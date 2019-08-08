 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США

Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние сутки мы узнали, что поддерживаемая Россией фактическая власть начала процесс создания границы в деревне близ административной границы Южной Осетии. В случае завершения, эти действия отрежут поселок от его оросительной системы ", - подчеркнула она.

Ортагус добавила, что "такие действия являются угрозой миру и стабильности" и демонстрируют, что Россия продолжает нарушать права грузин на безопасность и собственность.

"Вторжение и оккупация Россией 20 процентов территории Грузии является грубым нарушением принципов Устава ООН, Хельсинкского акта, фундаментальных норм и принципов международного права", - отметила пресс-секретарь.

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В Госдепе США в очередной раз напомнили, что "требуют от России отказаться от ее признания так называемой независимости оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии".

Ортагус напомнила, что 8 августа исполняется 11 лет с момента военного вторжения России в Грузию. Сотни людей были убиты или ранены, а более 190 тыс. гражданских лиц были вынуждены переселиться.

"Для многих людей последствия конфликта ощутимы и поныне. Сломаны жизни, семьи до сих пор разделены, свобода передвижения так и не была восстановлена, а собственность не возвращена", - отметила она.

В Госдепе снова призвали Россию полностью внедрить договоренности о прекращении огня, достигнутые при посредничестве ЕС в августе 2008 года, вывести свои войска с оккупированных территорий и обеспечить собственное обязательство - не использовать силу против Грузии.

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Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии под надуманным предлогом. Незаконная оккупация суверенных территорий Грузии в Абхазии и Южной Осетии продолжается и сейчас. Кроме того, сразу же после войны Россия продолжила постепенно "передвигать" линию границы оккупированных территорий вглубь Грузии.