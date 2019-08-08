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Все про:Госдепартамент США (960) Грузия (3615) Южная Осетия (148)

 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США

В годовщину вооруженной агрессии России против Грузии, Государственный департамент США заявил об изменении границы оккупационными властями в Южной Осетии.

Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние сутки мы узнали, что поддерживаемая Россией фактическая власть начала процесс создания границы в деревне близ административной границы Южной Осетии. В случае завершения, эти действия отрежут поселок от его оросительной системы ", - подчеркнула она.

Ортагус добавила, что "такие действия являются угрозой миру и стабильности" и демонстрируют, что Россия продолжает нарушать права грузин на безопасность и собственность.

"Вторжение и оккупация Россией 20 процентов территории Грузии является грубым нарушением принципов Устава ООН, Хельсинкского акта, фундаментальных норм и принципов международного права", - отметила пресс-секретарь.

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В Госдепе США в очередной раз напомнили, что "требуют от России отказаться от ее признания так называемой независимости оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии".

Ортагус напомнила, что 8 августа исполняется 11 лет с момента военного вторжения России в Грузию. Сотни людей были убиты или ранены, а более 190 тыс. гражданских лиц были вынуждены переселиться.

"Для многих людей последствия конфликта ощутимы и поныне. Сломаны жизни, семьи до сих пор разделены, свобода передвижения так и не была восстановлена, а собственность не возвращена", - отметила она.

В Госдепе снова призвали Россию полностью внедрить договоренности о прекращении огня, достигнутые при посредничестве ЕС в августе 2008 года, вывести свои войска с оккупированных территорий и обеспечить собственное обязательство - не использовать силу против Грузии.

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Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии под надуманным предлогом. Незаконная оккупация суверенных территорий Грузии в Абхазии и Южной Осетии продолжается и сейчас. Кроме того, сразу же после войны Россия продолжила постепенно "передвигать" линию границы оккупированных территорий вглубь Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3142044
 
