 Кличко не исключает проведения досрочных выборов мэра Киева и намерен снова в них участвовать

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.ua.
"Для того, чтобы провести досрочные местные по всей стране, нужны большие финансы – несколько миллиардов гривен. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли тут что-то изменится – экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда. В данной связи, я не исключаю, что ситуация будет поступательно развиваться, и первой состоится битва за Киев", - отметил столичный градоначальник.
В случае, если досрочные выборы мэра Киева состоятся, он снова планирует баллотироваться на них.
"Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", - отметил Кличко.
Как говорил Черчиль:Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
Умнейший дядька был, как в воду глядел 😀
Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная..
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.