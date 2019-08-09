EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2353  74
Все про:Вакарчук (246) комитет (389) парламент (862) Голос партия (54)

 "Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов

Партия "Голос" выступает против квотного принципа в избрании руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - говорится в пресс-релизе партии.

Как отметил лидер партии Святослав Вакарчук, команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы.

"Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - сказал он.

Кроме того, партия "Голос" предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку "успешное будущее за профессиональным подходом".

Ранее Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). партия "Слуга народа" по партийным спискам получает большинство мандатов - 124, "Голос" - 17 мандатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформы медицины, образования и пенсионного обеспечения, - Юрчишин озвучил главные задачи "Голоса" в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3142066
 
   
 Топ комментарии
 
Обнаглел. Голосистая неопорошня лезет во все щели.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
 показать весь комментарий
 
"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - как вы можете руководить, если вы в Трускавце не обучались?
 показать весь комментарий
 
какой злобный у тебя лай, 8%-ый, как будто тебя вместе с Барыгой-ленторезом от корыта отодрали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обнаглел. Голосистая неопорошня лезет во все щели.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
 показать весь комментарий
 
 
Ты постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ...
А я живу в этой стране!
Свое мнение сверни в трубочку и вставь в срединку британского стяга!)))
 показать весь комментарий
 
 
мне не жалко, живи, но не вреди, порохоботствуя и гавкая на чужое мнение.
Если ты соросовский ремейнер, то мне с тобой не по пути не только в Украине, но и тут.

Как у живущего в UK высвечивается украинский флаг, вопрошать не буду.
 показать весь комментарий
 
 
А почему ты позволяешь себе гавкать на чужое мнение? Если не по пути то что ты здесь делаешь?
 показать весь комментарий
 
 
один набросил. Еще желающие есть, порохоботы?
 показать весь комментарий
 
да полно те. Выпей украинской кавы. Она у вас лучше, чем у меня тут. "Голос" пропонує своїх депутатів для керування низкою парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 5722
 показать весь комментарий
 
Живи себе на здоровье-зачемь на людей кидаться?
 показать весь комментарий
 
 
восьмипроцентный, я тоже живу в Украине, и нас не 8, а более 70%, так что сверни свой тупой й высер и засунь себе в дупу.
 показать весь комментарий
 
 
Если более 70% то это даёт тебе право оскорблять людей с другим мнением? И если да то ты просто дикарь.
 показать весь комментарий
 
Вакарчук - самый крутой. Порошенко послал, от Зеленского требует места в руководстве комитетов. Грантоеды они такие.
 показать весь комментарий
 
 
Больше всего прихильникив ЗЕбобы постят под флагами...
Великобритании...Ямайки...ЮАР...США...Канады...Польшы!)))))
КОЗЛОМОРДЫЕ ИХСПАРТЫ!))))
 показать весь комментарий
 
 
какой злобный у тебя лай, 8%-ый, как будто тебя вместе с Барыгой-ленторезом от корыта отодрали.
 показать весь комментарий
 
 
Иди гавкай на британское правительство. Или сцыкатно?
 показать весь комментарий
 
- Господа, все в сад! Все в сад!
- А что, вы там будете петь?
- Нет. Вы там будете слушать (с)
 показать весь комментарий
 
 
"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - Цензор.НЕТ 1526 Тобі в красную звезду запорєбрік,хуйлівсьеий прихвостень.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то, кандидат наук. И английским владеет хорошо. Один недостаток, по фене не ботает, в отличие от высокоэрудированного Владимира Александровича.
 показать весь комментарий
 
 
І принциповий. Обравсь був в Раду, понудивсь рік, прогуляв переважну більшість засідань, не написав жодного закону і втік. Каже, що це не його. Тепер, мабуть, підрахував і зрозумів, що це таки "його"...
 показать весь комментарий
 
 
Не бреши! Он тогда шёл по партийных спискам. И сразу же сложил с себя полномочия, тк и ранее говорил, что не готов к политике.
 показать весь комментарий
 
вот оно что ... ,адзорд тёад акуан сан у от от
 показать весь комментарий
 
Ваш акцент до боли напоминает мне английский Владимира Александровича
 показать весь комментарий
 
Высокопродажный он больше,чем ерундированный!!!!
 показать весь комментарий
 
Ну как еще назвать ЭТО политическое явление, возникшее на шоколадном гумусе,
удобренном зловредным старичком соросом.

