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Все про:Луценко (7567) суд (22428) Горбатюк (362)

 Горбатюк через суд требует отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором просит суд отменить приказ генерального прокурора Юрия Луценко относительно служебного расследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК в четверг.

Суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Также на Цензор.НЕТ: К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК

Источник: https://censor.net.ua/n3141979
 
 
 Топ комментарии
 
і передав, до речі. А що, зебіл, не чув про обшуки в судді: https://censor.net.ua/news/3139771 - ???

Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
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Все в густом тумане.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
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В статьях идет речь о заявлениях Горбатюка о причастности судей Окружного суда к совершению преступлений.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
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Луцик хотел Петиному слуге Сытнику дела передать для развала.
Когда уже Луцика уберут.
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і передав, до речі. А що, зебіл, не чув про обшуки в судді: https://censor.net.ua/news/3139771 - ???

Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
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Обое - рябое! За 5 лет почти никаких результатов по Майдану! С Луциком все понятно, а с Горбатюком пусть компентетные органы разбираются!
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Все в густом тумане.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
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Потому, как уже все знают, что расстрел организовали беня и сака.
Не даёт ему беня добро объявить себя убийцей.
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Мне лень туда даже смотреть.
В Ютубе выложены официальные показания снайперов израильскому правосудию.
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В статьях идет речь о заявлениях Горбатюка о причастности судей Окружного суда к совершению преступлений.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
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Во как . оказывается сейчас можно через суд отменить приказ начальника касаемо службы
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Вовк может все отменить.
К примеру, СБУ и ГПУ прекратили деятельность финансовой пирамиды фирташа в лице СК саламандра и финанслайн.
Вовк эту деятельность возобновил
При чем там была не только пирамида, а рейдерство и бандитизм
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Украинский суды скоро будут отменять восходы Солнца и Законы Физики!
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недавно на луцика все валили, что он суды все держит
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