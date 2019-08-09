 Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 7 августа около 96 взрывов в зоне проведения ООС

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировав около 70 взрывов. Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах возле н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка). По оценке СММ, "во всех этих случаях это был огонь из стрелкового оружия в рамках учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года относительно запрета учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности".

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В Луганской области СММ ОБСКЕ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районах на северо-северо-восток от н.п. Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска).