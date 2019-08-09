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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 9 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета;
дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - уточнили в пресс-центре ООС.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.

"С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": вблизи Лебединского - из стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.

Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142052
 
 
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Головне що вистраждане Зеленським перемир'я не порушене.
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висновок тут один - кацапів треба знищувати, все інше маячня! Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4312
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Не так прохав як хотіло *****. Мабуть не стояв на колінах як обіцяв.
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"Скотина наглеет от безнаказанности...". "Блазню", кто-нибудь, ЭТО объяснит, в конце-концов?!... Или он допросится, что Майдан ему объяснит, что с него "президент", "как с говна - пуля..."?
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а какие могут быть,надо отвечать а не быть мишенью
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Винести казла нах. (жінка ІІІ тисячоліття)
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