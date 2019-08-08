 Журналисты нашли загадочного Маркуса Коэна: он утверждает, что сам нанял лоббистов для Зеленского и оплатил их услуги

Журналистам "Радио Свобода" удалось связаться с Маркусом Коэном по телефону, информирует Цензор.НЕТ.
О нем по-прежнему известно немного. Коэну 45 лет, он юрист, бывший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В последнее время консультирует клиентов из полдюжины стран по вопросам соблюдения американских и международных антикоррупционных мер. У него нет профилей в соцсетях, кроме почти пустой страницы на LinkedIn.
Коэн рассказал журналистам, что сам нанял лоббистов для продвижения Владимира Зеленского на западе и уплатил почти $70 тысяч за их услуги.
"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - сказал Маркус Коэн. "Я заплатил за это", - добавил адвокат. По словам Коэна, он решил помочь Зеленскому после краткой встречи с ним во время президентской предвыборной кампании в Киеве.
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Коэн утверждает, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его соратнику Ивану Баканову через друга своего друга, имя которого он отказался назвать. Это было где-то весной, вспоминает он.
"В то время я ничего не знал о Зеленском", - сказал Коэн. "Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix", - добавил он, имея в виду комедийный сериал "Слуга народа".
По словам Коэна, помимо того, что его развлекает комик, ставший политиком, он был впечатлен сильной "антикоррупционной позицией" Зеленского.
Вместе с Бакановым Коэн посетил штаб-квартиру Зеленского в Киеве и встретился с будущим президентом. "Зеленский был наверху, и я подошел, чтобы очень быстро поздороваться", - сказал он. При этом Коэн подчеркнул, что во время этой встречи не обсуждал с Зеленским идею нанять для его продвижения за рубежом лоббистов.
При этом Коэн говорит, что близился с Бакановым, которого он считает "умным и забавным".
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Баканов не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту историю. Но представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном.
Также с ними был Олег Дубина - экс-глава "Нафтогаза", подписавший в 2009 году кабальные контракты с "Газпромом". Он присутствовал на каждой встрече, в которой участвовал Баканов, сказал Коэн.
Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.
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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.
Сам Зеленский отрицает связь с американскими лоббистами.
Позднее выяснилось, что указанный в отчете американских лоббистов адрес Маркуса Коэна совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве.
Святослав Юраш, депутат, избранный депутатом от "Слуги народа", сообщил "Радио Свобода", что этот адрес использовали только для получения корреспонденции.
И нет, эта не то понятие доброты, которое присуще советской ментальности, эти люди и одного доллара не дадут если у них будут клянчить деньги.
Клянусь
это фото и комментарии к нему позорят
ЗЕлену шмарклю, ой, извините преЗика, да нет же, Пана Президента.
Фу, наконец-то выговорил....
это фото и комментарии к нему позорят
ЗЕлену шмарклю, ой, извините преЗика, да нет же, Пана Президента.
Фу, наконец-то выговорил....
Самое охренительное в этой истории то что похоже это правда
Ведь всякому понятно, стоит только поговорить с преЗЕдентом и не жалку для него последнюю рубаху отдать.
Ну с Бакановым - всё понятно. А Дубина там каким "боком"? Я уже и забыл как он выглядит, а тут на тебе.
Статтю прочитав ...... Тепер усе стало зрозуміло.
Я вот например не миллионер, но в районе четырех тысяч долларов в год отдают на благотворительность.
А найголовніше-діє він,звичайно,не стільки в інтересах Зеленського (гарне прикриття),а в інтересах Коломойського,в якого ,ох які проблеми з ФБР і Мінюстом !
От чому морозяться від нібито легального найму,легальної лоббістської фірми.
Такі в мене теорії.
Чтобы никто не обольщался.
А як,цікаво,пан Коен в декларації буде оформляти цю щедрість ?
До речі,пан Дубина відомий не стільки тим,що підписував газові контракти ( то на совісті ЮВТ),скільки аферою з Укрнафтою,внаслідок якої ця корпорація перейшла під контроль Коломойського.