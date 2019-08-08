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 Политика Украины
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Все про:ВР (23261) Медведчук (953) Порошенко (17726) Разумков Дмитрий (132)

 Разумков не поддержит Порошенко и Медведчука в качестве кандидатов в вице-спикеры Рады

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал не голосовать за за кандидатуры Виктора Медведчука и Петра Порошенко, если их политсилы выдвинут их на должность первого заместителя Председателя Верховной Рады.

Об этом Разумков заявил в интервью BBC Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я буду исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами ... Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду ... Петр Порошенко? Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду", - отметил Разумков.

При этом он заметил, что оппозиция может предложить разные кандидатуры на эту должность, тогда состоится голосование, и какая-то политсила, которая будет в оппозиции, получит это кресло.

Также на Цензор.НЕТ: "Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть

Позиция же "Слуги народа", по словам Разумкова, будет зависеть от того, какую кандидатуру предложит оппозиция.

Ранее Дмитрий Разумков предложил, чтобы кандидата на должность вице-спикера Верховной Рады выдвинули оппозиционные фракции.

Кандидатуру самого Разумкова "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3142007
 
   
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У Димы кишка тонка против этих зубров.


даже за кэш не будет писатся Разумков не поддержит Порошенко и Медведчука в качестве кандидатов в вице-спикеры Рады - Цензор.НЕТ 8985
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пришло время обох двох обалденных вицеспикеров рады. (((((
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Віцеспікеров будуть шукати к психлікарні.
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Юлю в віце-спікери. Хай трохи пєтю покошмарить.
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Юля хоче зе "покошмарити", тому її не оберуть.
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Это неплохая идея, только Юлька привыкла быть главной, а не второстепенной.
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смотрю зебилам похер на все и как будет дальше в стране, лишь бы "петю кошмарили", а дальше на все пох... мечта путена, чтоб украинци боролись сами с собой, а он миротворец, на колени пред которым становятся
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Та в уборщицы их оформить, пусть раду метут
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Снять с них неприкосновенность и сразу на нары, одного за мародерство, другого за сепаратизм.
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это если прокурором станет железная румынка
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А вона не дура, щоб працювати з тими, хто підставляє.
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А кого Зеленский подставил, или так лиш бы языком полялякать.
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В чем там подстава, за тот визит в США что ли.
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выборы прошли, Порошенко уже не мородёр, не барыга и не преступник.. он уже кандидат, во как развели зедебилов )))
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Вже Коломойський з Порошенком домовився і за коментарі проти Пєті перестають платити🧐
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Знов брехня. Платять і ще й як! Порохосволота за їжу працює....
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А я про коментарі проти пєті. Тобто ви не вмієте читати чи просто зебіл🙄
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чому ні? нехай вдвох сидять там на одному кріслі.
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в любом раскладе петрилло пнх и за решётку кукарекать вместе с кумом сейшельским.
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У вас стара методичка, тому треба отримати нову і забути про пєтю.
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пока Петрик не сядет ,о нем не забудут
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Україна ! У нас один шлях -Україна! Все інше мордор
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никто за ПеПу и Мертведчука голосовать не будет,это токсично Разумков не поддержит Порошенко и Медведчука в качестве кандидатов в вице-спикеры Рады - Цензор.НЕТ 6852
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Беня на#бав Юлю, віце спікер це явно не те на що вона розраховувала.
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