EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  917  11
Материалы по теме:
Все про:Карпачева (198) Россия (73556) Москалькова (164) Гриб_Павел (190)

 Этапирование политзаключенного Гриба приостановлено по состоянию здоровья, - Карпачева

Российские тюремщики приостановили процесс этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба, так как из-за плохого состояния здоровья есть угроза его жизни. Они готовы допустить к Павлу врачей, но требуют, чтобы у тех была российская аккредитация.

Об этом изданию "Гордон" рассказала вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешнее состояние здоровья Гриба несет угрозу его жизни. Поэтому я обратилась к Москальковой (российский омбудсмен Татьяна Москалькова. - Ред.). Она сейчас в отпуске, но, несмотря на это, откликнулась на мой призыв. Сегодня она отзвонилась и сказала, что на следующей неделе лично проведет видеоконференцию с Павлом Грибом. Это очень важный момент. Также Москалькова заявила, что решается вопрос с этапированием. На данный момент этапирование Гриба, которое несет угрозу его жизни, остановлено. Очень важно, чтобы он отбывал наказание в Ростовской области и его никуда не переводили. Потому что, повторюсь, любой этап очень опасен не только для здоровья, но и для жизни Гриба", - подчеркнула Карпачева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Болезнь Гриба прогрессирует, этапирование - путь к смерти, - отец политзаключенного

Она утверждает, что в РФ готовы допустить к Грибу независимых врачей.

"По словам Москальковой, Федеральная служба исполнения наказаний РФ готова допустить врачей к Грибу. Однако они должны иметь профильную аккредитацию на территории РФ. Это могут быть как украинские, так и зарубежные врачи. И никаких возражений не будет", - сказала Карпачева.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС отреагировал на приговор украинскому политзаключенному Грибу: Он должен быть немедленно освобожден

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П. Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3142022
 
 
 Топ комментарии
 
Повторюєш за росіянами брехню. Чекаю на лайки зебілів.
 показать весь комментарий
 
Извини , но это уже звучит как издевательство .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Повторюєш за росіянами брехню. Чекаю на лайки зебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Из Украины в рашу и обратно ходят поезда . Это ненормально .
 показать весь комментарий
 
 
А причём тут эта рыговская корпачева? Сначала кричит путинведи, а теперь на заложниках пиарится.
 показать весь комментарий
 
после выборов многое поменялось . Етапування політв'язня Гриба призупинено за станом здоров'я, - Карпачова - Цензор.НЕТ 1660
 показать весь комментарий
 
Извини , но это уже звучит как издевательство .
 показать весь комментарий
 
 
А с какого бока эта медведчуковская подстилка делает вид что ее волнуют граждане Украины и она что то решает
 показать весь комментарий
 
Почему? Я могу его поддержать только словом и мыслями, больше ничем, но это малое я и делаю, чтоб он понимал - в Украине о нём не забыли и помнят. Така його доля - он там в тюрьме один Украина.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх