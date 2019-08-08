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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Варфоломей (164) Зеленский (2424)

 Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина

Президент Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей должны были по результатам первой встречи подписать совместную декларацию. В последний момент в команде президента решили не подписывать документ и отказались отвечать на вопрос журналистов о причинах такого решения.

Об этом пишет со ссылкой на свои источники "как в Киеве, так и в Стамбуле" издание BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов ВВС, инициатором встречи с патриархом был Владимир Зеленский. Общение состоялось как в узком кругу, так и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Кроме того, президент и патриарх вместе пообедали, после чего господин Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал томос об автокефалии.

Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии до автомобиля.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея. ФОТОрепортаж

Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.

В частности, как пишет ВВС, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Информацию о планах подписания документа журналистам подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Также на Цензор.НЕТ: "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского. ВИДЕО

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и замечают, что там не было политических провокационных формулировок.

В офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина о том, почему не подписали совместное заявление.

Впоследствии офис президента обнародовал короткий пресс-релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

Читайте также: Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, - Зеленский

"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3142024
 
 
 Топ комментарии
 
Наспех подготовленный визиты с отрицательным результатом. Пока, действия Зели вызывают лишь сожаление.
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Внешняя политика выходит на новый уровень, скоро блин и звать никуда не будут кроме таежного союза.
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в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД. Источник: https://censor.net.ua/n3142024

Учитывая что МИД все ещё под Климкиным, там могла оказаться любая подстава
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На даний момент у України є і безвіз, і МОРАТОРІЙ на вирубку лісу. " Нагадаємо, заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років." Але, нова влада ... "У Зеленського заявили, що мораторій на експорт лісу неефективний і має бути переглянутий"

https://www.unian.ua/economics/other/10611714-u-zelenskogo-zayavili-shcho-moratoriy-na-eksport-lisu-neefektivniy-i-maye-buti-pereglyanutiy.html
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Правильно сделал Зе, что не подписал с В. ничего. А то уже один по имени пэдрот накомбинировал , что бедолага Эпифаний поехал окончательно.
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Врач Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина - Цензор.НЕТ 6081, я думал это новый ник Лены итальянки.
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Тебя кто сюда звал?
Забирай свои соевые игрушки и вали в свою порохоботскую песочницу
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Это для меня новость, сколько раньше общался, никогда ей незадавал вопрос, кем она работает.
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Т.е. рыг Богдан подосрал-таки пиар ЗЕ на чужих достижениях. Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина - Цензор.НЕТ 8634

А ведь говорили ЗЕлебобе - гони этого лунноликого монголоида.
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Кто же его прогонит? Он же смотрящий) Разве что Кличко выдаст джеб.
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Всякое бывает. Причуда Коломойского или желание ЗЕ избавиться от опеки Бени, например.

***** тоже танцевал сначала под Собчаком и Березовским. Где теперь они оба?
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Я думаю шо у Бени такой компромат есть шо он спокоен как Ленин в своей витрине)
Иное дело - то шо Зеля ездил сто раз в Рашку и бесновался на кооперативах.... А КГБ всегда славилось всякими препаратами. Дальше, думаю понятно какой есть риск.(причем - неиллюзорный)
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У Березовского тоже был компромат. Поэтому он умудрился "покончить с собой" неимоверным способом в закрытой ванной.
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Поп неверное хотел еще что-то загрести себе в "лоно церкви-матери"
Наш отказался ибо патриот Украины, и теперь поп может наложить(анафему) на нашего Тутмаса. что равняется - тот кто бормотал мантры по поводу пергамента - извольте "гореть вечно")
Попы так всегда - невыгодно что-то им - отменили, изменили, исправили, недовольных прокляли и/или замучили.
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цей зєлєпоц обсир*ється сам всюди, де буває, і країну в цілому...Такої ганьби навіть при ЗЕКові не було...Зачморений навіть сепарськими бандюками, -покидьок!
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власть не должна вмешиваться в дела церкви... ОК !
а если... МП выступает глашатаем и проповедником другого государства
а если... МП выступает глашатаем и проповедником государства, с которым ведем гибридно-лживую-агрессивную войну не только за умы но и за территории, где есть большие потери и еще больше раненных и.... инвалидов

так эта власть не будет вмешиваться? ее это устраивает?
не знаю причину - нам не сообщили - но со стороны выглядит по меньшей мере не дипломатично - на фига было объявлять...на фига было так несогласованно готовить документы...??? объяснитесь.!!!.. может вы и правы???
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Хохма дня ... .Пётр Порошенко тайно ночью вернулся в Украину | Страна.ua ..
Ну ладно, "тайно сбєжал") но "тайно вєрнулся"??? - срана. ти а&уєла?! Зеленський і Варфоломій планували підписати спільну заяву, але підписання зірвалося, - BBC News Україна - Цензор.НЕТ 3379 .
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Та ну я хз ,, всякую галиматью у них приходилось читать ,но ТАКОЕ !! Это уже перебор . ! Редакция сраны юа. сплошь малохольные все . .
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Люди всегда были и всегда будут глупыми жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов (элит) В.И.Ленин
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Найшли кого цитувати, Ленін був би дуже задоволений якби руські щезли взагалі.
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Зебіли, скільки раз вашому кловану потрібно обісратись, щоб ви зрозуміли: воно не просто ЗЕ, а - ZЕro, нуль для України???
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это очень вероятно кацапский ресурс, они уже несколько раз палились
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Совместное заявление на хлеб не намажешь!
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Зеля бере приклад з овоща - В останню хвилину відмовляється підписувати документ.
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І там усе пересрало ! Його не можна за кордон випускати,-будь-що перепаскудить.
Хай краще перед дрібнотою чиновницькою альфача показує.
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