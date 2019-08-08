 В КГГА утверждают, что у полиции нет права на обыск

Об этом заявляет пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. ... Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда", - сообщили в мэрии.

При этом в КГГА утверждают, что у Департамента экономики и инвестиций нет документов, указанных в постановлении суда. "Обладание документами, перечисленными в Постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной Положением о нем", - сказано в положении.

"Цель соответствующей кампании - не в получении документов, которые предстоит оценивать органам досудебного следствия, а в создании информационного повода, согласно которому действия избранной киевлянами местной власти являются предметом изучения правоохранительных органов", - подытожили в КГГА.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд разрешил полиции провести обыски в КГГА

8 августа стало известно, что Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства о растрате средств при строительстве в столице участка окружной дороги. Согласно материалам следствия, стоимость строительства выросла втрое, а работы не ведутся.