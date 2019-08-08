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 Политика Украины
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Все про:ВР (23261) Парубий (2001)

 Парубий созвал на 9 августа заседание подготовительной депутатской группы

Завтра должно состояться заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

В подготовительную группу должны быть делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2  человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе. СПИСОК

На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.

Источник: https://censor.net.ua/n3141956
 
 
 Топ комментарии
 
Весело було парубію на інавгурації Володимира.. Зараз, мабуть - не так вже весело..
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Парубий - "старое лицо", "представитель прежней власти", "подельник Мародера"....

Господи Боже, ну почему ты сотворил таких ЗЕльоных кретинов ? Парубий созвал на завтра заседание подготовительной депутатской группы - Цензор.НЕТ 1856
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а кто оно такое паруБий...никак не спикер уже..самозванец от ПЕСы
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Весело було парубію на інавгурації Володимира.. Зараз, мабуть - не так вже весело..
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сейчас все весело ручки потирают и решают в какой канализационный люк зебобу определить,а зебилы все зеленые шмаркли размазывают
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Скоро песыкам пипец придет, всех на зону отправят.
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только в реальности ,как обычно, отгребают зерыгобилы - в этот раз по морде битой)
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хочеться сподіватись, що насправді веселі часи його ще чекають попереду..наприклад у менській колонії..
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Вообще-то сентябрь осенний месяц. Ты ничего не напутал?
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Він думає, що комусь цікаві його еротичні фантазії!. 😁
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с парубием новым депутатам не стоит встречаться и общаться. Он представитель прежней власти и говорить с ним не о чем.
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Парубий - "старое лицо", "представитель прежней власти", "подельник Мародера"....

Господи Боже, ну почему ты сотворил таких ЗЕльоных кретинов ? Парубий созвал на завтра заседание подготовительной депутатской группы - Цензор.НЕТ 1856
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да да..и ты тоже старая морда порохобота
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старая, старая, я морда, не вчера родился и

таких идиотов перевидал на своем веку ой как много - и синих и зеленых, всяких мастей...... Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 6996
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но вот вы, ЗЕльоные, кретинистей всех кретинов Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 9889
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чего вы нервничаете? найдут вашему парубию теплое местечко в евросолидарности.
Если конечно за прошлое не посадят.
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я не нервничаю, это Вы, Лена, станьте перед зеркалом, посмотрите на себя и скажите:
"Я - зелена шмаркля"

напишите, пожалуйста, что Вы почувствовали
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А ты стань перед зеркалом и скажи "Я порохотный труп, я никто, я полное дно".
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вас корежит по- серьезному. И я в этом не виновата.
Я не люблю вашу майданную власть - жулье и брехуны вы.
Зеленский не связан с такими как как вы и поэтому у него есть шанс.
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парашёнка, ЭТО БЫЛА НЕ МАЙДАННЯ ВЛАСТЬ. ЭТО БЫЛИ АФЕРИСТЫ ПРИШЕДШИЕ НА КРОВИ И ЛОЗУНГАХ МАЙДАНА. МАЙДАН ЭТИХ ОТВЕРГАЛ. НЕ НУЖНО ПУТАТЬСЯ В ПОНЯТИЯХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ.
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в историю они вошли как майданная власть. Как люди, пришедшие к власти на крови простых украинцев.
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ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ???????
В ИСТОРИЮ парашёнка ВОЙДЁТ КАК АФЕРИСТ ПРИШЕДШИЙ ВО ВЛАСТЬ НА КРОВИ МАЙДАНА. И БУДЕТ ВТОРЫМ УКРАИНСКИМ ,,ПРЕЗИДЕНТОМ" В БЕГАХ И ОСУЖДЁННЫМ УКРАИНСКИМ СУДОМ.
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Эво как тебя плющит... Бред несешь. Они были избраны на свободных демократических выборах
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напомни мне, майданная власть это те которые стебались насчет милицейских дубинок и свитеров студентов ?
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Я не люблю вашу майданную власть -

ну наконец-то, прорвало !
пять лет Леночка сидела под плинтусом сжимая в потных ручонках георгиевскую ленточку и нашептывая(очччень тихо, что б никто не услышал) - ненавижу вашу майданную власть


Леночка, должен огорчить, твоя жизнь это вечный ватный плинтус, потому что


Украина - это Майдан !
Это Свобода и Права !


а теперь повторяй за мной:
"Героям Слава !" Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5520
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Вы наверное на унитазе сидите и рядом нет туалетной бумаги.
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Але, Ватница, я не слышу ответа на приветствие!

Неужели не одобряете своего любимого преЗика, который будет 24 августа будет вопить:
"Слава Украине!
Героям слава!" Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5066
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надо делам верить, а не словам. Не мешайте людям строить жизнь и переживать что вам в ответ никто не крикнет на приветствие.
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Леночка, мне сдается, что свою жизнь Вы будете строить на солнечном Ямале.

