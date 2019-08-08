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 Наемники РФ 5 раз нарушили перемирие на Донбассе, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Богдановки с направления Петровского - из противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Водяного с направления Пикузы и Ужовка - из стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Верхнеторецкого с направления Васильевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Смотрите: С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны. ВИДЕО

7 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Луганское, Пивденное, Водяное, Лебединсоке, Новозвановка, Новотроицкое, Крымское. Неподалеку Зайцево огонь вел снайпер противника.

Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.

На протяжении прошедших суток в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 изнасилование, 1 разбой, 3 кражи, 1 мошенничество, 1 хулиганство, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Смотрите также: Шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе, - Хомчак. ВИДЕО

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 20 тысяч человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 406 лиц и 2 340 транспортных средств. В пропуска через линию разграничения было отказано 27 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3142023
 
 
 Топ комментарии
 
А с НАШЕЙ стороны, как я понимаю - продолжается "перемирие"?!!
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Американцы в восторге от нашего спокойствия. В человека стреляют, а он не отвечает. Чего только они после Перл-Харбора с японцами воевали, непонятно. Сидели бы на жопе ровно, а мы бы восторгались их мужеству.
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«Marusya Zvirobiy з Марусею Звіробій.

5 год

Я думаю пану Порошенку вже було б добре увімкнутися в противагу тому пиздецю, який розганяється і завтра хєр ми це зупиним після зустрічі зеленського з керівниками ЛДНР, які його вже запросили. Бо парад це добре, але ж блть хтось шось збирається робити в цій країні???? Де усі хто не зеленський??? Голос??? вас не чутно! Порошенка не видно! Націоналісти??? Блть де всі???? Хтось щось робитиме не ротами блогерів а власними діями? Команду якусь хоч озвучте, бойци в нєдоумєнії від вашої лютої бездіяльності! Ви збираєтесь танки поближче підпустить чи шо? Так ми вже
1. Відходим
2. Вогонь не відкриваєм
3. Армію зкорочуємо і перестаємо кормить
4. Визнаємо путіна не причиною війни, а миротворцем
5. Збираємось на відвідини до ЛДНР
Шановні партії Й*БВАШУМАТЬ!!! у вас же є якісь відсотки людей, які вам довіряють... БОШКИ ЗІ СРАКИ ВИТЯГУЙТЕ ТЕРМІНОВО!!!!!

PS
Вкиньте репости своїм пі?здаболам з усіх партій, а краще спитайте з них, якого хєра вони не судяться, не мітингують, не подають ніяких ознак протистояння і поникались по норах???
Сьогодні свідомі громадяни залишені на призволяще, витягують це пекло в інформаційному просторі своїми постами, змушують потіть зеленського, який зауважив, що 10% наводять жаху на всю країну. Заважають її здавать, другими словами. То це хто має робити? Ми вас нахєра обирали???? шоб самим за вас вйо*бувать???? ЗНОВ?????»
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Ну, да у нас же Президент Мыру 2.Он может только порошайничать, как и папередники...
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вже почну вірити в конспірологію---стільки обстрілів...навіть снайпер сліпий..і ні одного пораненого..а чи не приховують вони?
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Bob Fayn

тоже такое впечатление иногда бывает.........,но будем надеяться, что потерь действитеельно не было....... Найманці РФ 5 разів порушили перемир'я на Донбасі, застосовуючи гранатомети, крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2641
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«Marusya Zvirobiy з Марусею Звіробій.

