 Трое из девяти задержанных контрабандистов 400 кг кокаина внесли залог и отпущены судом под ночной домашний арест, - Аброськин

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате недавно проведенной спецоперации работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции задержали девятерых фигурантов. Относительно всех них суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Размер залога колебался от 3 до 100 млн гривен.

На сегодняшний день двое подозреваемых, среди которых - и организатор, внесли залог в размере 10 млн гривен. В дальнейшем в отношении них следственным судьей по ходатайству стороны защиты изменена мера пресечения на домашний арест в ночное время суток. При этом у обоих злоумышленников мера пресечения осуществляется без применения электронных средств контроля. Подозреваемым также изменен размер залога - до 500 тыс. гривен.

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Относительно третьего фигуранта дела следователь судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога - с трех миллионов гривен в 570 тыс. гривен. Применение электронного средства контроля в отношении злоумышленника тоже не предусмотрено. Этот подозреваемый также уплатил залог.

Таким образом, из-под стражи вышло три фигуранта, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с тем, четвертому фигуранту следственный судья по ходатайству стороны защиты изменил размер залога с 26 до 3 миллионов гривен.

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