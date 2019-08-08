 Кандидат в депутаты по 210 округу Коровченко обвинил ЦИК в бездействии и обратился в ГБР

"Завтра будет подано заявление в ГБР о преступной бездеятельности должностных лиц ЦИКа с целью притягивания их к криминальной ответственности", - сказал он передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости
Политик обвиняет ЦИК в нарушении законного срока признания результатов выборов и ожидании решения судов, на которые давит его оппонент Борис Приходько.
Также Центральная комиссия опубликовала список всех признанных победившими на выборах кроме Коровченко.
"В ближайшее время готовиться встреча с послом США в Украине и мы будем информировать о том, что делает Центризбирком. Также мы подготовили обращения в международные организации: в ОСБЕ, в Совет Европы и посольства европейских стран в Украине, которые будут проинформированы о принципах демократии в нашей стране", - заявил кандидат.
Политик подчеркивает, что полиция признала недействительными обращения людей об их неучастии в голосовании, которые собирал Приходько, а окружком опроверг его обвинения в участии "мертвых душ".
Адвокат Коровченко Виктор Сурник подчеркивал, что ЦИК на заседании не предоставил ему слова, как защитнику участника выборов.
Сурник добавил, что команда кандидата обратилась в Кассационный административный суд по поводу бездеятельности Центральной комиссии.
"Все эти действия наталкивают на то, что Центризбирком ждет другого, не избранного народом №210 округу, гражданами Украины победителя Сергея Владимировича Коровченко, а другого, которого сделает или суд, или другие обстоятельства", - подчеркнул адвокат.
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