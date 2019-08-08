 Буду обращаться в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.ua.
Одной из причин, по которым Зеленский пошел на такой шаг, по его мнению, является недостаточная информированность в этом вопросе.
"Он (Зеленский) озвучивал информацию, которую давали ему юристы. В том числе Богдан, как я понимаю. Информацию относительно того, что при новом Президенте все главы ОГА должны написать заявления, после чего глава государства уже решит – переназначить их или поставить новых. Свои же аргументы я приводил исходя из закона "О столице" и решения Конституционного суда. Насколько я понимаю, у президента не было возможности самостоятельно изучить эти юридические документы", - рассказал Кличко о встрече с Зеленским.
При этом он отметил, что будет обращаться в Конституционный суд, если разделение все-таки произойдет.
"Еще буду обращаться к депутатам: чтобы был доведен до конца процесс, начатый в 2014-м году, когда были созданы, но не заработали исполкомы. Исполкомы – это демократический механизм управления. Словом, я буду бороться. Уверен: предлагаемый новой командой дуализм власти, на пользу городу не пойдет. Подобное будет глупо выглядеть – и в глазах граждан, и перед нашими западными партнерами. А главное - не будет эффективным. Особенно, если помнить, как много у нас вызовов, связанных с обеспечением жизнедеятельности столицы: подготовка к отопительному сезону, например, к учебному году и т.д.", - резюмировал Кличко.
*************, чому ви такі ?
Тебе кто заплатит, за того и топишь.
Поэтому ты не петюшка на постоянной основе. Ты на аутсорсинге 😁
«и с тех пор тимашёнка с парашёнкой одна сатана»
Узнаешь автора? 😁
А насправді все було так:
1) Разделять нельзя!
2) Назначается Президентом.
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.
"И последнее, я не борюсь за кресло. Мне не нужна должность. .... заявил Кличко
https://www.youtube.com/watch?v=hb0F03M0W8Q
А тут нате, аж Конституционный суд нужен, чтобы эти кресла не ускользнули из-под его задницы
Я даже не пытаюсь в этом разобраться...
Как-то всё-равно...
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"! (с)
Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева.
Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.
Уголовное производство касается признаков нарушения по статье «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».
Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО «Эко-буд-трейд», цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.
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Реформаторам этой аферы грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
кто то нервничает и грозит КС....
Грозится шо никуда не уйдёт, даже когда выкидывать его будут.
Ну-ну...
Был когда-то уважаемым боксёром, а стал тошнотворной барыгой.