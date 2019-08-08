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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Дубина (79) Зеленский (2424) лоббирование (71) Баканов Иван (42)

 Журналисты нашли загадочного Маркуса Коэна: он утверждает, что сам нанял лоббистов для Зеленского и оплатил их услуги

"Радио Свобода" сумело отыскать Маркуса Коэна, которого в отчете американских лоббистов называют представителем Зеленского. Он говорит, что самостоятельно нанял лоббистов и оплатил их услуги, желая помочь Зеленскому, а политик его ни о чем не просил.

Журналистам "Радио Свобода" удалось связаться с Маркусом Коэном по телефону, информирует Цензор.НЕТ.

О нем по-прежнему известно немного. Коэну 45 лет, он юрист, бывший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В последнее время консультирует клиентов из полдюжины стран по вопросам соблюдения американских и международных антикоррупционных мер. У него нет профилей в соцсетях, кроме почти пустой страницы на LinkedIn.

Коэн рассказал журналистам, что сам нанял лоббистов для продвижения Владимира Зеленского на западе и уплатил почти $70 тысяч за их услуги.

"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - сказал Маркус Коэн. "Я заплатил за это", - добавил адвокат. По словам Коэна, он решил помочь Зеленскому после краткой встречи с ним во время президентской предвыборной кампании в Киеве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Коэн утверждает, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его соратнику Ивану Баканову через друга своего друга, имя которого он отказался назвать. Это было где-то весной, вспоминает он.

"В то время я ничего не знал о Зеленском", - сказал Коэн. "Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix", - добавил он, имея в виду комедийный сериал "Слуга народа".

По словам Коэна, помимо того, что его развлекает комик, ставший политиком, он был впечатлен сильной "антикоррупционной позицией" Зеленского.

Вместе с Бакановым Коэн посетил штаб-квартиру Зеленского в Киеве и встретился с будущим президентом. "Зеленский был наверху, и я подошел, чтобы очень быстро поздороваться", - сказал он. При этом Коэн подчеркнул, что во время этой встречи не обсуждал с Зеленским идею нанять для его продвижения за рубежом лоббистов.

При этом Коэн говорит, что близился с Бакановым, которого он считает "умным и забавным".

Также на Цензор.НЕТ: Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве. ВИДЕО

Баканов не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту историю. Но представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном.

Также с ними был Олег Дубина - экс-глава "Нафтогаза", подписавший в 2009 году кабальные контракты с "Газпромом". Он присутствовал на каждой встрече, в которой участвовал Баканов, сказал Коэн.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.

Сам Зеленский отрицает связь с американскими лоббистами.

Позднее выяснилось, что указанный в отчете американских лоббистов адрес Маркуса Коэна совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве.

Святослав Юраш, депутат, избранный депутатом от "Слуги народа", сообщил "Радио Свобода", что этот адрес использовали только для получения корреспонденции.

Источник: https://censor.net.ua/n3142042
 
   
 Топ комментарии
 
та ти шо? шоп мариканець викинув на вітер сімісят штук і получіл от етого удовольствійє... такого пісдєша навіть окружний суд не состряпайє
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"антикоррупционной позицией" Зеленского - що це таке, хтось знає? Журналисты нашли загадочного Маркуса Коэна: он утверждает, что сам нанял лоббистов для Зеленского и оплатил их услуги - Цензор.НЕТ 7204
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Звичайно, що ці гроші від Коломойського, а цей Коен просто найнята особа.
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ага, а зубные врачи или кто там сами жертвовали целые состояние на выборы зели
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Когда уже украинцы так начнут помогать украинцам? Но нас эти потрохи делят по языку, шоб грызлись.
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Ось вам і відповідь чому з ним домовилися брехати. Випадковостей та благодійності у таких випадках не буває, як нам нижче розповідає представник Моссад.
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та ти шо? шоп мариканець викинув на вітер сімісят штук і получіл от етого удовольствійє... такого пісдєша навіть окружний суд не состряпайє
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Ну конечно. Бедному украинцу считающего копейеки на отопление єтого не понять.короме того скрепа на багатую жизнь как у падишаха у нас с запоребріком одна. Хоть сейчас начинает менятся менталітет.
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Почему нет? Множество людей отдают немалые деньги на ту или иную благотворительность.
И нет, эта не то понятие доброты, которое присуще советской ментальности, эти люди и одного доллара не дадут если у них будут клянчить деньги.
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Та клянусь,. сам видел, как гринго деньги платил за такой кайф. Оргазм тут и рядом не стоял.
Клянусь
Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 7204
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Админ,

это фото и комментарии к нему позорят ЗЕлену шмарклю, ой, извините преЗика, да нет же, Пана Президента.
Фу, наконец-то выговорил.... Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 4898 Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 3832
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Что то попахивает заказным пиз***жом. И попахивает со стороны кремля и Мертвечука
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"антикоррупционной позицией" Зеленского - що це таке, хтось знає?
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Админ,

это фото и комментарии к нему позорят ЗЕлену шмарклю, ой, извините преЗика, да нет же, Пана Президента.
Фу, наконец-то выговорил.... Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 3888 Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 29
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Баканов не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту историю. Но представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном Источник: https://censor.net.ua/n3142042

