Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, указ Кремля об ускоренной выдаче российских паспортов для тех, кто живет на Донбассе, является еще одним шагом, который демонстрирует растущую эскалацию агрессии России.
Пшидач добавил, что после того, как осенью будет окончательно сформирована новая Европейская Комиссия, можно будет выработать более конкретную совместную позицию Евросоюза в отношении российских паспортов на Донбассе.
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Ранее несколько стран ЕС, в том числе Польша и Эстония, или осудили действия России, или в индивидуальном порядке заявили, что не признают паспорта.
Думаю, новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам, живущим на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3141970
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. К сожалению, у 73% населения голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.
Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но… мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он «защищал» в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин «защищал» «миротворцев», тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.