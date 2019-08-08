EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Киевские новости
  576  29
Материалы по теме:
Все про:выборы (22957) Киевсовет (1157) Кличко (2697)

 Кличко не исключает проведения досрочных выборов мэра Киева и намерен снова в них участвовать

Мэр Киева Виталий Кличко считает маловероятным проведение досрочных местных выборов по всей стране из-за дефицита средств, но не исключает, что они могут состояться в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он заявил в интервью LB.ua.

"Для того, чтобы провести досрочные местные по всей стране, нужны большие финансы – несколько миллиардов гривен. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли тут что-то изменится – экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда. В данной связи, я не исключаю, что ситуация будет поступательно развиваться, и первой состоится битва за Киев", - отметил столичный градоначальник.

В случае, если досрочные выборы мэра Киева состоятся, он снова планирует баллотироваться на них.

"Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3141968
 
 
 Топ комментарии
 
У Виталика риторика поменялась. Видно матнулся в Америку, а там махнули рукой или послали как старшего ПЕСа
 показать весь комментарий
 
... экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда.

Та шо ж такое, сука? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная.. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 610
 показать весь комментарий
 
Нормальний такий інстинкт... тут і по голові не б'ють і годують добре... хто ж відмовиться...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что против демократии?
Как говорил Черчиль:Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
Умнейший дядька был, как в воду глядел 😀
 показать весь комментарий
 
Отак...охранник Рыбки, застолбил за собой корыто...для Столара...или наоборот
 показать весь комментарий
 
 
У Виталика риторика поменялась. Видно матнулся в Америку, а там махнули рукой или послали как старшего ПЕСа
 показать весь комментарий
 
 
Так махнули что Беня аж переобулся в интервью и Порох у него уже красавчик и кацапы на востоке виноваты уже во всем
 показать весь комментарий
 
а зачем Кличко опять в выборах участвовать? Непонятно...
 показать весь комментарий
 
Нормальний такий інстинкт... тут і по голові не б'ють і годують добре... хто ж відмовиться...
 показать весь комментарий
 
 
... экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда.

Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная.. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 610
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная/ путин придёт порядок наведёт и денег даст?
 показать весь комментарий
 
Впевнений,що якщо спитати Кличка в якості кого він буде брати участь у виборах він впаде в ступор і скаже щось на кшталт нє кажний может увідєть будущєє но кожен может туда посмотрєть...
 показать весь комментарий
 
пчела - это такая оса, как комар, только муха. с
 показать весь комментарий
 
Вот странно! У Виталика снова нормальная риторика! Перед этим была совершенно агрессивно-нерациональная. Ещё ранее- снова нормальная, опять-таки. У него, наверное, референты разные. Один на травке сидит, второй- на синьке. Виталя, отого шо на синьке- гони в шею! Он тебя до цугундера доведёт.
 показать весь комментарий
 
Он тебя до цугундера доведёт. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 948 / в борделе есть такса для участника процесса.Есть такса-более высокая -для наблюдателей процесса. И, наконец,самая высокая такса-для наблюдателей за наблюдателями. Действительно, наблюдать за наблюдателями под забугорными флажками-занятие увлекательное.
 показать весь комментарий
 
Ваня, ты свободен. Опускать тебя не хочется. Тока время терять. Так шо- гуляй, Ваня.
 показать весь комментарий
 
Ваня, ты свободен. Опускать тебя не хочется. Тока время терять. Так шо- гуляй, Ваня. / для боксёров- любителей и профессионалов-Кличко то же что и Лобановский для футболистов-болельщиков и футболистов- профессионалов.Сухой лист Лобановского и тройка Кличко. Боксёр мэром Киева быть не может,а пианист президентом Украины быть может. ПТН-ПНХ, забугорный флажок.
 показать весь комментарий
 
Гуляй, Ваня, гуляй. Ты, писателем быть не можешь. Просто сри.
 показать весь комментарий
 
Гуляй, Ваня, гуляй. Ты, писателем быть не можешь. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 6722 Просто сри./Будет у тебя флажок украинский-поговорим. Может быть.А сейчас : ПТН-ПНХ.
 показать весь комментарий
 
Ляшко потратил на выборы 117 миллионов ахметовских денег, украденных у нас и пролетел мимо корыта, поэтому его так ломануло, что он аж на Кличко ртом кинулся.
 показать весь комментарий
 
Он был великим боксером которого знал весь мир. За 5 лет он превратился в законченного барыгу из пула военного преступника Петра Порошенко.
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.
 показать весь комментарий
 
Тупее этого боксера найти трудно. У него мозги в виде отбитого фарша.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь згадалось як 70% дебілів проголосувало за Космоса. Мабуть тому Кличко набере максимум відсотків 30.
 показать весь комментарий
 
давай, виталя, в Киеве градус дебилов за пять лет не изменился, последние выборы это подтвердили, все шансы у тебя есть)), шутка, у сегоднишних дебилов в голове моча другого цвета, просто будет прикольно посмотреть на твои похороны))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх