 В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входило трое жителей Одессы в возрасте 25-26 лет. Сообщники предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам. Чтобы подтвердить свою надежность перед будущими клиентами, они искусственно повышали свои рейтинги в сети и писали фейковые отзывы по надежности продавца.

Кроме того, предлагали клиенту подписать договор купли-продажи техники, который присылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение пользователей этих интернет-магазинов и клиенты пречисляли 100% предоплату за товар. Получив средства злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации.

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По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени.

Во время обысков работники киберполиции обнаружили компьютерную технику, которая использовалась во время совершения преступлений. А также большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов, которые использовались злоумышленниками для связи с потенциальными клиентами.

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Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всем трем сообщникам объявлено о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.