 Мощная гроза в Киеве и области повалила деревья и повредила автомобили. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает КАСС "Киевская служба спасения".
"По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате падения деревьев повреждены 4 автомобиля", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают убирать поваленные деревья и освобождать проезжие части.
Благо на рыбалку не поплыл, а то впечатлений была бы полная лодка 😂
Но про рыбалку там наслышан
Но в этом году рыбалка мягко говоря не очень, в прошлые годы не разу в холостую не ездили, в этом году уже раз пять приехали посидели и поехали кататься)
Мне до воды 200 метров лодка всегда надутая стоит, только Днепр переплыть, а времени вечно нету