 Парубий созвал на 9 августа заседание подготовительной депутатской группы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.
В подготовительную группу должны быть делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:
Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2 человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.
На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.
Господи Боже, ну почему ты сотворил таких ЗЕльоных кретинов ?
таких идиотов перевидал на своем веку ой как много - и синих и зеленых, всяких мастей......
Если конечно за прошлое не посадят.
"Я - зелена шмаркля"
напишите, пожалуйста, что Вы почувствовали
Я не люблю вашу майданную власть - жулье и брехуны вы.
Зеленский не связан с такими как как вы и поэтому у него есть шанс.
В ИСТОРИЮ парашёнка ВОЙДЁТ КАК АФЕРИСТ ПРИШЕДШИЙ ВО ВЛАСТЬ НА КРОВИ МАЙДАНА. И БУДЕТ ВТОРЫМ УКРАИНСКИМ ,,ПРЕЗИДЕНТОМ" В БЕГАХ И ОСУЖДЁННЫМ УКРАИНСКИМ СУДОМ.
ну наконец-то, прорвало !
пять лет Леночка сидела под плинтусом сжимая в потных ручонках георгиевскую ленточку и нашептывая(очччень тихо, что б никто не услышал) - ненавижу вашу майданную власть
Леночка, должен огорчить, твоя жизнь это вечный ватный плинтус, потому что
Украина - это Майдан !
Это Свобода и Права !
а теперь повторяй за мной:
"Героям Слава !"
Неужели не одобряете своего любимого преЗика, который будет 24 августа будет вопить:
"Слава Украине!
Героям слава!"
На нашем празднике жизни Вы - чужая !
В жаркие объятия потного российского нефтяника
а вообще-то мне понравился Ваш пост!
чувствуете, ведь, что вы, победившие с таким "оглушающим успехом", всего-навсего - временные:
"..пока вы чужой, А там посмотрим."
а Вам нужно готовиться к худшему
https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997
На День Незалежності у Києві відбудуться два марші - офіційний та народний Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997
при Порохе почему-то был один и все радовались
Дмитрий Разумков - В 2006-2010 годах член Партии регионов
Александр Данилюк - министр финансов (2016-2018). В АП Януковича возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. В 2014-2015 годах - постоянный представитель Порошенко в Кабмине, а в 2015-2016 годах - замглавы АП.
Руслан Рябошапка - 2010 году назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабинета министров Азарова. В 2011-2013 годах - замдиректора департамента юридического обеспечения секретариата правительства.
...и Т.Д. и Т.П.
Хотите пообщаться с тем, у кого с этим проблема - к старт-топику плиз.
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2 человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.
Лолиботы , вы все еще надеетесь на второе пришествие ?
с шаурмой во рту
Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.
Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.
"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.
По его словам, главная задача Зеленского - принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".
Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".
Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов"."