 Буду обращаться в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.ua.

Одной из причин, по которым Зеленский пошел на такой шаг, по его мнению, является недостаточная информированность в этом вопросе.

"Он (Зеленский) озвучивал информацию, которую давали ему юристы. В том числе Богдан, как я понимаю. Информацию относительно того, что при новом Президенте все главы ОГА должны написать заявления, после чего глава государства уже решит – переназначить их или поставить новых. Свои же аргументы я приводил исходя из закона "О столице" и решения Конституционного суда. Насколько я понимаю, у президента не было возможности самостоятельно изучить эти юридические документы", - рассказал Кличко о встрече с Зеленским.

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При этом он отметил, что будет обращаться в Конституционный суд, если разделение все-таки произойдет.

"Еще буду обращаться к депутатам: чтобы был доведен до конца процесс, начатый в 2014-м году, когда были созданы, но не заработали исполкомы. Исполкомы – это демократический механизм управления. Словом, я буду бороться. Уверен: предлагаемый новой командой дуализм власти, на пользу городу не пойдет. Подобное будет глупо выглядеть – и в глазах граждан, и перед нашими западными партнерами. А главное - не будет эффективным. Особенно, если помнить, как много у нас вызовов, связанных с обеспечением жизнедеятельности столицы: подготовка к отопительному сезону, например, к учебному году и т.д.", - резюмировал Кличко.

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