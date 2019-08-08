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 Общество, Здоровье
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 32 иностранных студента пришли по поддельным паспортам на экзамен в один из частных медицинских вузов Днепра

В частном высшем учебном заведении "Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины" 32 иностранных студента пришли на экзамен по поддельным паспортам. После прибытия полиции десяти начинающим удалось скрыться.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина" проктор Центра тестирования обнаружил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельными.

После этого проктор дважды вызвал полицию. Через 50 минут в институт прибыли семь правоохранителей.

"Правоохранители подтвердили, что паспорта является поддельным, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию ", - говорится в сообщении Минздрава.

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Ранее руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что во время сдаче международного экзамена по основам медицины (IFOM) был беспрецедентный сопротивление и саботаж. Она обещает наказать виновных.

Источник: https://censor.net.ua/n3142040
 
 
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кто те люди, что едут в эту страну добровольно?
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Ну вот как можно учится традиционной и не традиционной медицине в одном вузе! В смысле тут на вскрытие идти одним, а другие учаться руками над бестолковками крутить, мозги двигать, траву сушить, потом её курить, а потом говорить что не знал что это мак! Да бабло дали за учёбу, пусть учатся---только едут по окончанию туда. откуда приехали знахари хреновы!
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