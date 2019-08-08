 Горбатюк через суд требует отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.
"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК в четверг.
Суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.
Также на Цензор.НЕТ: К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК
Когда уже Луцика уберут.
Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
Не даёт ему беня добро объявить себя убийцей.
https://censor.net.ua/news/3139810
https://censor.net.ua/news/3140334
В Ютубе выложены официальные показания снайперов израильскому правосудию.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
К примеру, СБУ и ГПУ прекратили деятельность финансовой пирамиды фирташа в лице СК саламандра и финанслайн.
Вовк эту деятельность возобновил
При чем там была не только пирамида, а рейдерство и бандитизм