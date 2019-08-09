 Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"После закрытия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, регулярно звучат предложения ее надо реинкарнировать в той или иной форме. Госсанэпидслужба была создана около 95-ти лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. СЭС (санитарно-эпидемиологические станции) были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля. Она имела ряд вопросов, касающихся профилактики инфекционных и профессиональных болезней, отравлений, радиационных поражений людей и вредного воздействия факторов окружающей среды. Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - отметила Супрун.
По ее словам с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения (в то время это не только питания, но и приватизация земельных участков, капитальные застройки, выводы на импортируемый товар) значительная часть деятельности структуры была вокруг этого прибыльного дела.
Она обратила внимание на то, что подразделения часто возглавляли взяточники.
"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", - заявила и.о. министра.
Супрун подчеркнула, что уже существует структура, которая выполняет практически такие же функции.
"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови", - объяснила она.
Она также сообщила, что ЦОЗ сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья и работают над совместными проектами.
Корупція в лікарнях була завжди, раніше поки на лапу не даси на тебе уваги не звертають і зараз так же, ходять лікарі з медсестрами понурі як наркомани без дози.
як там 400 кг коксу, амброськин), вже поширив))), вам) теж перепало)))))!
шо нема в Україні достойної людини на керівника мінздорову)???
дурнів, і чесних в Україні повно!
Реанімація СЕС в ******** умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
Так ось, тоді медикам і немедикам виплачували за роботу у вогнищах захворювання та з захворілими величезні премії. Але вся фішка афери була в тому, що значну суму з тих премій (від 50 до 90%) потрібно було відразу ж повертати "нагору" ті й же Богатирьовій та Тимошенко. Хто працював в той час в медицині добре пам'ятає ту історію. А скільки ще було таких "історій"..
"В США же все обязанности возложены на «Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» (U. S. Food and Drug Administration - FDA).
Остановлюсь немного подробнее на структуре этой организации. В FDA существует более 25 подразделений. Например, одно из них отвечает за тестирование всех продуктов, экспортируемых в США. Путем проведения десятков тестов специалисты устанавливают, является ли товар качественным и безопасным, имеет ли он право продаваться на территории США. Ежегодно этот отдел «тормозит» на границе порядка 16-19% от общего числа ввозимых продуктов. По статистике, чаще всего дополнительной проверке подвергаются товары из Китая, Бразилии и Индии.
Еще один отдел FDA занимается исследованием возможных побочных эффектов, вызванных длительным употреблением безвредных на первый взгляд продуктов. Например, в 2002 году было установлено, что один из сортов перуанского чая, ввозимый в США с 1997 года, вызывает у потребителей предрасположенность к возникновению раковых заболеваний. По этой причине импорт данного продукта был незамедлительно приостановлен.
FDA тесно сотрудничает с «Департаментом сельского хозяйства» (U. S. Department of Agriculture), ежегодно тестируя свыше 170 тысяч тонн мяса и злаков. Здесь нарушения чаще всего наблюдаются в штатах Северная Каролина, Мэн, Нью-Мехико, Техас и Кентукки. Самому тщательному досмотру подвергаются куриное мясо и пшеница."
и второе
функции СЕС выполняет в Украине кто ?
Ветеренарная служба Украины ..Вот оно что ..оказывается народ уже даже не за быдло держат , а уже за скот
или условия хранения-переработки на пищевом комбинате-складе-магазине-базаре???
состав колбасы, детского питания, того же хлеба... что туда пихнули? соответствует ли это нормам? какие условия на самих пекарнях-цехах-заводах? прошли ли люди мед.комисию, прежде чем дотронуться до продуктов (особенно не требующих обработки)????
есть ли какая-то служба? или только после отравления, если выжил, сможешь пожаловаться в общество по защите прав потребителей??? и сделать анализы за свои бабосы...
Тепер ви зашибісь, як заживьотє... Як звичайно виживете після "реформованої" новой властью слуг уродів медицини. 😕