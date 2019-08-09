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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4145) ОГА (1486) ГСЧС (2193) разминирование (292)

 На Луганщине разминировано 44 га сельхозземель и 16 га территории дорог и лесополосы в прифронтовых районах, - ОГА

Саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Представителям органов местного самоуправления Станично-Луганского и Беловодского районов вручены пакеты документов, которые подтверждают очистку участков местности от мин и взрывоопасных предметов и позволяют использовать землю по назначению.

В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Большая и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминирование в районе Станицы Луганской продолжается, - ОБСЕ

Разминирование указанных участков местности проведено международной организацией "The HALO Trust".

Источник: https://censor.net.ua/n3142047
 
   
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лугаднонцы бросили кацапский гумконвои и ломанулись толпой пахать?
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Ты уверен, что ватник зеленский не есть инициаторм этого гумконвоя?
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я уже ни в чем не уверен...
но если его выбросить за поребрик, в привычную ему среду?
гринпис поставит Украине лайк за спасение животного...
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Нужно наркомана Зеленского, который зассал сдать свои анализы, отправить на разминирование в первых рядах.
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