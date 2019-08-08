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 Еврокомиссия должна предпринять конкретные шаги против российской паспортизации Донбасса, - Польша

Польша надеется, что новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам, живущим на Донбассе.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, указ Кремля об ускоренной выдаче российских паспортов для тех, кто живет на Донбассе, является еще одним шагом, который демонстрирует растущую эскалацию агрессии России.

Пшидач добавил, что после того, как осенью будет окончательно сформирована новая Европейская Комиссия, можно будет выработать более конкретную совместную позицию Евросоюза в отношении российских паспортов на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос

Ранее несколько стран ЕС, в том числе Польша и Эстония, или осудили действия России, или в индивидуальном порядке заявили, что не признают паспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3141970
 
 
 Топ комментарии
 
А это привет 73%. Любите Саака? Читайте. Саак отползал свое на коленях перед Путиным, предлагал отказ от НАТО, отказ от чего Путину угодно, законодательно закрепить «интересы» Путина в Сухуми - слышите, законодательно! - да что угодно предлагал. А получил сапогом по морде. И знаете, почему? Потому что мышебратья так устроены: как видят кого на коленях, так первым делом сапогом по морде.
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. К сожалению, у 73% населения голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.
Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но… мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он «защищал» в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин «защищал» «миротворцев», тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.
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глобальная конспирология: вернули рефендию в ПАСЕ, чтобы напрямую, не через посредников, выражать озабоченность... озабоченность вам в лицо, кацапы...трепещите! Озабоченность!
Думаю, новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам, живущим на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3141970
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Ладно,уговорили. Еврокомиссия конкретно озаботится и обеспокоится.
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В результате все сведется к очередному вылизыванию путинской задницы.
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глобальная конспирология: вернули рефендию в ПАСЕ, чтобы напрямую, не через посредников, выражать озабоченность... озабоченность вам в лицо, кацапы...трепещите! Озабоченность!
Думаю, новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам, живущим на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3141970
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Вчора повернувся з запорєбріка (каюсь сімейні обставини). Так почув новину, що не тільки паспорта роздають, а й автомобілі ставлять під рюськє номера, саме про Макіївку казали. Хтось може підтвердити чи спростувати? Напишіть. Коли так то це вже рюська юрисдикція й над майном запроваджується. А тим часом БРАСЛЄТІКИ мля!
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Ладно,уговорили. Еврокомиссия конкретно озаботится и обеспокоится.
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"дай мне денег, или я дам тебе в морду" нормально так предотвратить конфликт. коль начали войну, так отвечайте, не надо съезжать.
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А это привет 73%. Любите Саака? Читайте. Саак отползал свое на коленях перед Путиным, предлагал отказ от НАТО, отказ от чего Путину угодно, законодательно закрепить «интересы» Путина в Сухуми - слышите, законодательно! - да что угодно предлагал. А получил сапогом по морде. И знаете, почему? Потому что мышебратья так устроены: как видят кого на коленях, так первым делом сапогом по морде.
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. К сожалению, у 73% населения голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.
Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но… мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он «защищал» в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин «защищал» «миротворцев», тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.
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