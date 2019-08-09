 Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 7 августа около 96 взрывов в зоне проведения ООС

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
В Донецкой области ОБСЕ зафиксировав около 70 взрывов. Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах возле н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка). По оценке СММ, "во всех этих случаях это был огонь из стрелкового оружия в рамках учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года относительно запрета учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности".
В Луганской области СММ ОБСКЕ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районах на северо-северо-восток от н.п. Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска).
Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.
Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника дерсекретаря США Джордж Кент.
"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів ******** Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі", - заявив Кент.
"Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - додав посадовець.
Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/9/7223147/