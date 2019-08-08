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Все про:мошенничество (745) Одесса (5570) Нацполиция (9863) киберполиция (159)

 В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция. ФОТО

В Одессе сотрудники киберполиции задержали трех мошенников, которые обманывали покупателей на известных интернет-площадках по продаже товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция 01

В состав группы входило трое жителей Одессы в возрасте 25-26 лет. Сообщники предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам. Чтобы подтвердить свою надежность перед будущими клиентами, они искусственно повышали свои рейтинги в сети и писали фейковые отзывы по надежности продавца.

Кроме того, предлагали клиенту подписать договор купли-продажи техники, который присылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение пользователей этих интернет-магазинов и клиенты пречисляли 100% предоплату за товар. Получив средства злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации.

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В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция 02

По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени.

Во время обысков работники киберполиции обнаружили компьютерную технику, которая использовалась во время совершения преступлений. А также большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов, которые использовались злоумышленниками для связи с потенциальными клиентами. 

В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция 03

Также смотрите: Мошенники, обманувшие 400 человек на 4,5 млн грн под видом услуг по трудоустройству, задержаны в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всем трем сообщникам объявлено о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3142033
 
   
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но поклонник,раз трусы зеленые В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7228
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народ вся фишка в фразе Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 90 но перед иной фразой.... В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2771 По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7427 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3785 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9069 ВОПРОСИК это что благотворительность от суда???!!! вместо того чтобы сумму ущерба 1,5-2 млн. умножить на 2 или залог кратный ущербу суд делит все на 10 а разница куда осадет у судей полиции прокурора???????И вместо того чтобы потребовать с них сточник: https://censor.net.ua/n3142033Источник: https://censor.net.ua/n3142033
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Без лохА и жизнь плохА.
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
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Это же сколько дураков кругом ,что он насобирал 2 млн бабла в интернете. Да уж, дебилизм наказуем.
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народ вся фишка в фразе Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен. но перед иной фразой.... В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2771 По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7427 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9069 ВОПРОСИК это что благотворительность от суда???!!! вместо того чтобы сумму ущерба 1,5-2 млн. умножить на 2 или залог кратный ущербу суд делит все на 10 а разница куда осадет у судей полиции прокурора???????И вместо того чтобы потребовать с них сточник: https://censor.net.ua/n3142033Источник: https://censor.net.ua/n3142033
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Жадность фраера сгубила...
Заработали лям - разбежались, и фиг кто бы их нашёл...
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Им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени = с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.

Ще 5 разів зможуть заробити по 2 мільйони - самий продажний суд у світі.
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у крыс глас намётан сколько нужно ставить залог чтоб поиметь себе отстрел.
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Чуть но по совести конечно. НО. Но деньги в бюджет, срок дать условно, бабло пусть дальше собирают---90% государству, остальное им! Если не согласны---реально посадить. Ну как то же надо с папуасами бороться!
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как только кто то в инете берёт с вас деньги в предоплату это сразу кидок.
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А как иначе? Покупатель точно так же кинуть может: получит товар и не заплатит
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в олх есть опшин отправить деньги им а не продавцу. так же получить товар с н.почты без внесения денег не возможно.
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А! Я поняла
Имхо на Амазоне так же
Они взимают. Они гарантируют и часто они и отправляют

На Ибэй - по-разному есть.
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Когда-нибудь слышала о наложенном платеже при отправке заказа? В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 1686
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Покупаю на амазоне и на ebay - на торговых площадках
Везде предоплата

Наложенными платежами мы не пользуемся. Смысл заказа по инету как раз в том что никуда не надо ездить и ходить
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У нас здесь другой смысл . Купить бэушку с европомойки потому шо грошей нема .
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у нас такие почти все , olx завален "товары из США и Европы" , это сейчас топчик , потому шо спрос есть из-за нищеты.
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На аукционах только так,полная оплата стоимости лота,-и только потом отправка.Я сам так торгую.(но там рейтинги,которые не накрутишь ни как.)
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Без лохА и жизнь плохА.
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
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і що за всі автівки послідовно вніс 100% передоплату?
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Першу я попросив підігнати до певної станції метро, а ключі та документи залишити кіоскерці. Другу я не взяв бо в них не було бажаного кольору. А третю хотів подарувати комусь із автоклубу (разом з телефоном), чомусь ніхто не захотів.
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это "санитары леса" - лохов и любителей "халявы" нужно учить!!!!!!!!!!!!!!
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Это Одесса, её не исправить ,она и прекрасна она и ужасна В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4528
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навернок какогото мента керывныка кинули.. иначе бы хрен зачесались органы В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3190
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Самое, говорит, дорогое на земле, это глупость, ...
потому что за неё дороже всего приходится платить.
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На 2 миллиона ограбили - залог 260 тыс грн.
Это решение реформированного суда.
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Что-то вон тот в трусах на Вальцмана сильно похож. Жулики все они и ворюги. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 1340
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