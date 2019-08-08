 Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - написал Мельник.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции - Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном -, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу.
По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.
В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа. А в это время:
"Капитуляция Запада перед новым Гитлером".
"Россия не демонстрирует желания идти навстречу мирным инициативам президента Зеленского.
- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту.
- Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена.
- Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.
Россия продолжает реализовывать свою стратегию в войне:
- Продолжение в ограниченном масштабе боевых действий на Донбассе с целью сохранения военного рычага воздействия на Украину. При этом РФ заинтересована в минимизации своих расходов на войну, и минимизации потерь в личном составе, поскольку наемников для войны не хватает.
- Ведение сепаратных переговоров с странами ЕС для разрушения единого западного политического фронта против РФ, и последующего снятия санкций.
- Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине путем финансирования пророссийских СМИ и политических проектов, давления на экономику Украины, для укрепления пророссийской повестки в обществе и отторжения Крыма.
- Прекращение войны на Донбассе РФ связывает с уступками и признанием оккупации Крыма. Донбасс - разменная монета.
- Пункты по выдаче паспортов РФ размещены на оккупированных территориях Украины на Донбассе, продолжается выкачка квалифицированной рабочей силы в РФ."
"После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно"
"Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?" - Каспаров - главе МИД Германии
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"