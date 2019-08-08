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 Политика Украины
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Все про:Портнов (424) Разумков Дмитрий (132)

 "Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что в офисе Владимира Зеленского не обсуждали предложение предоставить должность главе администрации президента Януковиче Андрею Портнову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ВВС.

Отвечася на вопрос о том, что "Может ли такое случиться, что фракция "Слуги народа" предложит Портнову какую-то должность в исполнительной власти, поскольку он такой профессионал? Или это невозможно и красная линия?"

Разумков ответил: "Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться.

Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали.

Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно".

Также читайте: "Может, мне пора купить твое ухо?" - Портнов угрожает в сети в ответ на напоминание о его работе на режим Януковича

Источник: https://censor.net.ua/n3141991
 
 
 Топ комментарии
 
Разумков у нас дуже разумный, пусть расскажет когда Портнов будет сидеть в тюрьме и не выпустят ли его опять в паРашу безнаказанно. Почему приехавшие в Украине преступники до сих пор не задерживаются?
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осталось разумкову похвалить зе за трусость и растерянность ой за храбрость как сказали американцы
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Разумков у нас дуже разумный, пусть расскажет когда Портнов будет сидеть в тюрьме и не выпустят ли его опять в паРашу безнаказанно. Почему приехавшие в Украине преступники до сих пор не задерживаются?
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Лариса, вы глупая женщина... Обратитесь к Луценко …
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Для дураков я всегда глупая, но это их проблемы.
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А декого граблі за 28 років стільки били по голові, що замість мізків в тій голові - гівно... і думають (хоча які там думи, ха-ха-ха) що вони 25% (8,10%?) - еліта і мають право говорити про НАЦІЮ та ПАТРІОТИЗМ... Оце реально погано й дуже гидко!
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осталось разумкову похвалить зе за трусость и растерянность ой за храбрость как сказали американцы
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У Разумкова цікава позиція, пропонуйте розглянемо. Толераст висшого ступеню.
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Он просто не в курсе, что Портнов вернулся в Украину))
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Лучше генпрокурором вместо Луценко поставить.
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UaReview‏ @UaReview 7 авг.

Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників.
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.
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Цікаво, Порошенко повернув вкрадену ним техніку з АП?
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Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
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