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Все про:Крючков (58) Порошенко (17726) Центрэнерго (45)

 Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко

В одном из четырех производств по делу о хищениях в "Центрэнерго" потерпевшим является экс-нардеп, глава холдинговой компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

 Как передает Гордон.юа, об этом сообщил в интервью "Українськім новинам" адвокат Крючкова Александр Лысак.

Речь идет о деле по фактам хищения около $700 млн долларов. Адвокат считает, что в случае доказательства вины отвечать своим имуществом могут пятый президент Украины Петр Порошенко или народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко.

"Дмитрий является собственником компании – основного кредитора "Центрэнерго" – с требованиями, превышающими 1 млрд грн. В части правового статуса это означает, что если следствием будет доказано, что конечным выгодополучателем являлся, например, Кононенко или Порошенко, то согласно статусу потерпевшего, возникает возможность обращения в суд и наложения ареста имущества, последующего взыскания и так далее. Это норма не только украинского, но и международного права", – заявил Лысак.

Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

Также читайте: Порошенко дал поручение о возбуждении производства НАБУ против меня, - экс-нардеп Крючков

Источник: https://censor.net.ua/n3141994
 
   
 Топ комментарии
 
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерено провести очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрием Крючковым и бывшим Президентом Петром Порошенко.
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он уже вернулся к Вашему неудовольствию Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 4725
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Так вот это же осталось)))
Надо сказать что со своей хонкой ******* выглядит бомжом.... Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 8152

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А пока сбор зе---леных Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 4691 мне понравилось "Дмитрий является собственником компании - основного кредитора "Центрэнерго" - с требованиями, превышающими 1 млрд грн. интерсно в какую лотерею играл Димон.или само прищепилось..дай 10 миллионов а Димон во как дать так немыми прикидваетесь все вы суки на суку должны висеть пофамильно..... Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 7751 Источник: https://censor.net.ua/n3141994
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весенние посадки "шоколадных культур" уже засохли, надо полагать ? Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 7101

ню-ню......
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Для посадок нужны новые агрономы в руководстве Прокуратуры и силовых ведомств. А это сможет только новая Рада и Правительство.
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А дебилы, когда шли на выборы, не знали этого ?

А если знали, зачем обещали ?
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уж не 21 ли числа? сакральная дата для зебилов)
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Невігласе, сою сіють. Це по перше... І по друге, це роблять в кінці квітня-першій половині травня...
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на Мальдіви? Тут мова про те ,коли воно в Україну повернеться.
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и вот потом зебобики обижаются,что их дебилами называют - это еще ласково
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Петро Порошенко вже повернувся в
Україну.
Половина зебилів обісралася, інша половина зебилів цим поснідала.
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Он сбежал с Панамы в Украину, как подлый трус.
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а зешмаркля от него в Турцию со страху рванула Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 3800
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Официальный визит в Турцию еще до возвращения Порошенко был запланирован.
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зебилы все также бредят методичками из ольгино Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 9993/
А по факту:
Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 3870
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гугл в помощь, зебилы)) вам же написали - "сбежал из Панамы в Украину" Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 3877
понять зебилам, что из ПАНАМЫ не сбегают - сложно)
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зебилы, вы там хоть методички копируйте ПРАВИЛЬНО Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 201
"сбежал из Панамы"... или Украины? Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 6780
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Говорят, что прилетел после того, как объявили подозрения Гонтаревой и Филатову, прилетел всё порешать через бабло.
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если говорят, то чистая правда.

даже не сомневайся
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Говорят, вернулся и уже получил очередную повестку.
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поменяй украинцев на ватников-малороссов. Ок ?
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Судя по вашим подсчетам нас таких (ватников-малоросов) 92%
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априори, у зебилов всегда были и есть проблемы с математикой...
зебилам даже до 87% кацапов - еще расти и расти Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 5865
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Мечта большинства украинцев.-Украину на колбасу променявших?
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92% украинцев променяли гетьмана украинского народа , глыбу мировой политики на клоуна наркомана Юльку и человека который ездит с концертами к русским миллиардерам , 92% дебилов ?
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а что удивительного? ведь в рашке таких 87% и ты НЕ удивляешься Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 2081
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерено провести очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрием Крючковым и бывшим Президентом Петром Порошенко.
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Порошенко за многое может ответить и имуществом и тюрьмой. 5 складов боеприпасов при нем пущено на ветер, а это десятки миллиардов долларов плюс зеленый коридор в Иловайске ждет судебных расследований и многое другое.
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А вы преступления зеленского уже фиксируете? Ему тоже отвечать придётся.
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Судить будут за то что отодвинул твоих свиней от корыта?
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Что не зелебот то хамло. Совпадение? Не думаю.
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нее.. лариса за вазелина орала и голосовала.. но чуть что - кричит что она "тут не при чем" Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 5877
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С одним согласен, ылита уже непричем, пэтя на свалке, в раде аж 25 ПЕСиков.
Бугогаааа
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вы бы после 3 сентября рыдать не начали,а пока поржите,раз есть настрой
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зебильо,с вас даже уже не смешно...и задолбало читать эту лажу,которую выдумывают для вашего внутреннего пользования - мозг хоть какой то у вас имеется?)))
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Как это так получилось что ваш любимый Порох с фермой ботов , купленных блогеров , после 5 лет реформ и покращень и кучей рекламы набрал в 10 раз меньше мест чем Зе-бил и даже меньше мест чем Юлька? Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 4543
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Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко

Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя. (с)
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Ключове слово - может. Тобто це не обов'зково буде.
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Все правильно. Порошенко должен выйти из турмы лет через 10-15 с чистой совестью и пустыми карманами. Это будет справедливо.
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Ему за его злодеяния пожизненное светит.
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Вы уже Кучму, зрадофилы, сажали. Посадили? Уже забыли как вами подтёрлись, захотели вспомнить?
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Бггг)представила истерику зебобиков,когда зелю в канализационном люке закроют Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 6195
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таки свиновальца решили потрогать за вымя. это очень правильно и справедливо.
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Порошенко с Кононенко украли участки земли в Киеве
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