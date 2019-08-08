 При попытке задержания экс-президента Кыргызстана Атамбаева пострадали 80 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kloop.

Отмечается, что Минздрав страны сообщил, что во время конфликта 7 августа пострадало 80 человек. Ранее министерство здравоохранения сообщало о 52 пострадавших. Один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения.

Ранее 8 августа сообщалось, что спецназ задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Силовики двое суток пытались взять его резиденцию штурмом.

Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева.

В четверг, 8 августа, силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям