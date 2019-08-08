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Все про:Газ (9112) Дания (199) разрешение (74) Северный поток (482)

 Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" может быть отсрочено на 8 месяцев, а траты могут значительно возрасти из-за проблем с разрешениями в Дании.

Информация об этом содержится в письме компании Nord Stream 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Российский "Газпром" еще с апреля 2017 года ждет разрешения официального Копенгагена на прокладку труб "Северного потока-2" через территориальные воды Дании. Речь идет о двух вариантах маршрута протяженностью от 147 до 175 километров.

Соответственно, Nord Stream 2 предоставила датской власти два запроса относительно возможных маршрутов прокладки трубы. В марте 2019 года Датское агентство по энергетике потребовало от россиян экологической оценки третьего варианта маршрута.

Компания Nord Stream 2 назвала это требование "умышленной попыткой задержать выполнение проекта". Как следует из письма компании, которым располагает агентство Reuters, запрос датской стороны по третьему маршруту может задержать реализацию проекта на восемь месяцев и стоить компаниям, которые строят "Северный поток-2", дополнительные 660 млн евро.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль

Первоначальный бюджет строительства составлял 9,5 миллиарда евро.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", - говорится в обращении компании к апелляционному совету агентства по энергетике Дании. Ведомство пока не дало ответа на обращение.

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3141985
 
 
 Топ комментарии
 
Датчане взвинтите им цену в несколько лярдов евро, чтобы они полностью от него отказались.
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ничего, не беспокойтесь, усё будит руцкэ мыр!....
Зебил, всё таки, добьётся отмены санкций с пидоРашки, т.к. она "не является стороной конфликта"... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3864
и как итог, сев.поток всем сделает харашо!... ну, акромя Украины... но это так, издержки процесса.... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3468
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Подорвать оба северных потока.
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Нащо, колонії мають поставляти копалини інакше вони непотрібні.
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Что значит "задержаться"? Америка против Потоков, многие страны ЕС -против, а как тогда его собираются достраивать и зачем, вопреки всему берутся достраивать даже без согласия Дании? Значит война в Украине для ЕС пох? И эти перемирия -это для отвода глаз? Тогда пусть суки, дают своих военных на Донбасс и те пусть погибают в перемирии как наши военные. А то им Поток, а нам война. Твари последние и Зеленский у них на поводке, так же как и Пэдря .Как собачки в цирке ,***.
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Быстрее построят, быстрее кацапы свалят со своим газом с Украины. А Украина начнет с хранилищ американский СПГ в Европу поставлять.
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Не уйдут они с нашей трубы, я об этом говорила уже 100 раз. У них нет хранилищ газа таких как у нас, ни в паРаше нет, ни в ЕС. У нас самые вместительные природные подземные хранилища.
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Ну тогда мы должны им перекрыть трубопровод в знак протеста против Северного потока и они завоют, так как у них открытые газовые скважины , а поток газа из них не остановишь по своему желанию. Будут на ветер пускать газ и нефтедоллары.
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організуйте пікетування Нафтохаза зі своїми вимогами
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"У них нет хранилищ газа таких как у нас, ни в паРаше нет, ни в ЕС. "
дуже легко переконатись, що це дурниці
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Кацапский тролль, ты опять проявился? Дурницi только ты несешь на сайте а я пишу очевидные и известные вещи.
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"общєізвєстні" в колах безнадійних невігласів Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 1682
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В Украине самые большие природные газохранилища, больше,чем в любой стране ЕС или в РФ. Запиши себе это на лбу.Об этом говорят даже кацапские эксперты и знают , что не смогут обойтись без наших хранилищ.
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нет вопросов, Зебилу спасибо не скажешь.... печаль...
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Датчане взвинтите им цену в несколько лярдов евро, чтобы они полностью от него отказались.
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відмовились від прокладки повз датський острів? таки доведеться відмовитись
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Подорожать, благодоря евро-чиновникам и евро-депутатов, на хабар.
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ничего, не беспокойтесь, усё будит руцкэ мыр!....
Зебил, всё таки, добьётся отмены санкций с *********, т.к. она "не является стороной конфликта"... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3864
и как итог, сев.поток всем сделает харашо!... ну, акромя Украины... но это так, издержки процесса.... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3468
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Банкрот газпром расиси не в состоянии оплатить долг Украине(2,7млрд долларов+процент за просрочку, если не ошибаюсь), а лезет со своими потоками. Но управа на него есть: украинцы этот газпром душили-душили, душили-душили...
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А шо Пу будет закачивать в СП-2 - метан из питерской канализации?!)))
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Бідні ненци, де вони будуть олешек пасти, якщо каци з хохлами посбниками
разробили ті родовища.
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не знаю чи пасуть там оленів, але від газових труб їм шкоди не буде
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А ти був хоч раз в тундрі? А після того, як там були каци?
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А ще мені білих ведмедів до сліз шкода. Доведеться їм перефарбовуватись в бурих.
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Дания борется до конца. Вопрос в другом, почему в Европе кроме Дании никто даже не подумал посопротивляться?
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Потому шо остальные на подсосе у ******
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Ну, козаки чи не козаки, але Дани Украiнцам таки родина.
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данці за свій інтерес експортувати німцям газ переживають
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Ну да, буси, склянки всіляки як завжди платили аборигенам.
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Может денег не хватить, если Израиль, перед иранской угрозой начнет наращивать военний бюджет. Бауерам нужно будет поднапрячться.
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Вони не вбивають наших солдат і не окуповують територіі.
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Такі потреби краще відповідному фахівцеві психіатричного профілю виказувати
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Нормальные эксперты прогнозируют что как только газ пойдет по этой проклятой трубе...на Киев поедут кацапские танки....

