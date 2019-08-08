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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5680) Львовщина (1711) Национальная гвардия (1213) ГБР (483)

 Командир патрульной роты Нацгвардии на Львовщине насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием нацгвардейца, которое произошло на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи", в результате которого погиб пешеход.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Командир патрульной роты Нацгвардии на Львовщине насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - ГБР 01

7 августа командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Командир патрульной роты Нацгвардии на Львовщине насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - ГБР 02

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Командир патрульной роты Нацгвардии на Львовщине насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - ГБР 03

Происшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи: предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142002
 
 
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так шо вже откривати дєло, йєслі нарушітєль помєр?
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а чьо сразу гібєль? воно ж сконало в больніце?
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а пешеходу что было бы если бы выжил? или он не нарушил ничего
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я о другом у нас и небыло никогда,взаимного уважения,водитель -пешеход,пехеход -водитель,
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там долі сєкунди - про уваженійє думать - только замєдлять рєакцію. Нічєго лічного. Я сам пєшеход, но в даном случайє лось всєм нагаділ, а сам ушол... думаю шо в нєбитійо
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Так потому шо в совке если кто "достал" машину - то плевал на пехов, а те в ответ искренне завидовали счастливчику и бодро проклинали его. А если и сами "доставали" - то ситуация повторялась - только их уже ненавидели))
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Надо всех убивать вне переходов?У нас на переходах гибнут больше чем вне.Тут Аваков на себе последнюю майку рвал неистово,когда снизил скорость в населённых пунктах .И каково?.Надо бы общественности довести дело полицая до тюрьмы,ибо при исполнении.Отягчающее. На каждого Шумахера должен быть свой Камаз.
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якби на переході, то я б його задушив, но нєт
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там походу траса. а шо на ній немає пішохідно-велосипедної доріжки питання до влади.
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Тобто, ти вважаєш що виневатий водій, а не олень перебігаючий швидкісну трасу?
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там поврєждєнія ніби лось перебігав
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Водитель всегда должен быть настороже..Даже если трасса.А тут освещается.Я за рулём с 1979 года и уменя нет оправдания для водителя.Он же не на Тесле-автопилоте. Это на ней можно спать за рулём.
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ага, йєхать на скоросной 5 км/час, іначє піанєра задавіт
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Когда погиб Черновол,там Камаз поперёк выехал. Этому водию я бы послал вместо погибшего камаз..
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Не надо передергивать. "У нас на переходах гибнут больше чем вне". А Вы уверены? А если нет? И даже если так, то причем это к конкретному случаю?
Вы уверены,что пешеход не выбежал неожиданно? Вот вчера передо мной тетка быстро выбежала на дорогу, а когда оказалась прямо впереди машины, то пошла неспешно, степенно,от бедра. А если бы тормоза были похуже? А еще бывает, когда пешеход идет вдоль дороги.
При исполнении у нас не отягчающее. И с чего вы взяли, что водитель был при исполнении? Вот Вы представьте себе гонку за преступником (при исполнении 100%), а на дорогу выбегает мудак (типа дедушки под кортеж Порошенка). Так мы водителя расстреляем?

Это я к тому, что пусть специально обученные люди разбираются.

На сегодня в этом ДТП 100% нарушителем является только пешеход. ПО водителю вопрос открыт. Ясно только, что ему придется ремонтировать автомобиль и платить ущерб семье дебила, переходящего улицу в неположенном месте.
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Может еще и ему отремонтируют и заплатят(как по логике надо бы)
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Нет. У нас с точки зрения выплат только водитель должен пешеходу и возмещает ущерб, независимо от того, кто виноват.

Невинный виноватому платит. Отрыжка совка.
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а вот, если бы, какой то, дед Мыкола, сбил бы ,такого аленя, на дороге, когда оно ломилось через трассу, в неположенном месте, да еще в ночное время, была бы тишина в СМИ.
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ага, отрєформірованнийє лосі на скоростной трассє в тьомнойє врємя суток под автомобілі кідаюца
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Была бы область где большинство за Зе порохоботы бы начали : патрульный явно был за ЗЕ-била итд
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Интересно, а вот глава Житомирской БЮТ сбил старушку на пешеходном переходе, так там он проходит свидетелем по делу, прокурорские натягивают что или старушка бросилась под колеса, или машина сама задавила старушку, ибо этот тип был пассажиром !!!
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Сколько раз чудом водители избегают столкновений с подобными оленями.
Еще больше Бьют из за них машины, порой погибают, а "олень" - перебежал и ушел как ни в чем. Ни возмещения ущерба ни ответственности за нарушение.

Вот в данном случае. Машина побита. о что олень при этом погиб - не есть фактом превращающим водителя из пострадавшего в преступника а оленя в пострадавшего.

По справедливости - водитель пострадал и ему должен быть возмещен ущерб за счет имущества "оленя". А не привлекать его к не понятной ответственности.

Ведь ответственность возникает за преступление , а в чем преступление водителя в данной ситуации? Что не имел дара предвиденья ?
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