 ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны

Об этом заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники современными средствами радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике", - сказал Рапко.
Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС: по его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".
Рапко сообщил, что в 2019 году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах.
"До конца года также будет построен полевой компонент системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов разных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от Киевстара, ЮМС, Лайфа, Интертелекома - она будет зависеть только от нас самих", - отметил начальник Войск связи ВСУ.
Один из солдат интересуется:
- Рация, о которой вы говорите на лампах или на полупроводниках? Старшина с расстановкой:
- Повторяю для особо сообразительных: эта рация - на бронетранспортере.
но из головы выходит излишнее имущество - где то я уже ето слышал....
9 ч. ·
Главный редактор «Эха Москвы», заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы и путинский отсосиновик Алексей Венедиктов дважды, в течение месяца, приезжал в Киев: 10 июля и 6 августа.
В течение нескольких лет пропагандист Венедиктов, в эфирах «Эха Москвы», долбит одно и то же: «На Украине идёт гражданская война».
Или я чего-то не понимаю? Почему ему не закрыт въезд в Украину?! Всё хорошо, прекрасная маркиза Зеленский, всё хорошо?