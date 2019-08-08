 Разумков не поддержит Порошенко и Медведчука в качестве кандидатов в вице-спикеры Рады

Об этом Разумков заявил в интервью BBC Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я буду исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами ... Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду ... Петр Порошенко? Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду", - отметил Разумков.

При этом он заметил, что оппозиция может предложить разные кандидатуры на эту должность, тогда состоится голосование, и какая-то политсила, которая будет в оппозиции, получит это кресло.

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Позиция же "Слуги народа", по словам Разумкова, будет зависеть от того, какую кандидатуру предложит оппозиция.

Ранее Дмитрий Разумков предложил, чтобы кандидата на должность вице-спикера Верховной Рады выдвинули оппозиционные фракции.

Кандидатуру самого Разумкова "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя парламента.