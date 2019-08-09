 ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны

Об этом заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники современными средствами радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике", - сказал Рапко.

Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС: по его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".

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Рапко сообщил, что в 2019 году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах.

"До конца года также будет построен полевой компонент системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов разных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от Киевстара, ЮМС, Лайфа, Интертелекома - она будет зависеть только от нас самих", - отметил начальник Войск связи ВСУ.

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