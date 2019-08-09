 "Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - говорится в пресс-релизе партии.

Как отметил лидер партии Святослав Вакарчук, команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы.

"Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - сказал он.

Кроме того, партия "Голос" предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку "успешное будущее за профессиональным подходом".

Ранее Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). партия "Слуга народа" по партийным спискам получает большинство мандатов - 124, "Голос" - 17 мандатов.

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