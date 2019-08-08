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Все про:Нафтогаз (2711) Абромавичус (425) Пасишник (39)

 Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Пасишника

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном влиянии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал адвокат подсудимого Иван Владинов.

"Сегодня (8 августа) суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - сообщил он.

Суд также закрыл дело против Пасишника.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

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Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля 2017 г.  незаконного влияния на Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономического развития и торговли.

Пасишник в свою очередь считает, что подозрения НАБУ о том, что он незаконно влиял на работу министра Абромавичуса, являются безосновательными.

Источник: https://censor.net.ua/n3141984
 
 
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прохання не приписувати досягнення потужно реформованого ,незалежного суду президенту Зеленського ви зробили це разом з петром,дякули Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Пасишника - Цензор.НЕТ 9924
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так что мешает зеле поехать туда и постучать по столу кулаком и не назвать их чертами и позвонить Баканову или кишка тонка и богдат не рекомендует? Сколько уже можно переводить стрелки.
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Гарант (старый или свежий) могут хоть головой стучать. Учредить справедливый суд наша обязанность (7-ой закон Ноя).
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після того як зміняться прокурор і перезапустимо судову реформу, поки терпимо судову вакханалію ім.***** лексіовича.
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