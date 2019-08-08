 В КГГА утверждают, что у полиции нет права на обыск

Об этом заявляет пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. ... Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда", - сообщили в мэрии.
При этом в КГГА утверждают, что у Департамента экономики и инвестиций нет документов, указанных в постановлении суда. "Обладание документами, перечисленными в Постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной Положением о нем", - сказано в положении.
"Цель соответствующей кампании - не в получении документов, которые предстоит оценивать органам досудебного следствия, а в создании информационного повода, согласно которому действия избранной киевлянами местной власти являются предметом изучения правоохранительных органов", - подытожили в КГГА.
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8 августа стало известно, что Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.
Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства о растрате средств при строительстве в столице участка окружной дороги. Согласно материалам следствия, стоимость строительства выросла втрое, а работы не ведутся.
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Кличко считает, что шутки "Квартала 95" о его работе были "нелицеприятными".
Умора!
- ось саме тому
Такой скромненький совет:
Не компетентны - лучше промолчать.
Иначе компетентным покажетесь глупцом.
- наче Україна без президента;
- наче якийсь чоловік вимахувався, а коли дійшло до справи, то всрався і зараз дупля не дає, що робити.
Слава богу Зе вас немного потренерует!
Що? Не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а?
Справжніми ж моїми батьками були Ліана Старк, молодша сестра Неда і принц Рейгар Таргарієн.
Тому нарікаю президенство Зеленського його смертю!
Чувствуется школа Коломойского !
Вова еще не приехал с турецкого банкета, а счет уже принесли. Ну каким же ...не очень умным человеком нужно быть чтобы строить отношения с США и ездить с визитами в страны ярко конфликтующими с США и покупающие оружие у России? Татарские шашни дорого тебе обойдутся, Вова...
Визит ЗЕлной сопли в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко.