 Журналисты нашли загадочного Маркуса Коэна: он утверждает, что сам нанял лоббистов для Зеленского и оплатил их услуги

Журналистам "Радио Свобода" удалось связаться с Маркусом Коэном по телефону, информирует Цензор.НЕТ.

О нем по-прежнему известно немного. Коэну 45 лет, он юрист, бывший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В последнее время консультирует клиентов из полдюжины стран по вопросам соблюдения американских и международных антикоррупционных мер. У него нет профилей в соцсетях, кроме почти пустой страницы на LinkedIn.

Коэн рассказал журналистам, что сам нанял лоббистов для продвижения Владимира Зеленского на западе и уплатил почти $70 тысяч за их услуги.

"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - сказал Маркус Коэн. "Я заплатил за это", - добавил адвокат. По словам Коэна, он решил помочь Зеленскому после краткой встречи с ним во время президентской предвыборной кампании в Киеве.

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Коэн утверждает, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его соратнику Ивану Баканову через друга своего друга, имя которого он отказался назвать. Это было где-то весной, вспоминает он.

"В то время я ничего не знал о Зеленском", - сказал Коэн. "Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix", - добавил он, имея в виду комедийный сериал "Слуга народа".

По словам Коэна, помимо того, что его развлекает комик, ставший политиком, он был впечатлен сильной "антикоррупционной позицией" Зеленского.

Вместе с Бакановым Коэн посетил штаб-квартиру Зеленского в Киеве и встретился с будущим президентом. "Зеленский был наверху, и я подошел, чтобы очень быстро поздороваться", - сказал он. При этом Коэн подчеркнул, что во время этой встречи не обсуждал с Зеленским идею нанять для его продвижения за рубежом лоббистов.

При этом Коэн говорит, что близился с Бакановым, которого он считает "умным и забавным".

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Баканов не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту историю. Но представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном.

Также с ними был Олег Дубина - экс-глава "Нафтогаза", подписавший в 2009 году кабальные контракты с "Газпромом". Он присутствовал на каждой встрече, в которой участвовал Баканов, сказал Коэн.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.

Сам Зеленский отрицает связь с американскими лоббистами.

Позднее выяснилось, что указанный в отчете американских лоббистов адрес Маркуса Коэна совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве.

Святослав Юраш, депутат, избранный депутатом от "Слуги народа", сообщил "Радио Свобода", что этот адрес использовали только для получения корреспонденции.