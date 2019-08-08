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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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Все про:дороги (1814) КГГА (2217) обыск (1331) растрата (161)

 В КГГА утверждают, что у полиции нет права на обыск

Национальная полиция не имеет права проводить в стенах КГГА обыск. В решении Голосеевского суда речь идет только о временном доступе к вещам и документам.

Об этом заявляет пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. ... Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда", - сообщили в мэрии.

При этом в КГГА утверждают, что у Департамента экономики и инвестиций нет документов, указанных в постановлении суда. "Обладание документами, перечисленными в Постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной Положением о нем", - сказано в положении.

"Цель соответствующей кампании - не в получении документов, которые предстоит оценивать органам досудебного следствия, а в создании информационного повода, согласно которому действия избранной киевлянами местной власти являются предметом изучения правоохранительных органов", - подытожили в КГГА.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд разрешил полиции провести обыски в КГГА

8 августа стало известно, что Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства о растрате средств при строительстве в столице участка окружной дороги. Согласно материалам следствия, стоимость строительства выросла втрое, а работы не ведутся.

Источник: https://censor.net.ua/n3142043
 
 
 Топ комментарии
 
Оберіть собі "нові обличчя" із добре відомих мафіозі і назовіть їх Слугами народу. Сбацайте х... на роялі та про італійських Сватів не забувайте.
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Мені цікаво, щоб ви на собі випробували свої поради. Ось така вам буде компетенція🐸
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Та нам по цимбалам що там в Італії гепнулось. Не замилюй тему.
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зе наехал на виталика..
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Кличко считает, что шутки "Квартала 95" о его работе были "нелицеприятными".
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Г-н Кличко очень интересно и насыщено отдыхает в Нью-Йорке. Замечен с старым другом Джулиани и вот этим Alex Shnaider . Мы в Нью-Йорке не местные, поспрашивали тут местных, они много интересного рассказали о третьем. Это плохая новость для Коломойского. Судя по всему устав от всего этого Трамп решил вышибать клин клином, а одного представителя "избранного народа", другим.
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Василий Хмельницкий тоже волнуется, как бы Виталика не поменяли на более умного?
Умора!
У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 5455
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Тобто тепер треба рейдерам захопити київську владу.
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Итальянское правительство только что развалилось. В октябре новые выборы.
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Оберіть собі "нові обличчя" із добре відомих мафіозі і назовіть їх Слугами народу. Сбацайте х... на роялі та про італійських Сватів не забувайте.
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Оччень умный коммент. Другого от вас и не ожидалось.
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Їжте і не обляпайтеся. Вам це подобається в Україні, а потім сподобається на вашій Батьківщині в Італії.
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- діду, а чому ЗЕлена Шмаркля часто по-хамськи розмовляє з людьми?
- ось саме тому

У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 3824
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Выиграет Lega - имеет наивысший рейтинг. Мафия - на Юге, ниже Рима. На Севере её нет.
Такой скромненький совет:
Не компетентны - лучше промолчать.
Иначе компетентным покажетесь глупцом.
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Мені цікаво, щоб ви на собі випробували свої поради. Ось така вам буде компетенція🐸
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Issy, піг-дог, чому ви спочатку заборонили солдатам вправи на тренажерах ПВО, потім дозволили русні літати над Україною, далі я так розумію буде приземлення "миротворців" в Жулянах, так?
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Та нам по цимбалам що там в Італії гепнулось. Не замилюй тему.
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Эта информация к сведению! Если ты не в теме, можешь проходить мимо! Другим же, десяткам тысяч украинцев, которые там не только живут, но и ездят работать - эта инфа очень важная!
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По данным Caritas, в Италии только в законе 360 тыс. украинцев. Плюс без Permesso. В итоге около полмиллиона. Некоторые ездят на временную работу по 3 месяца, как поляки до вступления в ЕС.
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А це в мене одного такі відчуття?
- наче Україна без президента;
- наче якийсь чоловік вимахувався, а коли дійшло до справи, то всрався і зараз дупля не дає, що робити.
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Как же вы за 27 лет всех нас достали, барыжная ылита!
Слава богу Зе вас немного потренерует! У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 1708
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русня Зелена Шмаркля - Sergiy Nimuy
Що? Не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а?
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Я колишній король Півночі, колишній лорд-командувач Нічної Варти.
Справжніми ж моїми батьками були Ліана Старк, молодша сестра Неда і принц Рейгар Таргарієн.

Тому нарікаю президенство Зеленського його смертю!
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Король Андалів і Ройнарів, лорд Шести Королівств, захисник держави. У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 9782
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Kaкая классная банда рейдеров дорвалась до власти.
Чувствуется школа Коломойского !
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Вчера посольство США в Украине прислало уведомление о полученной корреспонденции Министерства юстиции США на имя Президента Украины Зеленского подлежащее личному или доверительному получению. Судя по всему, это запрос в рамках выборочной проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" "о наличии или отсутствии у них договорных обязательств с компанией Signal Group Consulting, LLC.". Мы писали о этом.
Вова еще не приехал с турецкого банкета, а счет уже принесли. Ну каким же ...не очень умным человеком нужно быть чтобы строить отношения с США и ездить с визитами в страны ярко конфликтующими с США и покупающие оружие у России? Татарские шашни дорого тебе обойдутся, Вова...
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А ты не знаешь, почему вместе с Зелей поехал и Джемилев?
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Только мокшанская русня под ником Атлантис 8******* этого не знает.
Визит ЗЕлной сопли в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко.
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