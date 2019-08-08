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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:паспорт (794) Россия (73556) Донбасс (19101) Евросоюз (12553)

 ЕС разрабатывает для стран-членов руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз работает над единым руководством по идентификации и возможном непризнании паспортов, выданных Россией в Донбассе. Оно адресовано будет государствам-членам Евросоюза и их консульствам.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, которое получило издание DW в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

Это руководство для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Документ затронет также вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представитель ЕС напоминает, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов Евросоюза.

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Ранее главы государств и правительств ЕС выразили "чрезвычайную обеспокоенность" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг "противоречит духу и целям" минских договоренностей. Тогда же Европейский совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедурой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142037
 
 
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"выданных Россией в Донбассе"
Це тільки на ********** кажуть "в Донбассе" і "на Украине".
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Хорош щеки надувать , путен прикажет и европопка будет пропускать хоть чорта лысого , тут главое дело в цене вопроса
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Те,кто там получит 3-й папорт, в 999 случаях из 1.000 в Европу НЕ поедут.
А поедут на рэфию, прописываться в каких нибудь Нижних Дрыщах,в которые власть только на выборы, на тракторе приезжает. И будут получать 3 пенсии и соцвыплаты.
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