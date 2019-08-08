 Оккупанты продлили арест тяжелобольному крымскому политзаключенному Бекирову до 11 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - написала Денисова.

По ее словам, 15 августа этот же суд будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Бекирова по существу – "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя".

"Этапирования в Красноперекопск Эдем Бекиров при своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято", - отмечает омбудсмен.

По словам Денисовой, только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь гражданина Украины.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.