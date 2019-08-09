 На Луганщине разминировано 44 га сельхозземель и 16 га территории дорог и лесополосы в прифронтовых районах, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Представителям органов местного самоуправления Станично-Луганского и Беловодского районов вручены пакеты документов, которые подтверждают очистку участков местности от мин и взрывоопасных предметов и позволяют использовать землю по назначению.

В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Большая и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминирование в районе Станицы Луганской продолжается, - ОБСЕ

Разминирование указанных участков местности проведено международной организацией "The HALO Trust".