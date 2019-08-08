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 Общество
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Все про:Вовк Дмитрий (98) Роттердам+ (21)

 Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+"

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявляет о давлении и политическом преследовании. По его словам, дело о формуле "Роттердам+" - "раскрученный медийно-политический пузырь".

Бывший руководитель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк прокомментировал объявление себе подозрения по делу о формуле "Роттердам+". Свое мнение он озвучил на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело "Роттердам +" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинение", - написал Вовк.

По его словам, "об установлении истины речь не идет", а на него и его коллег оказывается давление. "Это все свидетельствует о политическом характере преследования", - добавил Вовк.

По мнению бывшего главы НКРЭКУ, руководители НАБУ "далеко зашли" с публичными обвинениями еще в 2017 году, сейчас они уже не могут закрыть дело, и вместо этого решили объявить подозрения.

Вовк заверил, что убежден в своей победе в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)

"Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ - прошу журналистов узнать, будут ли встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ - хаб с логистикой усредненный за 12 месяцев ( "Дюссельдорф +")? Заранее напомню, УГВ газ не импортирует и была "выгодоприобретателем" по искаженной логике НАБУ", - подытожил Вовк.

Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о Роттердам+ 01
Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о Роттердам+ 02

Сегодня стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также на Цензор.НЕТ: Полиция расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которые работали против противников схемы Роттредам+, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3141990
 
 
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донбасский уголь по цене юаровского, это сильно для воюющей страны и бедного населения
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Этот маленький недоносок должен сидеть в тюрьме.
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Абсурд заключается только в одном - почему ты так долго был на свободе а не под следствием!? Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6383
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донбасский уголь по цене юаровского, это сильно для воюющей страны и бедного населения
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плюс накрутка за мыролюбство свиней и плюс накрутка за тамжынаши люди - переместители грузов.
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а по какой цене надо было продавать ?
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Богдан сказав "надо" НАБУ відповіло "есть"...
А хто там і у чому винуватий, та яка нах.р різниця?
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доведеться відповідати і за дюссельдорф+,пам`ятаю волання дякулів про те де ваші докази?
докази збирає НАБУ а розглядати справу буде не київський окружний а антикоррупційний. Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9344
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у тебя тариф в платёжке за свет на сколько уменьшился из-за отмены грабительского роттердама ?

если ни на сколько, то почему он был грабительский ?
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ну да. теперь за реформизм не только свиновальц отвечать будет а и его шныри.
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ЭТИ РУКИ НИЧЕГО НЕ КРАЛИ.......... САМО ПРИЛИПЛО.........
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"і ти, Брут"? Шо ти тут в цьому зебільному хорі робиш?
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Абсурд заключается только в одном - почему ты так долго был на свободе а не под следствием!? Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6383
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Этот маленький недоносок должен сидеть в тюрьме.
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Как минимум, этот чувак должен вернуться на своё прежнее место работы в ДТЭК и не отсвечивать
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Дело абсурдное, поэтому я с награбленными бабулетами рванул за границу! (Д.Вовк)
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абсурден чертыло из табакерки, сцыкуняко вовк.
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Ничё, лет 10 зоны тебе абсурдой точно не покажутся , всё будет по взрослому Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 582
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пусть вовк покажет расчеты,предьявит формулу на суде,а так все бла бла бла,берет пример со своего шева заболтать любую предьяву.
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Це свинарне щеня вже давно повинно відбувати пожиттєвий термін с конфіскацією за зраду і ворожі дії проти народу України.
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У шоколадного цуцика що вже зубки появились - ти цуцик тільки не забувай що у твого мальдівського господаря бариги також зараз не все солодко.
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рівень ІQ зебілів на цій гілці питань не викликає. А коли самі сядуть (на сраку, у власне гімно) - тоді завиють. Але все-одно недопруть, чому сядуть.
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А вот откуда у рошеновского манагера Вовка резко появился дворец? Тут надо, как в Америке при работе с мафией, сделка с прокурором, тебе меньше срок, но сдаешь Порошенко с Ахметовым
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сделка для соевой мрази может быть одна - гилляка.
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НАДО ВСЕХ ПОСАДИТЬ И РАССТРЕЛЯТЬ,

А ТЕБЕ, ЗЕБИЛ, ОТДАТЬ ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО
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Петя всю жизнь все делал чужими руками , или колись Волчара или сядешь Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4241
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