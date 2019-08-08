 Партия "Слуга народа" не проводит переговоры о коалиции в Раде, - Разумков

Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Радио Свобода.
"Коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламента. Никакой подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными ", - сказал Разумков.
Он отметил, что "Слуга народа" может самостоятельно создать большинство в парламенте.
"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Тут не всегда надо быть в коалиции или вне ее - надо следовать обязательствам, которые партии принимали во время выборов", - заявил Разумков.
Какой-то рыг пучеглазый Разумков называет себя чьим-то слугой (хотя раз он рыг, то понятно, кому он служит) и говорит про какие-то коалиции.
Нафига этим проходимцам Украина очень хорошо понятно.
Кто все эти люди и нафига они Украине?
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
08.08.2019 г.
Источник в Константинополе очень емко объяснил отказ Варфоломея что то подписывать с Зеленским. "Вы что, хотите чтобы он (*Варфоломей)что то подписал с человеком, который приехал к Эрдогану с дружеским визитом, после того как Эрдоган наплевал на интересы США?"
Результат встречи Зеленского с Эрдоганом - почти нулевой. Поговорили.
Результат встречи Зеленского с Варфоломеем - провал,.Варфоломей отказался подписывать совместное заявление..