 Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Пасишника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал адвокат подсудимого Иван Владинов.

"Сегодня (8 августа) суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - сообщил он.

Суд также закрыл дело против Пасишника.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

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Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля 2017 г. незаконного влияния на Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономического развития и торговли.



Пасишник в свою очередь считает, что подозрения НАБУ о том, что он незаконно влиял на работу министра Абромавичуса, являются безосновательными.