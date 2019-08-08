 Украина в качестве гуманитарной помощи получит от ВОЗ 200 ампул сыворотки от дифтерии, - Минздрав

Об этом сообщил руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министерство здравоохранения достигло договоренности с ВОЗ о поставке в ближайшие две недели 200 ампул сыворотки от дифтерии. После этого они поступят в регионы, чтобы в случае заболевания можно было вовремя пролечить пациента", - сказал он журналистам.
Грещишин также уточнил, что в настоящее время такая сыворотка в Украине отсутствует.
"Сейчас в Украине нет сывороток. Срок действия тех сывороток, о которых в Минздраве говорили ранее, закончился в начале лета. Закупка, которая проводится международными организациями, была неудачной. Рынок этих сывороток очень мал, потому что большинство стран сосредотачивается на вакцинации.
На первый тендер, который объявляла ПРООН, отправился только один производитель, который не смог предоставить весь объем необходимых документов. Тендер был вновь объявлен. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить результат", - отметил он.
Напоминаем, Минздрав запустил кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка. В настоящее время в регионах находится 2 млн доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей и 6 млн доз для взрослых.
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Бодрость духа, грация и пластика.
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Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
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Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
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а сыворотка - это экстренное лекарство при тяжелом, угрожающем течении самой болезни...
и 200 шт.. вроде как немного... но и экстренных, с угрозой для жизни случае не много, хотя при эпидемии и уровне вакцинации у нас... это капля...