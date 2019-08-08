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 Наемники РФ на Донбассе незаконно удерживают 223 человека, - СБУ

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе, еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние 5 лет более 80 украинских журналистов побывали в заложниках на оккупированном Донбассе, - ИМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3142021
 
 
 Топ комментарии
 
Воры и убийцы
При чем воры во всем
Моя одна знакомая преподаёт во Франции в университете англ. Спрашивает меня , какое у нас национальное блюдо, , говорит, у русских- борщ, а у вас что))
Я чуть не упала от такой наглости. Говорю ей, что русские не только крым украли, уже и наш борщ себе присвоили)
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Пару дней назад у СБУ был отличны шанс пополнить обменный фонд двумя сепарами в Станице Луганской.
Но СБУ очень занято. СБУ вымагает для Коломоского деньги у Лакшми Миттала.
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террористы всегда берут заложников, на то они и террористы,другой вопрос когда начнется реальная антитеррористическая операция , с логичным завершением?
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Для этого нужны яйца . Дело даже не в оружии и численности армии . Так было всегда . Нет других вариантов .
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Из Зе президент, как из говна пуля. свисту много, толку ноль, вонь одна. Жалкая, трусливая тварь. Он звонит Путину и просит, повлиять??? Дебил!!! Звонить главнокомандующему армии врага и просить повлиять на свою армию??? Имбецил. Мелкая, трусливая гнида.
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Типа воюют законно, а удержуют как бы незаконно.
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Воры и убийцы
При чем воры во всем
Моя одна знакомая преподаёт во Франции в университете англ. Спрашивает меня , какое у нас национальное блюдо, , говорит, у русских- борщ, а у вас что))
Я чуть не упала от такой наглости. Говорю ей, что русские не только крым украли, уже и наш борщ себе присвоили)
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В Украине, в Белоруссии, Литве, на юге России, в Сибири готовят борщ, а на севере России и Урале - преимущественно щи. Сегодня свои тонкости и особенности приготовления борща имеют и поляки , и
русские, и литовцы, и румыны , и
белорусы. Чётких канонов нет.
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Пицу тоже везде готовят, но от этого она не перестанет быть итальянской
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Ждём: "Котлеты по-киевски - исконно мацковское блюдо!"
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То что вы называете пицей это фастфуд. Настоящая итальянская пицца готовится в дровяной печи.
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Причем в русской. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 3634

А потом итальянцы садятся вокруг русского самовара и начинают громко сербать чай из блюдец с сахаром вприкуску...
Ой!!! Самовар, блюдца, чай и сахар тоже не русские!!!
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Я тоже всегда поправляю
И насчёт вареников и ряженки тоже

А немцы так же вероломно гуляш захапали. Мне даже одна местная знакомая доказывала, что гуляш - это немецкая кухня и все.
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По-моему, венгерская. Но могу ошибаться.
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А кофе так вобще исконно русский напиток. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 469 И подают его в исконно русских кафе СтарБакс.

На самом же деле у России все свое осталось забыто далеко в прошлом. Где-то до Петра. А то, что осталось - примитив на уровне диких племен Амазонии. Как примитивная, скудная похлебка из кислой капусты, которую кацапы называют штями, например.
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В России был кофий. Поэтому, кстати слово кофе мужского рода.
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Ну я ж говорю. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 4033 И зерна кофия старинные русские собирали на кедрах в разгар зимы. Бывало, стукнут дубиной по кедру, и собирают опавшие на землю зерна кофия.

А табак из-под снега выкапывали в первые дни мая. Поэтому табакий тоже исконно русский.
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Кстати, знаешь, почему этот дикий северный народ называется "русские", а не "татарские" или "финские"?

Потому, что принадлежали русам. А русы - это наши предки.
Так что даже название у русских не их собственное.
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Они такие же как и мы. И за Аляску они переживают как мы за Крым. Спроси любого русского чья Аляска и он тебе ответит.
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На самом деле они даже водку себе присвоили хотя первыми ее начали делать поляки.
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Пару дней назад у СБУ был отличны шанс пополнить обменный фонд двумя сепарами в Станице Луганской.
Но СБУ очень занято. СБУ вымагает для Коломоского деньги у Лакшми Миттала.
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СБУ сейчас вообще ничего не значит. Они уже даже не охраняют ЗЕбила. Всем командует старая бабка Каломойша. ))
Ну вот и все. Господа "бакановские" покидают территорию ОПУ. Резиденция президента полностью переходит в руки "богдановских". Интересно смотреть на них. и на Богдана, растопыря ноги, наблюдавшего погрузку конкурентов на выезд. Когда закрывались двери, руководитель уезжающей группы СБУ с такой яростью и ненавистью бросил взгляд на Богдана, что тот аж попятился назад.
Не журись, полковнику , "Ще буде день і буде ніч, і ви ви зустрінетесь віч-навіч..
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Незаконно удерживают... А что, оккупанты могут и законно удерживать?
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