 У Смешко первого заместителя главы партии "Сила и честь" Кихтенко и часть руководства исключили из партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном на официаальном сайте партии.
В тексте заявления отмечается: "В последнее время в СМИ появляются обращения к Политсовету Партии, которые были поддержаны 4 (четырьмя) из 19-ти членов Политсовета и 4 (четырмя) руководителями из 25 зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины региональных партийных организаций.
Все они базируются на манипулятивной и неправдивой информации и отражают личные амбиции и меркантильные интересы тех, кто не поддерживал партию на прошлых выборах. Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей.
Цель - попытка психологического давления на нынешнее руководство Партии и попытка рейдерского захвата контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года".
Из партии исключили: "Кихтенко Александра Тимофеевича - Первого заместителя Председателя Партии; Нечипорука Михаила Николаевича - члена Политсовета Партии; Черкасова Юрия Эриковича - члена Политсовета Партии; Ляховского Юрия Михайловича - члена Контрольно-ревизионной комиссии Партии; Фастова Владимира Николаевича - Председателя Правления Днепропетровской областной организации Партии; Витковского Александра Ивановича - Председателя Правления Херсонской областной организации Партии; Бескровного Валерия Федоровича - Председателя Правления Черниговской областной организации Партии; Крутова Геннадия Николаевича - Председателя Правления Харьковской областной организации партии".
И обязательно расстрелять !
Президент же заявив, що це ім'я йому знайоме і що Слюсарєв дійсно «допомагав» керівнику виборчого штабу «Слуги народу» Сушку. Але як саме - не уточнив. Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з харківськими мажоритарниками - у розслідуванні
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
Подзвоніть паші, подзвоню баканову, шо за ***** зламаний телефон?!?!?
У минулому помічник Артема Пшонки, він перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові - а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Саме Слюсарєв, як виявили журналісти «Схем», має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.
Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з мажоритарниками - у матеріалі Георгія Шабаєва.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
прикордонником у Харкові? і що з того?
ми всі жили під час Януковича, хто як зміг....а кар'єра то не злочин.
Вадим Слюсарєв перерахував партії близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва. Таким чином, сумарно Слюсарєви перерахували майже мільйон гривень партії Євгенія Мураєва.
Примітно, що грошовий внесок на рахунок партії робив і Андрій Одарченко - той самий харківський мажоритарник, який обраний до нової Верховної Ради і фірми якого мають спільні контакти з фірмами Слюсарєва. Він пожертвував партії сумарно 200 тисяч гривень у третьому кварталі 2018 року.
Зрада зрадюча
колишній помічник Пшонки-молодшого Вадим Слюсарєв, має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради. Адже, як встановили «Схеми», він має спільні бізнес-зв'язки із низкою обраних від президентської політсили мажоритарників на Харківщині. А також товаришує з іншим представником «Слуги народу» - офіційним керівником штабу партії в регіоні і 28-м номером у списку Павлом Сушком. І це не приховує ні Слюсарєв, ні Сушко, чия дружба тягнеться ще з часів їхньої служби прикордонниками. Причому те, що Слюсарєв допомагає партії, визнає і сам Володимир Зеленський.
Тобто, виходить, безпосередній вплив на роботу президентської партії в цьому регіоні має людина, яка тривалий час працювала на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, за часів Януковича отримала підвищення, а нині - через власний бізнес і досі отримує бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування там прикордонного пункту. Того самого, в якому раніше служив сам Слюсарєв. Той самий Слюсарєв, який згодом, як виявили журналісти, заснував низку фірм, одна з яких фігурувала у кримінальних провадженнях щодо контрабанди цигарок з території Росії.
Так стараешься, что даже я начал тебе верить
Прям стахановец...
Все пишется для думающих людей.
Стукачок ты мил человек...
Провоцируешь оппонента и бежишь на совет стучать...
Дед, наверное, вертухаем был?!
Смешко - это человек Медведчука
Смешко - это креатура Медведчука. Голосовали в первом туре за Медведчука. а во втором выбрали схожего по интеллекту и продажности малороса - ЗЕленского.
Погугли с какой партии начинал свой политический путь это кучерявое дарование 😁
Подозреваю, шо в твоей голове сплошной хаос.
Это тоже самое, как выдрать половину страниц из книги, а потом заставить объяснить суть повествования.
"цензор" не перестаёт удивлять своими модерациями.
Разбор полетов от Геннадия Балашова...
https://youtu.be/Zj1nzKdaAp4
Пирамидки Гордона как то странно не помогли.)