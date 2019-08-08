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 Политика Украины
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Все про:коалиция (3719) Разумков Дмитрий (132) Слуга народа (215)

 Партия "Слуга народа" не проводит переговоры о коалиции в Раде, - Разумков

Партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Радио Свобода.

"Коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламента. Никакой подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными ", - сказал Разумков.

Он отметил, что "Слуга народа" может самостоятельно создать большинство в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки, - пресс-секретарь партии Кравчук

"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Тут не всегда надо быть в коалиции или вне ее - надо следовать обязательствам, которые партии принимали во время выборов", - заявил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3142017
 
   
 Топ комментарии
 
Побывало во Франции - Нортдам сгорел. Побывало в Германии - на Меркель припадки нападать стали. Побывало в Одессе - пляжи говном залило. Приехало в Турцию - землетрясение. Что же будет с нашей Украиной после него((
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будешь теперь его слушать сам.
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баранов ты слушал до это 5 лет.
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к Юле могут перебраться только предатели украинского народа.
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Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/8/7223135/
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полнота власти = полнота ответственности..бо очень скоро на вопросы в духе "почему не сидит мертвячук" или "какого бэна ахмет - монополист", крыть будет нечем..готовы..?
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Нє НУ ВЖЕ ЗАДОВБАЛА ПАРТІЯ ,, НІЗВІДКИ,,. ПОЯСНІТЬ СВІЙ ПЛАН ЗАХИСТУ КРАЇНИ, РОЗВИТКУ КРАЇНИ, МАЙБУТНЄ КРАЇНИ!!! ШО ВИ, ЯК ТІ ХИТРОЖОПІ, СІДАЄТЕ НА ТРИ СТІЛЬЦІ!??? ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ-КРАЇНА, ЇЇ СУВЕРЕНІТЕТ, МОВА, ВІРА!!! ПЕРЕТНИТЕ ЦІ ЛІНІЇ-КАПЕЦЬ. ВАМ. БО ТІ ШО ЗА ЗЕпартію Залишаться на Зручних Диванах. ІНШІ, ЗА КРАЇНУ, ВИЙДУТЬ.
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КАК не ведется ??? рошеновская срань ведь обещала коалицию с мертвечуком ??? опять твари врут как порошенко ???
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Ты совсем с катушек съехал, псих нервный.
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я спокоен как сгоревший холодильник))) ты о чем вообще ???))) или ты из рошено-врунов просто ??)))
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Думаешь что то умное написал? Мне жалко тебя.
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Зачем мне о чем-то думать в связи с тобой ??? ШО ты вообще такое ???)
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Вот и не думай тебе вредно. С хамами по хамски. Какой привет такой и ответ.
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Когда такое тебе приснилось,ватный длбб ? Под воздействием тяжелых или недельного запоя боярой?
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А ФСБ вже план скинуло для коаліціїґ,ась разумков?
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Какой-то шут гороховый называет себя ЗЕ и считает президентом, хотя не может решить ни одного вопроса, находящегося в его прямой компетенции.
Какой-то рыг пучеглазый Разумков называет себя чьим-то слугой (хотя раз он рыг, то понятно, кому он служит) и говорит про какие-то коалиции.

Нафига этим проходимцам Украина очень хорошо понятно.

Кто все эти люди и нафига они Украине?
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Партія "Слуга народу" не проводить переговори про коаліцію в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 1710 tZE inform

@tZEinform

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Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

08.08.2019 г.
Источник в Константинополе очень емко объяснил отказ Варфоломея что то подписывать с Зеленским. "Вы что, хотите чтобы он (*Варфоломей)что то подписал с человеком, который приехал к Эрдогану с дружеским визитом, после того как Эрдоган наплевал на интересы США?"

Результат встречи Зеленского с Эрдоганом - почти нулевой. Поговорили.
Результат встречи Зеленского с Варфоломеем - провал,.Варфоломей отказался подписывать совместное заявление..
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Пускай Разумков не выпендривается а ведёт переговоры с Юлькой и Вакарчуком, иначе у народных слуг будет такая-же фигня как Петиков с коалицией..... уже сейчас видно, что у Зели во фракции достаточное количество паскуд разных мастей и не только среди мажоритарщиков ... там один Дубинский чего стоит, уже какую-то группу создаёт .. Партія "Слуга народу" не проводить переговори про коаліцію в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 7095
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А кто нибудь помнит о 08.08.2008. Забыли? Между собой сраться мы мастаки. А у нас территории оккупированные, погибли 4 героя. И больше нечем заняться как унижать 5 президента и 25% граждан Украины. Что легче жить будет или путин перестанет стрелять?
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