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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5867) Разумков Дмитрий (132)

 "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны

Кандидатуры на должность министра обороны Украины не озвучиваются ради их безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 8 августа.

Его спросили, почему кандидатов на должность главы МИД Украины озвучивают, а на главы Минобороны – нет.

"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены", – объяснил он.

20 мая министр обороны Украины Степан Полторак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. В своей инаугурационной речи глава государства требовал, чтобы Рада уволила министра обороны. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не поддержит Порошенко и Медведчука в качестве кандидатов в вице-спикеры Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3142038
 
 
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У випадку "проста прєкратіть стрєлять" під час війни, міністра таки треба ховати. Від людей.
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Там все набагато гірше. У недопартіі Слуга Урода розкол.
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Разумков кинулся опровергать наличие раскола в среде "СН" как думаете почему? "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 4298
Очевидно сегодня была сделана попытка договорится с Бакановым с которым говорил Миндич в присутствии Рябошапки. Логично. В руках Баканова единственный серьезный Вовин актив - СБУ. Судя по кислым физиономиям - не сложилось. Вова конечно в меньшинстве, но с СБУ за пару часов это можно исправить. Если Вова не струсит. Но он струсит...
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Разумков, в Днепре жестоко избили активистов - где реакция Зе?
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Він гастролює по турціям, ти про якихось активістів.
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Лебедева нужно с рашки запросить (бывший МО при Яныке)....
Поможет по быстрому Зе договорится где то по средине..., и с чистого листа..
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А Саламатін чим гірше? Як він хвацько табуреткою голови в Раді українцям провалював....
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Так что все пять лет фамилия министра обороны будет засекречена...??
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Бояться що армія їхнього міністра пошле в еротичну подорож.
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кстати , да . я б тоже журналюгам не сказал бы .
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Захоплення структурами Коломойського зон своїх пріоритетних інтересів згідно "акту капітуляції Зеленського" триває. Судовими позовами заблоковані ВСЕ тендери на закупівлю палива для "Укрзалізниці".
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Часть вчерашнего дня и до глубокой ночи проходили переговоры групп представляющих интересы Зеленского (возглавляет Сергей Шефир) и Коломойского (возглавляет Игорь Палица).
Достоверной информации пока нет. По непроверенной информации Коломойский ультимативно настаивающий на сохранении Богдана на должности руководителя ОПУ, выдвинул требование прямого согласования с ним кандидатуры на должность премьер-министра.
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Я сьогодні по радіо чув аналітика, який казав про подібне.
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а может выбирать не паркетных...а боевых????
легендарный «Сумрак», Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук возглавляет Киевский военный лицей им. И.Богуна...
его военная биография будто специально создана для того, чтобы служить образцом стойкости, верности воинскому долгу, и Украине....

этот знает по чем фунт лиха и чем пахнет война !!!

"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 8509 "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 8786"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 9245
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То есть Разумков экономит деньги на охране или как?! Защищены от чего? Какая то двусмысленность в этих словах, а вообще то попахивает шизофренией! По любому после голосования "эти лица " будут озвучены и известны! Или "эти лица" настолько токсичны в военных кругах что их назначение аызовет просто бунт???? Я не понимаю этой тупой отмазки! Я предполагаю что реальных кандидатов просто не существует! В моем понимании , после событий 2014 года и той чисткми ко орая произошла в МИДе и МО, собственно говоря , боятся уже нечего. Тем более, что МО может быть и гоажданским лицом. Это конечно верх ижиотизма! А по моему, у Разумкова и его команды есть определенный "кажровый голод". Я так думаю, что многие военные просто не хотят учавствовать в тех событиях , и в том позоре, который готовит Зе - дебилы! Все таки 5 лет они защищали мвою страну и многие вещи в их внутреннем мире стали на свои места. Она сделала их сильнее Духом, и чище! Вот в этом и есть главная проблема.
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Я може щось не розумію в зебільний логиці, але начеб то, міністр оборони має захищати усю країну.
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Взагалі то інтелектуали мали б бунтуватись, дивлячись на оту дурницю в країні. Мабуть виїхали. Цей вже міністрів під піджаком ховає, щоб не обидили. Чи то всі жиди, чи злочинці, що їх треба захищати від правосуддя.
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"Секретный" кандидат. Он же главком оленеводных войск.
"Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони - Цензор.НЕТ 2673
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Что за... ездит еврейский мальчик, ездит... то в Одессу в красных труселях поюморить, то к эрдогану, то к Варфоломею ... хотите анекдот? Как-то приехал иудей к православному про "термос" посудачить.. ничего не сделано... планы какие-то на "ближайшие 5 лет"... министра обороны, и того засекретили... а потом рассекретят... из промежности дверей появляется...голый мальчик...
Спасибо жителям кривбаса за президента зелененького...
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