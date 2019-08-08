 Командир патрульной роты Нацгвардии на Львовщине насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
7 августа командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.
Происшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи: предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Вы уверены,что пешеход не выбежал неожиданно? Вот вчера передо мной тетка быстро выбежала на дорогу, а когда оказалась прямо впереди машины, то пошла неспешно, степенно,от бедра. А если бы тормоза были похуже? А еще бывает, когда пешеход идет вдоль дороги.
При исполнении у нас не отягчающее. И с чего вы взяли, что водитель был при исполнении? Вот Вы представьте себе гонку за преступником (при исполнении 100%), а на дорогу выбегает мудак (типа дедушки под кортеж Порошенка). Так мы водителя расстреляем?
Это я к тому, что пусть специально обученные люди разбираются.
На сегодня в этом ДТП 100% нарушителем является только пешеход. ПО водителю вопрос открыт. Ясно только, что ему придется ремонтировать автомобиль и платить ущерб семье дебила, переходящего улицу в неположенном месте.
Невинный виноватому платит. Отрыжка совка.
Еще больше Бьют из за них машины, порой погибают, а "олень" - перебежал и ушел как ни в чем. Ни возмещения ущерба ни ответственности за нарушение.
Вот в данном случае. Машина побита. о что олень при этом погиб - не есть фактом превращающим водителя из пострадавшего в преступника а оленя в пострадавшего.
По справедливости - водитель пострадал и ему должен быть возмещен ущерб за счет имущества "оленя". А не привлекать его к не понятной ответственности.
Ведь ответственность возникает за преступление , а в чем преступление водителя в данной ситуации? Что не имел дара предвиденья ?