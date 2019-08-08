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Все про:задержание (5460) Кыргызстан (181) штурм (326)

 Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям

В Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Силовики двое суток пытались взять его резиденцию штурмом.

О задержании Атамбаева сообщает российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева. С ним рядом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов", - добавляет корреспондент кыргызского портала K-News, находящийся около резиденции Атамбаева.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Также на Цензор.НЕТ: Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел

Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения.

В четверг силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Источник: https://censor.net.ua/n3141960
 
 
 Топ комментарии
 
Где то потекли слезы по щекам пэтюньчика и он опрокинул стакан вискаря
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Что опять? зебилы вы еще не устали? Если верить вашим предсказаниям то Петро уже 3 раза должен был в Ростов сбежать, а уж сколько раз за решетку сесть, уже даже не сосчитаешь Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 5781
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Руку міняй...і отдихай..., а то задрочиш себе до потєрі пульса...

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Что опять? зебилы вы еще не устали? Если верить вашим предсказаниям то Петро уже 3 раза должен был в Ростов сбежать, а уж сколько раз за решетку сесть, уже даже не сосчитаешь Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 5781
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Та у них пам'ять, як у рибки Гуппі, хворої на амнезію
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не в ростов , але ж бігає і від держохорони відмовився .
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А в Украине его бы переговорщиком назначили, не в той стране он президентом работал.
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Где то потекли слезы по щекам пэтюньчика и он опрокинул стакан вискаря
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....он прокинул стакан вискаря когда зубожили последний *** без соли доедают Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 8268
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Неее,не стакан-бутыляку не меньше.Конфеткой рошен закусил.
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А за что его? За то что армию принял никакую,что добился санкции для параши,что открыл безвиз,или давай затягивай свои рассказы про свинарчуков за грати,только если его не посадили почему не ходят уже под офис президента Зебила и не требуют того же самого?
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А если бы в 2014 году не началась война - армия и сейчас была бы никакая!
Он лично открыл сам безвиз ??? Без помощи дипломатов так понял ? Давай про Томос басни нам рассказывай)
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Да,именно пороха заслуга безвиза он не вылазил из Европы он отличный дипломат,именно его авторитет между дипломатами с потугами но все таки состоялся безвиз,и давай скажи и утрируй про кофе чашку в вене,я лично взял билет в Мадрид на эту субботу вчера,на недельку,прилетел и все не надо спрашивать посольство справку с работы ждать дадут не дадут за 2 недели минимум ,Янукович,Кучма,Ющенко добились безвиза? Я даже не говорю что дали в условии локальной войны,а томос для верующих он только плюс,то что бесит кацапов нас бодрит
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Вован-квартальный...в задумчивости начал чесать репу.... ведь через пять лет или даже ранее и самому можно так попасть....
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Кацапы прятающиеся под укр флажком что вы тут третесь? Или ватники местные,что приравнивается до кацапа,порох как и Ющенко да и кучма никто не посадит,не волнуйтесь ,а вот вашего Зебила вполне за гос измену и сдачу интересов
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не знаю ситуации. но судя по фото человеку нечего стыдится. янык в своем видеообращении дрожал как кот перед пылесосом.
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Уважаемые! В двух словах объясните мне, пожалуйста, что такого натворил данный мужчина? Заранее - спасибо)
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короче там такой расклад. Он был заруслячен и в добавок реформировал бабки кыргызов. Он вообщето был в бегах. А в следующем году заканчивается аренда аэропорта манас это перевалка американских самолетов в афганистан. Так вот, находясь на мордовии в бегах русня его науськивала чтобы он давил на местных депутутов, чтобы они аренду аэропорта не продлевали.
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По-моему , это Суворов говорил , что интенданта можно расстреливать без суда и следствия через год его службы .
А любого президента бывшего СНГ после его пяти лет безудержного воровства на кол сажать нужно ...
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Петю, Петю, Петю. Петю посадить в бочку и на Майдан, пусть расскажет народу как он за 5 лет расследывал дело об убийстве героев Майдана вместе с алкашом-генпрокурором а потом и журналистов, активистов и волонтеров!
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Как бы Зелю вашу на бочку садить не пришлось
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«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, »
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Оно Кусюк устроївся в московську поліцію, фуярить мокшу...
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Петро слідчий чи прокурор? Я вже заплутався.
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Як би вони знали, то мабуть кількість Зєбобіків, зменшилась би вдесятеро.

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Як ви думаєте що зараз обговорюють на москальских срач-шоу "Кто против", "Время покажет"?
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Зеленського, Ердогана, Україну.
Про Киргизстан ні слова.
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Мощные спецслужбы Кыргызстана! 2000 бойцов сарай взять не могли!
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Може просто не хтіли людей вбивати?
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насправді достойні спецслужби - мету досягнуто , жертв мінімум.
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А чё ж ты не помог?)))
Или ты по ту сторону забора был?)))
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Киргиз Атамбаев на нашего Насалика уж больно похож...и проблемы у них похожи....
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