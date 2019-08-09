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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (1969) СЭС (130) Супрун Ульяна (552)

 Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

Сейчас нет необходимости создавать новую организацию или реинкарнировать санитарно-эпидемиологические станции. Ведь уже существует заведение, которое выполняет практически такие же функции.

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"После закрытия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, регулярно звучат предложения ее надо реинкарнировать в той или иной форме. Госсанэпидслужба была создана около 95-ти лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. СЭС (санитарно-эпидемиологические станции) были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля. Она имела ряд вопросов, касающихся профилактики инфекционных и профессиональных болезней, отравлений, радиационных поражений людей и вредного воздействия факторов окружающей среды. Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - отметила Супрун.

По ее словам с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения (в то время это не только питания, но и приватизация земельных участков, капитальные застройки, выводы на импортируемый товар) значительная часть деятельности структуры была вокруг этого прибыльного дела.

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Она обратила внимание на то, что подразделения часто возглавляли взяточники. 

"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", - заявила и.о. министра.

Супрун подчеркнула, что уже существует структура, которая выполняет практически такие же функции.

"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови", - объяснила она.

Она также сообщила, что ЦОЗ сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья и работают над совместными проектами.

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Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун 01
Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142060
 
   
 Топ комментарии
 
Вскукареками ольгинской и нашей петушни вверху удовлетворен. Зачетно у них пердаки рвет при упоминании СупрунСейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 8894
Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 7186
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Все вірно каже Супрун. Саніепідслужба як така почала втрачати своє призначення починаючи з 1995 року. А з приходом до влади Тимошенко, як прем'єр міністра , а потім і регіоналів перетворилася в таке собі ОЗУ, яке займалося рекетом, вимаганням хабарів, підробкою документів, тощо.
Реанімація СЕС в сучасних умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
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Тебе треба МУМУфіцировати...
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В больнице давно был, а я недавно, я видел что сейчас происходит после ее реформ. Скоро некому лечить будет изза ее покращення.
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Ніби ти і розумний чоловік, а верзеш таку маячню, що просто незручно навіть з тобою розмовляти... Можу тобі хіба що порадити звернутися тепер у ветеринарну лікарню , куди ще не дійшли руки Супрун з її реформами. Можливо тамтешні Айболити тобі допоможуть вирішити всі твої проблеми зі здоров'ям (с)
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Медперсонала в больницах катострофически не хватает. За 4000грн никто работать не хочет.
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Я сам лікар. В мене дружина лікар. Працює в лікарні. І які заробітні плати по лікарні я знаю добре. А щодо вказаної тобою з/п в 4000 грн то зараз мінімальна більше. Так що не потрібно тут триндіти про те, чого не знаєш . Так що моя тобі порада залишається в силі - лікуйся в айболитів.
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Сашко, коли це встиг стати лікарем..? Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун - Цензор.НЕТ 7359
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А з того часу, як в тебе пір'я на дупі виросло коли ти лише з яйця вилупився.
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Пятый год и. о. Супрун сказала в морг, значит в морг.
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А до реформ было по-другому? Не надо было лекарства покупать? Не надо было взятки врачам давать? Кстати, в нормально функционирующих заведениях лекарств покупать не нужно (или по крайней мере часть лекарств). Покупать их нужно только в заведениях, саботирующих реформы. Далеко не все спешат внедрять реформы на местах, ведь старая система куда удобнее для дерибана.
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Назовите хоть одну больницу, где ненадо лекарство покупать с бесплатным лечением.
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Ви не вірно розумієте слова "безплатна медицина", почитайте закон і найдіть там те про що ви говорите.
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Та мне в советских больницах при полностью бесплатной бывало приходилось лекарства покупать . а ты пишешь про нынешний капитализм
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В точку. Проте ліки купувати потрібно але не всі, є список.
Корупція в лікарнях була завжди, раніше поки на лапу не даси на тебе уваги не звертають і зараз так же, ходять лікарі з медсестрами понурі як наркомани без дози.
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гарний висновок))))),
як там 400 кг коксу, амброськин), вже поширив))), вам) теж перепало)))))! Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун - Цензор.НЕТ 7049
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Конечно нет. И вообще население надо сокращать.
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- Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.(с)
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Вскукареками ольгинской и нашей петушни вверху удовлетворен. Зачетно у них пердаки рвет при упоминании СупрунСейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 8894
Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 7186
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от скільки будемо чути повчання від імпортної ренгенологші)?!
шо нема в Україні достойної людини на керівника мінздорову)???
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Що ви, он скільки претендентів, "головне щоб людина була чесна"
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чесність, як і ясність))), є вичерпною характеристикою)))))))))))))),
дурнів, і чесних в Україні повно!
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Чому чесний бо дурний, чому дурний бо чесний.
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супрун депортировать и точка
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Все вірно каже Супрун. Саніепідслужба як така почала втрачати своє призначення починаючи з 1995 року. А з приходом до влади Тимошенко, як прем'єр міністра , а потім і регіоналів перетворилася в таке собі ОЗУ, яке займалося рекетом, вимаганням хабарів, підробкою документів, тощо.
Реанімація СЕС в ******** умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
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Чому з 1995 року? Це сталося набагато раніше. Усі питання з СЕС просто-напросто "вирішували". Це була ще одна наскрізь корумпована організація, якої зовсім не шкода.
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Дорогенька моя.. Я сам лікар. І добре знаю, чому саме з 1995 року.... Пам'ятаєте нашумівшу історію з "свинячий грипом" ? Тоді міністром охорони здоров'я була така собі Богатирьова, а прем'єром Тимошенко таміфлю та "швидкі" втридорога закупляли ?
Так ось, тоді медикам і немедикам виплачували за роботу у вогнищах захворювання та з захворілими величезні премії. Але вся фішка афери була в тому, що значну суму з тих премій (від 50 до 90%) потрібно було відразу ж повертати "нагору" ті й же Богатирьовій та Тимошенко. Хто працював в той час в медицині добре пам'ятає ту історію. А скільки ще було таких "історій"..
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Следуя этой логике нужно ликвидировать Прокуратуру, МВД, Налоговую и особенно таможню. Там тоже есть взяточники и эти органы обладают правами делать проверки ставить ограничения. Супрун сознательно уничтожает основы государственности превращая его в анархическую структуру неспособную управлять самой собой.
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Ви забули про суди, і мені здається це не випадково.
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Супрун откровенно и нагло врёт, в США есть ГОСМУДАРСТВЕННАЯ и никакая общественная санэпидемслужба и намного круче чем СЭС.

