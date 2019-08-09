 "Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - говорится в пресс-релизе партии.
Как отметил лидер партии Святослав Вакарчук, команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы.
"Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - сказал он.
Кроме того, партия "Голос" предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку "успешное будущее за профессиональным подходом".
Ранее Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). партия "Слуга народа" по партийным спискам получает большинство мандатов - 124, "Голос" - 17 мандатов.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
А я живу в этой стране!
Свое мнение сверни в трубочку и вставь в срединку британского стяга!)))
Если ты соросовский ремейнер, то мне с тобой не по пути не только в Украине, но и тут.
Как у живущего в UK высвечивается украинский флаг, вопрошать не буду.
Великобритании...Ямайки...ЮАР...США...Канады...Польшы!)))))
КОЗЛОМОРДЫЕ ИХСПАРТЫ!))))
- А что, вы там будете петь?
- Нет. Вы там будете слушать (с)
удобренном зловредным старичком соросом.
Дубинский так его окрестил в самую точку.
Які гарно співають, шолі?
кто ж на сцене будет... голосить???
За Зе, до речі, вже промовчу.