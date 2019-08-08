 Наемники РФ на Донбассе незаконно удерживают 223 человека, - СБУ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в документе.

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