Но у ЗЕбобов мир и няшки с Раисей...
Умоетесь еще кровью своих детей дебилы
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Еще есть вариант когда вытянут бабало на строительство достроят трубу, вь-**** санкции

Что им сейчас мешает поехать? думаете труба?
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Да...
Нет альтернативы нашей трубе по объему прокачки
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теперь по-любому россии придется после 2019 подписывать долгосрочный договор на транзит по украинской трубе... и это болотное дно балтийского моря таит еще много неразорвавшихся боеприпасов второй мировой
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Карстовые полости и грязевые вулканы. А ещё тектонические плиты...
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Xvatyt mozet gazpromu nazymat na Daniju s otvetom.Kogda nado oni otvetyt ,mozet za god ili 3 eto ixneje delo
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там есть срок исполнения по запросу, в августе обязаны ответить.
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Нефть дерьмо из Кации пошла и газ скоро такой будет...
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Кацапи спішать швидше закінчить будівництво газопроводу, і урвать грошей за газ, поки китайці Сибір собі, не забрали...
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Я географию учил в школе. Сибирь от Урала, на восток, тянется. Ямал - составная часть Западносибирской низменности. Газ добывают не только на Ямале, на и по всей её территории. (посмотри, где Сургут, находится...).
Так что, сходи на рынок, купи петуха, и долби ему мозги...
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А що саме довбити, про майбутню окупацію китайцями курника?
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Можеш собі мізки довбать... За умови, що вони в тебе є... У мене, в цьому - великі сумніви...
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У Данії є гордість, там були аристократи і королі.
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Дания просто тянет время, потому что бедняги оказались между Сциллой и Харибдой. У США есть компромат на нынешнее правительство Дании, по делу об отмывании денег Датским банком. А терять деньги от будущего транзита тоже не хочется.
Самое странное что Дания тоже участвует в строительстве трубы.
Датская компания Blue Water выиграла контракт на 300 миллионов крон на доставку и хранение 115 тысяч труб для «Северного потока - 2».
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"терять деньги от будущего транзита тоже не хочется"
ніякі гроші за транзит їм не світять
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С чего бы это ? Если они согласятся на строительство трубы через их территориальные воды (Борнхольм), то вполне себе светят. Вот если в международных водах - тогда да, им от этого будет не тепло и не холодно.
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Датский банк(крупнейший банк Скандинавии и северной Европы) отмыл через свой филиал в Эстонии 200 миллиардов евро. Надзорные органы Дании не могли не заметить такого гигантского финансового трафика. То есть все это крышевалось на самом высоком уровне. Любопытно что финансовые махинации в европейцев почти всегда раскрывает минюст США, и никогда сами европейцы.
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Датчане ,з Гамлєта тугой,
Свої завважують червінці.
Етично чи топить трубой,
в якій згорають українці?
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Европа прагматично-цинична, одна надія на USA та UK.
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вот-вот, даже америкосы покупали СПГ у Новатэка, когда им было это необходимо. Ну, через посредника конечно, но по факту газ был рашинский
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Каліфорнія перейде на «зелені» автобуси.Відповідно до нових правил усі автобуси, що входять в експлуатацію після 2029 року, повинні будуть їздити без використання викопного палива повідомляє Associated Press.
Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 784
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