 
 Топ комментарии
 
Це чекає і Україну..не стрелять.й***об вашу мать
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Русские остановяться только там, где их будут останавливать.
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11 лет назад 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию. До агрессии в Украину оставалось недолгих 5 с половиной лет.
В эти дни 11 лет назад пропутинский (на тот момент) журналист Аркадий Бабченко записался в "ополченцы" Южной Осетии и писал репортажи про "грузин-фашистов".Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 6537
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Це чекає і Україну..не стрелять.й***об вашу мать
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С точки зрения психологии и психиатрии фраза полный абсурд. Слабая мозговая система не может воспринимать абстракции. Сказать такое мог только русский учёный со слабой мозговой системой. Вот всё и сошлось
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А вы что думали что ********* остановится на достигнутом? То же самое и будет на даунбасе и крыме. ********* будет год за годом продвигаться и захватывать новые территории. А вы тут все трындите про окончание войны и мирные планы с переговорами.
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Головне, що обрали того, який просить путіна.
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Перед тим Хізер Ноерт була..така нічо..тепер оця Морган Ортагус-міс Флоріда 2002-03 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4614
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Не, Морган Ортагус, озабоченность там всякая - это понятно... а дальше шо??? Тут даже хулигана+второгодника не урезонить словами, хоть родителей вызывай, а вы хотите вовку из питерской подворотни усовестить... вы чо?
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Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии под надуманным предлогом Источник: https://censor.net.ua/n3142044
цензор отжигает Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 9719
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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Эрик Эделман заявил 9 сентября на заседании сенатского комитета по вооружённым силам: «Хотя многое остается неясным, представляется, что грузины провели в ночь на 8 августа, как им казалось, ограниченного масштаба военную операцию с целью восстановить суверенитет над Южной Осетией… Решение руководства Грузии применить силу в зоне конфликта было неразумным. Мы сожалеем, что грузинская сторона применила артиллерию и реактивные системы залпового огня в городских районах и близ расположения российских миротворцев. Мы не поддерживаем такого рода действия»[31].
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Я це знаю, але вам неприємно на це відповідати. Так, саме Саакашвілі це зробив.
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так а чего мне неприятно должно быть?порохоботы, раз они такие патриоты должны вообще поддерживать михо---он попытался военным путем решить проблему с рашистами, это же не миролюбивая зеленая шмаркля
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Неприємно тобі тому, що він дав привід для агресії росіян. Саме таку думку ти підтвердив своїми коментарями.
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он не дал повод--он первым начал агрессивные действия...ну и понятно, что нарвался на ответные агрессивные действия...вот и подумай, что тебе писать в ответ троллям, которые тут рассказывают что надо наступать и освобождать донецк за два дня
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Я цю історію знаю з самого початку. Не поважаючи Саакашвілі все ж буду говорити, що росія перша там почала агресію паспортами. Потім вже Саакашвілі дав себе спровокувати і отримав агресію.
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не понял, это как он дал себя спровоцировать?явно была подготовленная акция...а если тут след раши искать, то можно и в самое начало конфликта, еще в 1991 или когда он был залезть
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"Потім вже Саакашвілі дав себе спровокувати"
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А потім Турчинов теж дав себе спровокувати, підписавши АТО, вірно?
Відбілюємо кровавих садистів з-за порєбріка?
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он не дал повод--он первым начал агрессивные действия...ну и понятно, что нарвался на ответные агрессивные действия...вот и подумай, что тебе писать в ответ троллям, которые тут рассказывают что надо наступать и освобождать донецк за два дня
--откуда вы берётесь такие бараны ? На войне есть 2 варианта, или ты наступаешь , или отступаешь. Все ! Или ты в Донецке или ты в Мариуполе
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Неприємно тобі тому, що він дав привід для агресії росіян. Саме таку думку ти підтвердив своїми коментарями.--- бэээээээ ! Бээээээээ ! Никакой эволюции, как были баранами , так спустя 11 лет баранами ! Если ты захочешь собаку ударить , то и тебе привiд не нужный . Война началась до 8 августа , и Саакашвили вообще тут не причём . Что бы он не делал , Путин решил забрать , то что забрал . И обвинять Саакашвили , может только баран .
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так де факто, юо и абхазия были под негласным контролем раши еще задолго до 2008 года...михо наивно думал(прямо вспоминаются наши наивные вышиватные тролли с их мыслями о взятии донецка))что быстренько займет всю территорию юо, россия молча утрется, и он станет героем, но не тут то было
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Ничего, половину захваченного в 2014 году ВСУ отвоевали.
И утёрлось пуйло, и ничего...
А планы, вообще были - от Харькова до Приднестровья.
Только, вот, 2 огрызка достались...
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Рашці тільки й треба, щоб лунали меседжі: "Грузія сама винна", "Саакашвілі перший почав", "ми завжди за мир - вони погані"...
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Я в шоке от этих баранов . Ещё до 8 августа , где-то 5 -6 осетины начали уже наступление , и у Саакашвили все действия были против него . Если не стрелять, то отступать , и сдавать осетинам все . Он решил принять бой . Да, он его проиграл . У него не было выхода .
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Говорить что Саакашвили первым начал , это говорить ложь. Первые начали осетины ещё до 8 августа. С чей подачи начали стрелять осетины , не стоить даже говорить , все знаем ?
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Русские остановяться только там, где их будут останавливать.
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Никогда не верьте русским, и не будете обмануты !
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что у них там бахнуло если такое уже пишуть Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 9378 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8882
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"на полчаса втрое превысил норму"...
В школе учили, что лет 10-20 надо, чтобы радиация сама распалась...
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Смотря какие изотопы. Некотором нужны секунды.
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Ну, я думаю, что те, которым 10-20 лет было нужно, тоже присутствовали в большом количестве, но, главное, вату успокоить - пусть Киселя с Соловьём смотрят про Украину и не отвлекаются на какие-то изотопы...
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11 лет назад 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию. До агрессии в Украину оставалось недолгих 5 с половиной лет.
В эти дни 11 лет назад пропутинский (на тот момент) журналист Аркадий Бабченко записался в "ополченцы" Южной Осетии и писал репортажи про "грузин-фашистов".
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Дмитрий Чекалкин Это потому что Саакашвилли неправильно стоял на коленях. А вот Зеленский сейчас правильно станет и будет мир.
Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1053
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