Дубинский так его окрестил в самую точку.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, с явлением зеленского народу не сравнить
 показать весь комментарий
 
 
Математически можно и сравнить: 73 >> 6.
 показать весь комментарий
 
 
Про что и говорю. Это как в сесесере молились на Кашпировского и банки с водой ставили под Чумака. Таких тоже было две трети, если не больше
 показать весь комментарий
 
А у меня аналогия не с банками Чумака а с Прибалтикой, которая не на чумака глазела, а взялась тремя народами за руки и встала людской лентой от таллинна до вильнуса. Именно подобное воодушевление и надежду смог дать уставшей, разочарованной и раздерибаненной Украине Зеленский.
 показать весь комментарий
 
Можно и потрлить,типа:Поросне чи що?Чому верещиш?Славко то наша майбутня коаліція,а твій Петро-пусте відро.
 показать весь комментарий
 
"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - как вы можете руководить, если вы в Трускавце не обучались?
 показать весь комментарий
 
 
Как, как? Вакорчук петь будет этого достаточно
 показать весь комментарий
 
А нахрена Голосу обучаться в Трускаввце, если сам Голос и обучал этих оленей - по своим же разработанным программам? Посмотри, кто в высшем руководстве КШЕ, и сравни с партийным списком Голоса.
 показать весь комментарий
 
оголосіть весь список "фахівців", будь ласка))
 показать весь комментарий
 
 
Была потешная армия у Петра І. Вакарчуку стоит начинать от туда. Реформы в Украине начнутся только с момента упразднения самого коррупционного налога,- НДС.
 показать весь комментарий
 
для зебілів: "ненавязчива" пропозиція коаліції. Юлька вже пропонувала... мертвечук також.
 показать весь комментарий
 
голос із небуття: візьміть нас з собою...
 показать весь комментарий
 
 
Одни профессионалы кругом, прям как ленин рассказывал
 показать весь комментарий
 
 
"ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм"
Які гарно співають, шолі?
 показать весь комментарий
 
 
прямо весь шоубиз рванул в руководители...
кто ж на сцене будет... голосить???
 показать весь комментарий
 
 
Просто нужно одно Чмо вернуть на сцену..к роялю...где его место
 показать весь комментарий
 
 
между заседаниями (иногда вместо них) А чо, харанту ж можно
 показать весь комментарий
 
Вимоги справедливі, якби не маленький нюанс! Коли буде замісць 17 місць 124!
 показать весь комментарий
 
 
Теоретично це можливо, коли від СН відваляться 100 рил, які заплатили за мажоритарку і нікаму нічєво нє должни.
 показать весь комментарий
 
Мне понравилось про оветственность.Это по ихнему -Ишак,падишах и Насредин- А должно быть с полтиками -договор,обязательства,срок выполнения и наказание за не выполнения договора.Все должно быть как в реальной жизни.А то сотворили себе сцену и красуются что павлины и спрос с них потом как с актеров погорелого театра.
 показать весь комментарий
 
По кількості депутатів від Голосу на цю фракцію ЖОДНОГО комітету не розраховано. Років через 5, можливо, вони наберуть більше голосів.
 показать весь комментарий
 
Якщо Славка не розбере чергова истерія за ці 5 років то на наступних виборах його чекає повний провал.
 показать весь комментарий
 
Голосу дайте комитет по пению и подтанцовке
 показать весь комментарий
 
 
Сявик ! глуши их, требуй кресло премьера !
 показать весь комментарий
 
Голос выдал пук специалисты итить....вы вместе с вашим лохторатом идете directly за Петей тапочки носить, ну шоп нипаприколу!
 показать весь комментарий
 
 
пел бы себе... так нет же, начал всякую чушь нести... а дурь человека познается по словам его... он хоть как бы и кандидат околовсяческих наук, но как только начинает говорить, дурь аж выпирает...
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь, від "Голосу" комітет ВР з охорони здоров'я очолить адекватна людина. Щоб блокувати шизофренічні ініціативи іпанутої супрун. Цій патлатій треба зовнішній контроль у вигляді людей, які в темі. Щоб дурнувату імпортну в.о. міністра повертати із галюцинаторного світу омериганської медицини у світ українських реалій.
 показать весь комментарий
 
будет дикая борьба за комитет песни и пляски.


 показать весь комментарий
 
 
Ех Славко, співаєш ти красиво. Нащо тобі була та політика?
За Зе, до речі, вже промовчу.
 показать весь комментарий
 
поки йде війна ніяких керівних посад в українському парламенті посіпакам з опзж не давати. мародерам з ес можна дати щось наприклад з євроінтеграції та міжнародних відношень. голос і батьківщину думаю можна розглядати як реальну опозицію і довіряти їм в питаннях реформ, боротьбі з корупцією і бюджету, особливо останнім як більш досвідченим.
 показать весь комментарий
 
Голос із Пєтіної дупи -нова пісня Вакарчука
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх