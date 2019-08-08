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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19101) перемирие (1116) Сайдик (171) Трехсторонняя контактная группа (129)

 Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик призвал к соблюдению перемирия на Донбассе в предверие нового учебного года

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта на Донбассе безоговорочно соблюдать режим прекращения огня в преддверие нового учебного года.

Об этом говорится в заявлении Сайдика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я искренне сожалею о том, что 7 августа рабочая группа ТКГ по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

"Глубоко убежден, что в духе Минских соглашений открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины", - отметил Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хлебное перемирие" принесло свои плоды - ни один гражданский с его начала не погиб, - Сайдик

"Настоятельно призываю все стороны всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля. Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверие нового учебного года", - отметил он.

Напоминаем, в районе проведения операции Объединенных сил с 21 июля установлено так называемое "хлебное перемирие". За это время шесть украинских военных погибли, еще девять ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону

Источник: https://censor.net.ua/n3142009
 
 
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а что про 4 убитых скажет???????? сделал вид что их не было вот и вся мораль сайдика
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6 украинских военных погибли, 9 ранены - это для Сайдика УСПЕШНОЕ ПЕРЕМИРИЕ?!!!
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