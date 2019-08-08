 "Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ВВС.
Отвечася на вопрос о том, что "Может ли такое случиться, что фракция "Слуги народа" предложит Портнову какую-то должность в исполнительной власти, поскольку он такой профессионал? Или это невозможно и красная линия?"
Разумков ответил: "Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться.
Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали.
Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно".
Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників.
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.