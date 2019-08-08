 Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина

Об этом пишет со ссылкой на свои источники "как в Киеве, так и в Стамбуле" издание BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов ВВС, инициатором встречи с патриархом был Владимир Зеленский. Общение состоялось как в узком кругу, так и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Кроме того, президент и патриарх вместе пообедали, после чего господин Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал томос об автокефалии.

Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии до автомобиля.

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Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.

В частности, как пишет ВВС, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Информацию о планах подписания документа журналистам подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

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Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и замечают, что там не было политических провокационных формулировок.

В офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина о том, почему не подписали совместное заявление.

Впоследствии офис президента обнародовал короткий пресс-релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

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"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.