 Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина

Об этом пишет со ссылкой на свои источники "как в Киеве, так и в Стамбуле" издание BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По данным журналистов ВВС, инициатором встречи с патриархом был Владимир Зеленский. Общение состоялось как в узком кругу, так и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Кроме того, президент и патриарх вместе пообедали, после чего господин Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал томос об автокефалии.
Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии до автомобиля.
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Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.
В частности, как пишет ВВС, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Информацию о планах подписания документа журналистам подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.
Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.
По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".
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Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и замечают, что там не было политических провокационных формулировок.
В офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина о том, почему не подписали совместное заявление.
Впоследствии офис президента обнародовал короткий пресс-релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.
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"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.
https://www.unian.ua/economics/other/10611714-u-zelenskogo-zayavili-shcho-moratoriy-na-eksport-lisu-neefektivniy-i-maye-buti-pereglyanutiy.html
Только Лена врач
Забирай свои соевые игрушки и вали в свою порохоботскую песочницу
А ведь говорили ЗЕлебобе - гони этого лунноликого монголоида.
***** тоже танцевал сначала под Собчаком и Березовским. Где теперь они оба?
Иное дело - то шо Зеля ездил сто раз в Рашку и бесновался на кооперативах.... А КГБ всегда славилось всякими препаратами. Дальше, думаю понятно какой есть риск.(причем - неиллюзорный)
Наш отказался ибо патриот Украины, и теперь поп может наложить(анафему) на нашего Тутмаса. что равняется - тот кто бормотал мантры по поводу пергамента - извольте "гореть вечно")
Попы так всегда - невыгодно что-то им - отменили, изменили, исправили, недовольных прокляли и/или замучили.
а если... МП выступает глашатаем и проповедником другого государства
а если... МП выступает глашатаем и проповедником государства, с которым ведем гибридно-лживую-агрессивную войну не только за умы но и за территории, где есть большие потери и еще больше раненных и.... инвалидов
так эта власть не будет вмешиваться? ее это устраивает?
не знаю причину - нам не сообщили - но со стороны выглядит по меньшей мере не дипломатично - на фига было объявлять...на фига было так несогласованно готовить документы...??? объяснитесь.!!!.. может вы и правы???
Ну ладно, "тайно сбєжал") но "тайно вєрнулся"??? - срана. ти а&уєла?! .
Хай краще перед дрібнотою чиновницькою альфача показує.