EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
  5368  58
Все про:авиация (1808) Украэрорух (22) ураган (208)

 Из-за урагана над Польшей и Беларусью российский самолет получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, - "Украэрорух"

В четверг, 8 августа, из-за урагана, бушующего над Польшей и Беларусью, российский пассажирский самолет получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"7 августа 2019, пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москву (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Наши сотрудники руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран", - говорится в сообщении.

Читайте также: Лоукостер Wizz Air откроет 6 новых направлений из Одессы и 1 из Львова

"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и решения Совета по безопасности полетов ГАСУ для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", - отметил врио главы "Украэроруха" Александр Доценко.

В ведомстве отмечают, что в решении Госавиаслужбы утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины.

Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370.

На снимке - спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, Польшей и Беларусью по состоянию на 17:45UTC + 2 07.08.2019. Данные спутника "METEOSAT-11" Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT).

Из-за урагана над Польшей и Беларусью российский самолет получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, - Украэрорух 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141975
 
   
 Топ комментарии
 
Они убивают наших солдат... ответ жесткий, конечно. Позорище зебилы, и никто не вякает про торговлю на крови...
 показать весь комментарий
 
нужно было их провести над донбабве и посадить в донецком аэропорту
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ето шоп лугандонци нє боялісь ходіть по Україні і убівать наших защітніков пачкамі
 показать весь комментарий
 
 
Да зачем такое делать? Наша власть просто чокнутая. Она не воспринимает РФ как агрессора. Они сбивают наши самолеты, убили тысячи наших людей, а эти недоноски им дают воздушное просторанство. Прямо нету слов. Зеленский опомнись, найди себе хорошего советника, чтобы он в твою башку вдолбил .что РФ - агрессор и к ней нужно относиться как к агрессору. Или поезжай на фронт и постой под снарядами хотя бы с неделю и поймешь . что такое война и гибель десятков тысяч людей, в том числе и детей. Просто у человека цветущая олигофрения.
 показать весь комментарий
 
 
Они убивают наших солдат... ответ жесткий, конечно. Позорище зебилы, и никто не вякает про торговлю на крови...
 показать весь комментарий
 
 
нужно было их провести над донбабве и посадить в донецком аэропорту
 показать весь комментарий
 
 
***** по техоньку вводит, тоже самое было с первым гумконвоем типа к сепарам в донецк.
 показать весь комментарий
 
 
Повезло тем набортным кацапам: никогда больше ни им, ни их соотечественникам не увидеть Львов.
 показать весь комментарий
 
а если там сидел ватан, то обьяви пилот о вьінужденном коридоре над Львовом, у него должно бьіло изрядно подгореть. )))))
 показать весь комментарий
 
 
По-моему, каждому ватану Украина как медом намазана, так и пытаются лезть со всех щелей, ты его в дверь подсрачником выгоняешь, а он в окно свое рыло сует...
 показать весь комментарий
 
 
А вот нефиг. В 1968 оккупация Чехословакии началась именно таким образом - Ан26 запросил аварийную посадку от туда вылез спецназ и захватил аэродром.
 показать весь комментарий
 
 
тут же не запрос посадки. а просто коридор.
 показать весь комментарий
 
якби таке сталося з українським літаком касапи не надали б дозволу.
 показать весь комментарий
 
 
пока до путина б за разрешением добежали ....
 показать весь комментарий
 
Пуйло это не оценит облетали нахрен через балтийское море Германии уверен больше в мордоре эту новость не упомянут,только все негативное изливают про Украину
 показать весь комментарий
 
 
оценіт! Прішльот побольше гумконвойєв - дожать сдающіх позіції бандеровцев
 показать весь комментарий
 
Почему не развернуть было его просто в Россию??
 показать весь комментарий
 
 
Потому шо он летел из Италии над Польшей, и развернуть его можно было только в Польшу.
 показать весь комментарий
 
БРЭШЕШЬ.
МОГ БЫ НА У... И ЧЕРЕЗ БАЛТИКУ - СКАНДИНАВИЮ.
 показать весь комментарий
 
Ах*еть. В очередной раз лизнули жопу *****. Ето в ответ на наших убитых солдат и в ответ на то что Рашка отказалась вопреки ГААГЕ отпустить наших пленных? И кто после етого *украинская* власть? Украинская власть скорее кремлевская. Стратегия и тактика выжидания и террора ***** работает все таки.
 показать весь комментарий
 
 
***** учтьот твой гуманізьм: отрєзать тєбє члєн будєт по малєнькому кусочку
 показать весь комментарий
 
 
я вроде все ясно написал - нет всегда найдется

деда - на все перевернуть и обосрать - кефир иди попей и в штаны
по дороге не клюкни - советчик....
 показать весь комментарий
 