5 год

Я думаю пану Порошенку вже було б добре увімкнутися в противагу тому *******, який розганяється і завтра хєр ми це зупиним після зустрічі зеленського з керівниками ЛДНР, які його вже запросили. Бо парад це добре, але ж блть хтось шось збирається робити в цій країні???? Де усі хто не зеленський??? Голос??? вас не чутно! Порошенка не видно! Націоналісти??? Блть де всі???? Хтось щось робитиме не ротами блогерів а власними діями? Команду якусь хоч озвучте, бойци в нєдоумєнії від вашої лютої бездіяльності! Ви збираєтесь танки поближче підпустить чи шо? Так ми вже
1. Відходим
2. Вогонь не відкриваєм
3. Армію зкорочуємо і перестаємо кормить
4. Визнаємо путіна не причиною війни, а миротворцем
5. Збираємось на відвідини до ЛДНР
Шановні партії Й*БВАШУМАТЬ!!! у вас же є якісь відсотки людей, які вам довіряють... БОШКИ ЗІ СРАКИ ВИТЯГУЙТЕ ТЕРМІНОВО!!!!!

PS
Вкиньте репости своїм пі?здаболам з усіх партій, а краще спитайте з них, якого хєра вони не судяться, не мітингують, не подають ніяких ознак протистояння і поникались по норах???
Сьогодні свідомі громадяни залишені на призволяще, витягують це пекло в інформаційному просторі своїми постами, змушують потіть зеленського, який зауважив, що 10% наводять жаху на всю країну. Заважають її здавать, другими словами. То це хто має робити? Ми вас нахєра обирали???? шоб самим за вас вйо*бувать???? ЗНОВ?????»
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Вы описали в кратце конец,но он будет при вундерзевафле тянутся долго и мучительно!
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Це лише виключно для генералітету з Генштабу і головнокомандуючого з його ОПою. Джек-пот. У всіх інших, хто при справі - зеро. Велике.
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А с НАШЕЙ стороны, как я понимаю - продолжается "перемирие"?!!
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Американцы в восторге от нашего спокойствия. В человека стреляют, а он не отвечает. Чего только они после Перл-Харбора с японцами воевали, непонятно. Сидели бы на жопе ровно, а мы бы восторгались их мужеству.
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Йося очень умоляла их второй фронт открыть. Ну прямо очень!
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ЯО создовать и ипануть по кремлю и точка,и наступит спокойствие и тишина на болотах
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это все вопросы к клоуну плохо просил пуйла значит you forgot to say please
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"Наемники РФ 5 раз нарушили перемирие на Донбассе, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС" - главное, что перемирие не сорвали.
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В России вероятно взрыв на ядерной подлодке в Северодвинске - есть радиоактивное заражение
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Россия разместит ядерное оружие в Иране на подлодках
Соссия готовится расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с Ираном, против которого США ввели полное нефтяное эмбарго в 2019 году.В двух иранских портах - Бушир на юге стране и Чехбехар на юго-востоке - появятся передовые базы военно-морского флота РФ, которые будут использоваться в том числе атомными подлодками, сообщает OilPrice со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране.
Бушир также станет базой российских ВКС, где будут размещены истребители Су-37 и Су-57. Там же планируется расквартировать контингент российских военных, прежде всего спецназа, которые будут действовать по сирийскому и ливийскому сценарию - под формальным прикрытием статуса «советников» иранского Минобороны.
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На окупованій частині Донбасу група російських найманців втопила бойовиків "ДНР" у фекаліях. Причиною такої розправи стало те, що сепаратисти викрали і ґвалтували групою впродовж трьох днів жінку - дружину одного з путінських найманців.
Про трешові будні "руського міра" розповів російський найманець з Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".
За словами Кугельманна, жінка зникла, коли відправилася до чоловіка на передову. Її розшукували три доба, але безрезультатно. Пізніше найманцям повідомили, що бачили, як її підвозила група бойовиків, а потім стало відомо, що в одному з притулків угруповання сепаратистів бачили побиту голу жінку, яка "повзала по подвір'ю".
Російські найманці вирушили туди, звільнили жінку, а ґвалтівників кудись відвезли.
Автор поста натякнув, що ті вже мертві - їх втопили в "гноєзбірнику", очевидно, маючи на увазі каналізацію...
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