 Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро

Информация об этом содержится в письме компании Nord Stream 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Российский "Газпром" еще с апреля 2017 года ждет разрешения официального Копенгагена на прокладку труб "Северного потока-2" через территориальные воды Дании. Речь идет о двух вариантах маршрута протяженностью от 147 до 175 километров.

Соответственно, Nord Stream 2 предоставила датской власти два запроса относительно возможных маршрутов прокладки трубы. В марте 2019 года Датское агентство по энергетике потребовало от россиян экологической оценки третьего варианта маршрута.

Компания Nord Stream 2 назвала это требование "умышленной попыткой задержать выполнение проекта". Как следует из письма компании, которым располагает агентство Reuters, запрос датской стороны по третьему маршруту может задержать реализацию проекта на восемь месяцев и стоить компаниям, которые строят "Северный поток-2", дополнительные 660 млн евро.

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Первоначальный бюджет строительства составлял 9,5 миллиарда евро.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", - говорится в обращении компании к апелляционному совету агентства по энергетике Дании. Ведомство пока не дало ответа на обращение.

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

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