Если бы ***** взорвал етот самолет над Украиной и обвинил Украину в сбитии начав полномасштабную войну?
 показать весь комментарий
 
 
а спутники б показали, что не стрелял никто с Украиньі. расслабся.
 показать весь комментарий
 
А спутники не показывали как летом 14-го неделями парашники молотили по нашим ракетами и снарядами? ........... и никуя. с тех спутников то.
 показать весь комментарий
 
 
спутник покажет вьіжженую землю, направление полета. а янки сказали, что они не собираются предоставлять фотки со спутника всем, потому что по тем фоткам можно определить важньіе данньіе о спутнике. и например, на суде по боингу мн 17 єти фотки будут смотреть только судьи. и скорее всего они подпишут бумажку о неразглашении.
 показать весь комментарий
 
бред этот тоже помню - там спутников сотни. даже если принять это - могли бы со старых фото предоставить. и потом - оно же легко зашифровать(типо ухудшить) можно и никто не поймет какой там спутник. обосралась Обамка потому что у Рашки ракеты есть, а лепят горбатого.

В высер ЦРУ "мы не ожидали захвата Крыма" - тоже поверишь?
 показать весь комментарий
 
 
и потом - таки дали фото, тут была новость. так что нефиг этих ссыкунов обелять
 показать весь комментарий
 
 
кацапи нарісовалі би істрібітєлєй с тризубом сто штук на всьо нєбо
 показать весь комментарий
 
Так даже сбросить что-то могли в лес с маячком, а снизу агент бы забрал спокойно. А потом: ой, ну кто бы мог подумать шо может быть такая подлость.
А Путин: это не мы.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы действовали в рамках международных стандартов"...

Нужно было им указать другой путь. Как у них язык повернулся вообще просить наше небо?? Им своего мало?
К тому же, прежде, чем вылетеnь из Италии, пилоты должны были получить сводку о погоде. Пусть бы и летели туда пониже Италии: Болгария, Македония, Владиквказ, а там уже и Москва - навпростець! Нет, тут что-то не то... И пофиг погодные условия. Нет возможности лететь, сидите там, где сидите!! Нахалы.
 показать весь комментарий
 
 
Вот накуя? Над Украиной были еще более страшные метеоусловия! Неужели не смогли сказать ПРАВДУ, аки кацапы и только для кацапов?
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо придурочгые ЗЕбобы?
Пуйло щупает...и в итоге видитшо ЗЮЗЯ то БОЛВАН и СЦЫКЛО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тупая нарко тварь просрет за пол года все за что оплачено украинской кровью...
 показать весь комментарий
 
 
Вы меня, конечно, Извините, я не ЗЕбоб... Но вы немножко неправы) Вернее, совсем неправы. Петро Алексеич сколько лет был у власти? Вот с этого и начните) Спасибо)
 показать весь комментарий
 
 
Это писец. Нам в своих водах нельзя, а оккупантам пожалсте. Кто принимал такое решение? Имя сестра, имя...
 показать весь комментарий
 
 
А через Дамбас направити не можна було, щоб там за допомогою "Бука" зіграли в "можем павтаріть".
 показать весь комментарий
 
 
В 1968 году советский пассажирский самолет попросил срочную посадку в аэропорту Праги из-за аварии. Когда сел, оттуда высадились десантники и захватили все службы аэропорта и начали принимать самолеты с солдатами и оружием. Так закончилась пражская весна.
 показать весь комментарий
 
 
А через Північний полюс слабо було полетіти?
 показать весь комментарий
 
 
"Нада всєгда аставаться людьмі."
Цей аероцентр цікава контора: спочатку сприяє фрахту літаків для допомогу Хафтару в Лівії, зараз ще московитів пропустив через наш простір.
 показать весь комментарий
 
то вот кудой пролєтєл "гражданскій" на Сєрбію!
 показать весь комментарий
 
І НЕ КАЖІТЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО ШО У ЛЬВОВІ ,,СПРАВЖНІ БАНДЕРІВЦІ'', ,,МОСКАЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ'', ТО ЩО.
МАТИ ШАНС І ТАК ОБХЕЗАТИСЬ МОГЛИ ТІЛЬКИ ЛЬВІВ'ЯНИ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Ни хера нас жизнь не учит.Совсем забыли,как козломордые в Чехословакию десант забрасывали.Тоже на жалость давили,что самолет из-за неисправностей просит посадку.А надо,как в их сказках :"Милости просим мимо нашего двора с песнями".
 показать весь комментарий
 
 
Як ми ох.рено виконуємо чужі закони і нехтуємо своїми
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх