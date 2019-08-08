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 По материалам СБУ информатор террористов в Луганской области осуждена на 5 лет

На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины осуждена информатор террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

В сообщении говорится: "Оперативники спецслужбы установили, что жительница села Трехизбенка Новоайдарского района систематически информировала своего сына, боевика так называемой "ЛНР", о численности, местах дислокации и пути передвижения сил и средств Вооруженных Сил Украины. Полученные от злоумышленницы данные боевик передавал предводителю разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований. В течение февраля-марта 2017 сотрудники спецслужбы задокументировали 16 таких телефонных переговоров. Правоохранители задержали информатора весной 2017 года.

Следователи СБУ собрали доказательную базу, подтверждающую ее непосредственное содействие деятельности террористической организации "ЛНР".

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В отношении сына осужденной открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевик объявлен в розыск".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141963
 
 
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Там хоч вистачить грошей купити оту хрінь, від якої зникає пивне пузирло та з'являються кубики пресу?
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хвашисти! хунта мордуйє благородних rebels в застєнках подвалов
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А треба не п'ять років, а розстрілять!
Своєю ліберальністю ми про...ерим Україну, бо таких "громадян України" перевиховати неможливо!!!
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в лугандонє за шпіонаж расстрєл ілі 25 лєт тюрми, а тут условно 5 лєт
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информатор террористов в Луганской области осуждена на 5 лет/ Зато: Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко /Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест
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Вирішили, що третій пердімонокль за один день - це занадто.
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