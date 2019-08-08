 В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав группы входило трое жителей Одессы в возрасте 25-26 лет. Сообщники предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам. Чтобы подтвердить свою надежность перед будущими клиентами, они искусственно повышали свои рейтинги в сети и писали фейковые отзывы по надежности продавца.
Кроме того, предлагали клиенту подписать договор купли-продажи техники, который присылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение пользователей этих интернет-магазинов и клиенты пречисляли 100% предоплату за товар. Получив средства злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации.
По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени.
Во время обысков работники киберполиции обнаружили компьютерную технику, которая использовалась во время совершения преступлений. А также большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов, которые использовались злоумышленниками для связи с потенциальными клиентами.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всем трем сообщникам объявлено о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.
Заработали лям - разбежались, и фиг кто бы их нашёл...
Ще 5 разів зможуть заробити по 2 мільйони - самий продажний суд у світі.
Имхо на Амазоне так же
Они взимают. Они гарантируют и часто они и отправляют
На Ибэй - по-разному есть.
Везде предоплата
Наложенными платежами мы не пользуемся. Смысл заказа по инету как раз в том что никуда не надо ездить и ходить
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
потому что за неё дороже всего приходится платить.
Это решение реформированного суда.