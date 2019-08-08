 Кандидат в депутаты по 210 округу Коровченко обвинил ЦИК в бездействии и обратился в ГБР

"Завтра будет подано заявление в ГБР о преступной бездеятельности должностных лиц ЦИКа с целью притягивания их к криминальной ответственности", - сказал он передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости

Политик обвиняет ЦИК в нарушении законного срока признания результатов выборов и ожидании решения судов, на которые давит его оппонент Борис Приходько.

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Также Центральная комиссия опубликовала список всех признанных победившими на выборах кроме Коровченко.

"В ближайшее время готовиться встреча с послом США в Украине и мы будем информировать о том, что делает Центризбирком. Также мы подготовили обращения в международные организации: в ОСБЕ, в Совет Европы и посольства европейских стран в Украине, которые будут проинформированы о принципах демократии в нашей стране", - заявил кандидат.

Политик подчеркивает, что полиция признала недействительными обращения людей об их неучастии в голосовании, которые собирал Приходько, а окружком опроверг его обвинения в участии "мертвых душ".

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Адвокат Коровченко Виктор Сурник подчеркивал, что ЦИК на заседании не предоставил ему слова, как защитнику участника выборов.

Сурник добавил, что команда кандидата обратилась в Кассационный административный суд по поводу бездеятельности Центральной комиссии.

"Все эти действия наталкивают на то, что Центризбирком ждет другого, не избранного народом №210 округу, гражданами Украины победителя Сергея Владимировича Коровченко, а другого, которого сделает или суд, или другие обстоятельства", - подчеркнул адвокат.

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