Самое охренительное в этой истории то что похоже это правда
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"Самое охренительное в этой истории то что..." ти невиліковний зесранець який вірить у казочки "шута"-ПреЗЕдента!
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Звичайно, що ці гроші від Коломойського, а цей Коен просто найнята особа.
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Це гроші з України, з платників податків в Україні. Коломойський міг лише передати їх.
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Вот если бы он Порошенко подарил по собственной инициативе, то ни за что бы не поверил в это. А раз он зеле помогал, соколу нашему, преЗЕденту-солнце, то тут верю.
Ведь всякому понятно, стоит только поговорить с преЗЕдентом и не жалку для него последнюю рубаху отдать.
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Відмазують Зельцмана, типу він тут ніпрічом.)) Пішла вода в хату з різним мутняком. І це лише початок.
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Спасибо за очереное подтверждение что подбарыжники это конченная украинофобская шваль и быдло.
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"...представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном. Также с ними был Олег Дубина - экс-глава "Нафтогаза", подписавший в 2009 году кабальные контракты с "Газпромом". Он присутствовал на каждой встрече, в которой участвовал Баканов, сказал Коэн."
Ну с Бакановым - всё понятно. А Дубина там каким "боком"? Я уже и забыл как он выглядит, а тут на тебе.
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ПАВЛО, ДЯКУЮ ВАМ !!!
Статтю прочитав ...... Тепер усе стало зрозуміло.
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Никогда советский человек не сможет поверить, что кто то может добровольно потратить на незнакомого человека немаленькие деньги.
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Пан Коен,певно,мультимільйонер ? Може,він і раніше жертвував значні сумми в Україну (інкоґніто,звичайно) ? Ілі как єврєй-єврєю,послєдніє сбєрєженія ?
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Может и мультимиллионер, может нет, что это меняет?
Я вот например не миллионер, но в районе четырех тысяч долларов в год отдают на благотворительность.
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Теоретично-може бути.Але як на мене,-ця історія смердить аферою і Коломойським.Надіюсь,журналісти не зупиняться.
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По-перше,сума для США не надто велика,щоб вирішити якісь серйозні питання серед конгресменів і ЗМІ,швидше за все,пан Коен-посередник,що оперує тіньовими коштами.
А найголовніше-діє він,звичайно,не стільки в інтересах Зеленського (гарне прикриття),а в інтересах Коломойського,в якого ,ох які проблеми з ФБР і Мінюстом !
От чому морозяться від нібито легального найму,легальної лоббістської фірми.
Такі в мене теорії.
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Силовичьё поголовно начинает надевать на свои морды балаклавы и черные маски. Террористы, наконец, перестали стесняться того, что они - террористы, и принялись облачаться в профессиональную форму. Маски сброшены - то есть, надеты. И это хорошо. ((((
Чтобы никто не обольщался.
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судя по результатам последних выборов за наивных дурачков которым можно впарить что угодно
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За тих, які дозволяють себе дурити і срати на голову. І тут вони не помилилися.
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О ! Знайшлась пропажа. Еврей-рєшала ,альтруїст-благодійник.Не з Брукліна,часом ?
А як,цікаво,пан Коен в декларації буде оформляти цю щедрість ?
До речі,пан Дубина відомий не стільки тим,що підписував газові контракти ( то на совісті ЮВТ),скільки аферою з Укрнафтою,внаслідок якої ця корпорація перейшла під контроль Коломойського.
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С откровенно нескрываемым удовольствием наблюдаю как ЗЕбилам красиво и элегантно ссут прямо в рожу. Искренне надеюсь что ЗЕкоманда на этом не остановца и в дальнейшем начнёт срать на мордяки ЗЕбилятни. Хотя судя по тому что Венедиктов уже фоткаеца на фоне здания СБУ в Киеве, то ЗЕкоманда уже начала испражняца на ЗЕбилячьи рожи.. найс и лайк..
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огидно, що бризки сциклиння цього, на жаль, і на обличчях нормальних громадян...
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коломойша 470 лярдів в США "пристроїв", але докази ФБР були оприлюднені не так давно, після чого йому довелося повернутися "на родіну"...Тобто, "пристроїти" вкрадені в Україні кошти йому точно допомагали не бомжі та бандюки з Уолл Стріта в Нью Йорку, а точно "служителі феміди" різного гатунку і не задарма-стопудово. Та й о строки, коли бєня найняв "лоббістів" зєлєпоца також сходиться... Тобто не тільки на своїх каналах ЗМІ та Пінчука в цей час обливали брудом Пороха, а ще й забугорні підпряглися до цього дійства...Жаль, що з США. А, може, і навпаки, бо особистий адвокат Трампа вже назвав Бєню особистим ворогом Америки...А там такого не прощають..навіть за гроші...
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сказка для электората сопли. И что характерно - ведь те с благодарностью схавают этот наглую ложь ).
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Да,звонил Миллер.Ему ответили-он не соврал,как некоторые.И что?Здесь любой,кто имеет доступ может пролоббировать кого угодно и это законно,особенно,если надоело ждать изменений в коррумпированой и по-уши в дерьме такой благодатной стране,как Украина.От екса тоже звонили ,просили грамоту-ему выписали и всё.Все получили всё,что хотели.Какие проблемы,петюшки?
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Таке враження, що ці 70 тисяч "якомусь Коену" виділив МінСтець. З дємбєльських. Щоб було про що повоняти ще трохи.
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