 Наемники РФ 5 раз нарушили перемирие на Донбассе, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Богдановки с направления Петровского - из противотанкового гранатомета;
- неподалеку Водяного с направления Пикузы и Ужовка - из стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Верхнеторецкого с направления Васильевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
7 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Луганское, Пивденное, Водяное, Лебединсоке, Новозвановка, Новотроицкое, Крымское. Неподалеку Зайцево огонь вел снайпер противника.
Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.
На протяжении прошедших суток в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 изнасилование, 1 разбой, 3 кражи, 1 мошенничество, 1 хулиганство, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 20 тысяч человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 406 лиц и 2 340 транспортных средств. В пропуска через линию разграничения было отказано 27 лицам.
тоже такое впечатление иногда бывает.........,но будем надеяться, что потерь действитеельно не было.......
«Marusya Zvirobiy з Марусею Звіробій.
5 год
Я думаю пану Порошенку вже було б добре увімкнутися в противагу тому *******, який розганяється і завтра хєр ми це зупиним після зустрічі зеленського з керівниками ЛДНР, які його вже запросили. Бо парад це добре, але ж блть хтось шось збирається робити в цій країні???? Де усі хто не зеленський??? Голос??? вас не чутно! Порошенка не видно! Націоналісти??? Блть де всі???? Хтось щось робитиме не ротами блогерів а власними діями? Команду якусь хоч озвучте, бойци в нєдоумєнії від вашої лютої бездіяльності! Ви збираєтесь танки поближче підпустить чи шо? Так ми вже
1. Відходим
2. Вогонь не відкриваєм
3. Армію зкорочуємо і перестаємо кормить
4. Визнаємо путіна не причиною війни, а миротворцем
5. Збираємось на відвідини до ЛДНР
Шановні партії Й*БВАШУМАТЬ!!! у вас же є якісь відсотки людей, які вам довіряють... БОШКИ ЗІ СРАКИ ВИТЯГУЙТЕ ТЕРМІНОВО!!!!!
PS
Вкиньте репости своїм пі?здаболам з усіх партій, а краще спитайте з них, якого хєра вони не судяться, не мітингують, не подають ніяких ознак протистояння і поникались по норах???
Сьогодні свідомі громадяни залишені на призволяще, витягують це пекло в інформаційному просторі своїми постами, змушують потіть зеленського, який зауважив, що 10% наводять жаху на всю країну. Заважають її здавать, другими словами. То це хто має робити? Ми вас нахєра обирали???? шоб самим за вас вйо*бувать???? ЗНОВ?????»
Соссия готовится расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с Ираном, против которого США ввели полное нефтяное эмбарго в 2019 году.В двух иранских портах - Бушир на юге стране и Чехбехар на юго-востоке - появятся передовые базы военно-морского флота РФ, которые будут использоваться в том числе атомными подлодками, сообщает OilPrice со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране.
Бушир также станет базой российских ВКС, где будут размещены истребители Су-37 и Су-57. Там же планируется расквартировать контингент российских военных, прежде всего спецназа, которые будут действовать по сирийскому и ливийскому сценарию - под формальным прикрытием статуса «советников» иранского Минобороны.
Про трешові будні "руського міра" розповів російський найманець з Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".
За словами Кугельманна, жінка зникла, коли відправилася до чоловіка на передову. Її розшукували три доба, але безрезультатно. Пізніше найманцям повідомили, що бачили, як її підвозила група бойовиків, а потім стало відомо, що в одному з притулків угруповання сепаратистів бачили побиту голу жінку, яка "повзала по подвір'ю".
Російські найманці вирушили туди, звільнили жінку, а ґвалтівників кудись відвезли.
Автор поста натякнув, що ті вже мертві - їх втопили в "гноєзбірнику", очевидно, маючи на увазі каналізацію...