На нашем празднике жизни Вы - чужая !
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по факту пока вы чужой. А там - посмотрим.
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На Ямал, Леночка, на Ямал!
В жаркие объятия потного российского нефтяника Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5063

а вообще-то мне понравился Ваш пост!
чувствуете, ведь, что вы, победившие с таким "оглушающим успехом", всего-навсего - временные:
"..пока вы чужой, А там посмотрим." Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5063
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мне тоже нравится оптимизм Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3604 Продолжайте в том же духе и все само собой разрулится!
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со мной - да.
а Вам нужно готовиться к худшему Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5664
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Надо понимать домайданная власть не были жульем и брехунами? Эко вас корежит
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когда уже пьедро перестастанет их финансировать... думаю, что после 24 авг
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Думаю с началом сессии в ВР, после 3 сентября.
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они хотят на 24 замутить гадость...Два парада готовятся. Столкнуть лбами и устроить переворот - их последняя надежда. Педро не спроста вчера ночью тайком вернулся
https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997
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На него в Панаме дело завели, поэтому он вернулся.
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не волнуйтесь, переворот будет по расписанию. когда объявят по УТ-1: "Над всей Испанией безоблачное небо", преЗик срочно улетит на отдых на свою виллу в Испании Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3735
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как верно написано:
На День Незалежності у Києві відбудуться два марші - офіційний та народний Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997

при Порохе почему-то был один и все радовались Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 8702
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А теперь давай о новых, не запачканных властью, лицах в Зе!команде:
Дмитрий Разумков - В 2006-2010 годах член Партии регионов

Александр Данилюк - министр финансов (2016-2018). В АП Януковича возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. В 2014-2015 годах - постоянный представитель Порошенко в Кабмине, а в 2015-2016 годах - замглавы АП.

Руслан Рябошапка - 2010 году назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабинета министров Азарова. В 2011-2013 годах - замдиректора департамента юридического обеспечения секретариата правительства.

...и Т.Д. и Т.П.
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ну и какие проблемы? все взрослые политики запачканы или яныком или порохом, но порохом гораздо зловоннее, с его воровством у воююшей страны.
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У меня с этим проблем нет - политиками такого уровня не рождаются, а становятся через опыт и труд. Это касается и вновь избранного...
Хотите пообщаться с тем, у кого с этим проблема - к старт-топику плиз.
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а кто оно такое паруБий...никак не спикер уже..самозванец от ПЕСы
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у песы уже новое погонялово - партия "назавжды прощавай"
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Встречаться с покойником плохая примета.
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какая приятная новость . особенно 17 представителей партии слуга народа и 2 от пес.
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да да скоро на зимовку в теплые края с общим санузлом.
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судя по последним новостям из суда штата делавер зимовать поедет зе, коломой, кучма и пинчук, оранжевую форму выдадут на месте.
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ну первое какое отношение имеет президент к иску привата к коломойскому и боголюбову? это чистое вранье. второе представитель президента пан данылюк заявил что для возврата привата бывшим хозяевам нет юридических оснований . третье суд в Лондоне отказался рассматривать иск привата к коломойскому на основании того что это дело ему не подсудно. вот как то так труженик. давай жги дальше .
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там еще очень интересно в июле 2017 пан луценко гневно докладывал об открытии уголовного дела связанных с приватом. в 2017 году сейчас 2019. вот такой петин прокурор.
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сейчас московские и прохосрань завопят об узурпации власти и реванше .
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" Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2 человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.

Лолиботы , вы все еще надеетесь на второе пришествие ?
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ну да)из канализации зеле будет трудновато править)
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Только в нашей стране спикер, от слова говорить, мог быть с дефектом речи.
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Не, ну-у-у-у, Зе-е-е-***** у нас Цицерон! Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 2867
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Да он, еще, кстати, и Спиноза..... Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472 Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472 Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472

с шаурмой во рту
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в нашей стране и человек с вовкай в голове мог стать президентом в конфетной обертке слуги народа
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"Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.
Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.
"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.
По его словам, главная задача Зеленского - принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".
Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".
Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов"."
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Більшість кожного народу,навіть такого "мудрого" як український складають дурні...Це нормально,це - аксіома,бо,як казав Швейк "якби всі були мудрими то кожен би збовдурів"...Біда наша в тому,шо у нас ця більшість абсолютна і до того ж надзвичайно політично активна,не пропускає жодних виборів...
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Я би так сказав, що український народ є, а української нації ще нема.
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Зєбіли бачу від щастя вже боярку відкоркували і шарму з щурятини приготували на закусь . Чекають лише на повернення Вофки Сцикуна з його коронкою гри фуєм на роялі
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Когда в голову людей приходит мысль что их президент ничтожество - время для него начинает измеряться месяцами...
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Этом коментарий больше за Порошенко подходит.
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ну ты же понял про кого он - значит за Порошенко не подходит)
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Скоро все счета в офшорах у Пети заморозят, финансирование у порохоботов закончится, порохоботы за что вы жить будете.
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зебилы, как те кацапы с "Украина этой зимой замерзнет"
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Малая окружная дорога (Киев). Длина - 38,9 км. Всему Минстецьку места хватит.
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І це запитує той юрист, який 3 роки безпорадно бігав і лише сопляки пускав від обурення кумом-генпрокурором без освіти, досвіду та відповідних особистих морально-етичних принципів.
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Парубій пройшов від Солідарності. Він себе буде враховувати, чи він від Солідарності буде третім?
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