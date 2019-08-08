 Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений армии РФ. Был зафиксирован выброс радиации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Фонтанка
Администрация морских портов западной Арктики на месяц закрывает для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошёл взрыв на военном объекте.
Соответствующее прибрежное предупреждение (ПРИП) размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.
Информацию о закрытии этого района для гражданских судов "Фонтанке" подтвердил начальник отдела обеспечения судоходства Михаил Цветков. "Район закрыли военные, по какой причине, не знаю", – сказал он.
Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб также сообщил "Фонтанке", что акваторию закрыли по требованию Министерства обороны.
Военные эксперты, опрошенные "Фонтанкой", предполагают, что судно – носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.
Власти Северодвинска рассказали о повышении радиационного фона в городе, подчеркнув, что позднее он был понижен до состояния нормы.
Всё-таки решили начать по алфавиту.
Барнаул, Воронеж - приготовиться.
Але не треба забувати, що Захід виріс, в тому числі, й на творах О"Генрі. А це значить, що "Ми з Білом проти фраєра. В нього не має шансів".
Рашка може нестандартно натякати Заходу, що у випадку шухєра тупо пустить своє населення під ніж, а моральну відповідальність за це вазложіт на Запад. Від них можна і такого очікувати.
Одним словом - рукожопе бидло.
Вот и испытали на "создание обширной зоны радиоактивного загрязнения".
Источник: https://ghall.com.ua/2019/08/08/v-rf-glava-fonda-zhizn-bez-narkotikov-gospitalizirovan-s-otravleniem-narkotikami/
Как латвийская самооборона российских десантников х#ярит в день ВДВ .
Видео из прошлого, но оно не утратило актуальности:
в день ВДВ, 2 августа 1992 года, группа бывших российских десантников приехала в Латвию, нажралась, насвинячила - вела себя, то есть, так, всегда вел себя рус-зольдат-оккупант. И собралась домой - на Московию.
С места пьянки до вокзала пьяных десантников сопровождали бойцы Zemessardze - по нашему, бойцы Самобороны. Они терпели все выходки десантников, все оскорбления. Просто конвоировали их. А те, загружаясь в электричку, пообещали вернуться через год…
Дверь электрички закрылась и... кто-то из голубых беретов разбил окно в тамбуре.
Вот тут латышская Самооборона и показала, кто есть кто в Латвии.https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/UzpfSTEwMDAwNDk1ODQwNDIwNjoxMjgwNTkwOTQyMTE2MTc0/?stype=lo&jlou=AffqfmcojXUU4nBogYirUIRGFlLYzS_ftBGmZAFLurR-iy4zCNWywOJ9cFsugg1qdj5wFP778j7m0XmnqC8PQIVc3PkyS47EoFw2MFDI65fVPg&smuh=21593&lh=Ac_JjBsitZ_YZwDk
Особенно ночью.