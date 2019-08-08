 Мощная гроза в Киеве и области повалила деревья и повредила автомобили. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает КАСС "Киевская служба спасения".

"По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате падения деревьев повреждены 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают убирать поваленные деревья и освобождать проезжие части.

















