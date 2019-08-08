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 Судья отказался вызывать скорую помощь тяжелобольному политзаключенному Бекирову

Судья Верховного суда оккупированного Крыма Михаил Соболюк отказался вызвать скорую помощь крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову во время заседания о продлении меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Адвокат Алексей Ладин заявил в суде, что у его подзащитного поднялось давление и существует риск, что он может впасть в диабетическую кому.

"У Эдема Бекирова диабет второй стадии, последний раз он принимал пищу в 7 часов утра после того, как ему ввели инъекцию инсулина. В течении дня он должен принимать таблетки от диабета, по его диагнозу ему необходимо питание раз в три часа. Кроме того, я с ним только что общался, он мне пояснил, что с утра у него зашкаливает давление. Защита предполагает, что есть риск диабетической комы и настаивает на вызове (в суд. - Ред.) скорой помощи для определения его состояния: уровня давления и сахара. А также возможности в дальнейшем принимать участие в судебном заседании", - заявил адвокат.

В ходатайстве защиты суд отказал.

Ранее, уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова призвала представителей международного сообщества к содействию в вопросе освобождения из-под стражи в оккупированном Россией Крыму тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова.

Дочь тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО №1 оккупированного Симферополя по сфабрикованным обвинениям, попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь ее отцу.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

Источник: https://censor.net.ua/n3141966
 
 
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мучительство - улюблена забава залішанського народу
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**** уже тошнит от обеспокоености,озабочености и прочей хрени! когда буду предпринимать хоть какието действия а не заниматся пустой болтовней?
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думаю к судье надо применить любимое развлекалово Сидора Артемьевича .....
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Это повод СБУ завести уголовное дело на этого судью.
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