Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 8 августа.
Его спросили, почему кандидатов на должность главы МИД Украины озвучивают, а на главы Минобороны – нет.
"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены", – объяснил он.
20 мая министр обороны Украины Степан Полторак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. В своей инаугурационной речи глава государства требовал, чтобы Рада уволила министра обороны.
"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны
Кандидатуры на должность министра обороны Украины не озвучиваются ради их безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 8 августа.
Очевидно сегодня была сделана попытка договорится с Бакановым с которым говорил Миндич в присутствии Рябошапки. Логично. В руках Баканова единственный серьезный Вовин актив - СБУ. Судя по кислым физиономиям - не сложилось. Вова конечно в меньшинстве, но с СБУ за пару часов это можно исправить. Если Вова не струсит. Но он струсит...
https://www.youtube.com/watch?v=thmDDYOO8M8
Поможет по быстрому Зе договорится где то по средине..., и с чистого листа..
Достоверной информации пока нет. По непроверенной информации Коломойский ультимативно настаивающий на сохранении Богдана на должности руководителя ОПУ, выдвинул требование прямого согласования с ним кандидатуры на должность премьер-министра.
легендарный «Сумрак», Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук возглавляет Киевский военный лицей им. И.Богуна...
его военная биография будто специально создана для того, чтобы служить образцом стойкости, верности воинскому долгу, и Украине....
этот знает по чем фунт лиха и чем пахнет война !!!
Спасибо жителям кривбаса за президента зелененького...