 Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"После закрытия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, регулярно звучат предложения ее надо реинкарнировать в той или иной форме. Госсанэпидслужба была создана около 95-ти лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. СЭС (санитарно-эпидемиологические станции) были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля. Она имела ряд вопросов, касающихся профилактики инфекционных и профессиональных болезней, отравлений, радиационных поражений людей и вредного воздействия факторов окружающей среды. Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - отметила Супрун.

По ее словам с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения (в то время это не только питания, но и приватизация земельных участков, капитальные застройки, выводы на импортируемый товар) значительная часть деятельности структуры была вокруг этого прибыльного дела.

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Она обратила внимание на то, что подразделения часто возглавляли взяточники.

"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", - заявила и.о. министра.

Супрун подчеркнула, что уже существует структура, которая выполняет практически такие же функции.

"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови", - объяснила она.

Она также сообщила, что ЦОЗ сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья и работают над совместными проектами.

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