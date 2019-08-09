 Из-за непогоды 1 человек погиб, 1 - пострадал, обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - говорится в официальной сводке ГСЧС. опубликованной в пятницу утром.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вместе с тем, по данным ГСЧС, 8 августа в 12 час. 15 мин. в с. Постийное Костопильского района Ривненской области из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок, которого госпитализировали в больницу.

В Киевской области в с. Голодьки Тетиевского района в результате порывов ветра повреждена кровля школы на площади около 50 м 2 и кровли 10 частных домов, в г.. Буча в результате порывов ветра были повалены около 50 деревьев. В г Киев подразделениями ГСЧС осуществлены 12 выездов для уборки деревьев, которые были повалены в результате порывов ветра.