-станцій показав - шкідливі викиди з підприємтсва в атмосферу перевищують допустиму норму в декілька разів. https://rudana.com.ua/videos/arselormittal-kryvyy-rig-ne-pustyv-dlya-perevirky-predstavnykiv-derzhavnoyi-ekologichnoyi