"В США же все обязанности возложены на «Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» (U. S. Food and Drug Administration - FDA).
Остановлюсь немного подробнее на структуре этой организации. В FDA существует более 25 подразделений. Например, одно из них отвечает за тестирование всех продуктов, экспортируемых в США. Путем проведения десятков тестов специалисты устанавливают, является ли товар качественным и безопасным, имеет ли он право продаваться на территории США. Ежегодно этот отдел «тормозит» на границе порядка 16-19% от общего числа ввозимых продуктов. По статистике, чаще всего дополнительной проверке подвергаются товары из Китая, Бразилии и Индии.
Еще один отдел FDA занимается исследованием возможных побочных эффектов, вызванных длительным употреблением безвредных на первый взгляд продуктов. Например, в 2002 году было установлено, что один из сортов перуанского чая, ввозимый в США с 1997 года, вызывает у потребителей предрасположенность к возникновению раковых заболеваний. По этой причине импорт данного продукта был незамедлительно приостановлен.
FDA тесно сотрудничает с «Департаментом сельского хозяйства» (U. S. Department of Agriculture), ежегодно тестируя свыше 170 тысяч тонн мяса и злаков. Здесь нарушения чаще всего наблюдаются в штатах Северная Каролина, Мэн, Нью-Мехико, Техас и Кентукки. Самому тщательному досмотру подвергаются куриное мясо и пшеница."
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Пардон, но вы спутали хрен с пальцем. вы же сами привели ссылку, где описана одна из функций FDA. СЭС такими вопросами не занимается, этим занимаются другие организации. Точно так же как работники FDA не бегают о ресторанам и не выдают разрешений на строительство.
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Хватит пудрить людям мозги, к тому же противореча самому себе.
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Ну да, ликвидировали …. Сколько пищевых отравлений в садиках, школах, детских летних лагерях, ресторанах и кафе и т.д. и т.п. Сколько там грязи и тараканов … А СЭС все это всегда контролировала и их боялись как огня... Сколько работников в таких заведениях с липовыми санкнижками и вообще не оформлены... Так что все правильно: Супрун - убийца украинцев!
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Да, такие побочные эффекты имеют место. Но и то, что сказала Супрун-тоже.
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"побочные эффекты" исчисляются не единицами, а сотнями ежегодно … У Супрун сама жизнь - "побочный эффект"
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Когда боялись . вернитесь из прошлого . давно уже за бабки они сами тебе принесут любое разрешение .
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Столько же, сколько было при СЭС. И столько же, сколько будет если этих мародёров вернуть.
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Есть такая хорошая поговорка: Хуже дурака может быть только дурак инициативный - классический пример супрун.
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один трындеж в коментах а по факту в районах уменшаются койко-места .персонал сокращают .обычных медсестер увольняют ...у нас одна медсестра на отделение положена и никто не хочет туда идти так как это гониво одной разрываться на все отделение
и второе
функции СЕС выполняет в Украине кто ?
Ветеренарная служба Украины ..Вот оно что ..оказывается народ уже даже не за быдло держат , а уже за скот
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Забыл дописать про 100 км до ближайшего района . напиши где то у вас и сколько коек в отделении . у нас наоборот очередь в медсёстры и персонал набирают .
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С одной стороны дыбилы старой власти, с другой стороны уже ясно, что дыбилы новой власти. Держись Украина! Держись народ и готовься к Майдану иначе эту пошесть от корыта не отогнать!
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кто может проверить качество питания скажем в детском лагере - школе - садике?
или условия хранения-переработки на пищевом комбинате-складе-магазине-базаре???
состав колбасы, детского питания, того же хлеба... что туда пихнули? соответствует ли это нормам? какие условия на самих пекарнях-цехах-заводах? прошли ли люди мед.комисию, прежде чем дотронуться до продуктов (особенно не требующих обработки)????
есть ли какая-то служба? или только после отравления, если выжил, сможешь пожаловаться в общество по защите прав потребителей??? и сделать анализы за свои бабосы...
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Не хвилюйтеся, гражданє зєбіли. З приходом до влади "слуг урода" міністром охорони здоров'я клоуни обіцяють зробити екстрасенса і актора серіалу "Скоти" , дірєктора мережі липових лабораторій де Сцикло ніяк сечу на наркоту здати не міг, а також фельдшера-недоучку такого собі кєнта Р.
Тепер ви зашибісь, як заживьотє... Як звичайно виживете після "реформованої" новой властью слуг уродів медицини. 😕
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Після патлатої тварюки супрун вже нічого не страшно. Отримали "вакцинацію" від іпанутої в.о. міністра, яка живе у паралельному всесвіті власних фантазій і будує в Україні омеригу. Тільки недоміністр "забула" про рівень доходів в АСаШаях порівняно з Україною.
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